Roberto Carlos fará show em Vitória no mês de seu aniversário

O cantor Roberto Carlos fará show em Vitória Crédito: Nestor Muller

Roberto Carlos fará duas apresentações no Espírito Santo no mês de seu aniversário. Após o Rei falar durante seu cruzeiro sobre o show em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril (dia do aniversário do cantor) , o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que Vitória também receberá uma apresentação de Roberto. Alguns dias após o anúncio do prefeito, a assessoria do Rei informou que o show teve a data alterada para o dia 21 de abril, na Praça do Papa, na Enseada do Suá.

"Acabei de receber a notícia que a cidade de Vitória vai receber o maior arista do Brasil. Em abril teremos o show do maior artista do Brasil na cidade de Vitória, na Praça do Papa. Vamos receber o show do Rei Roberto Carlos, dia 22 de baril, às 20h30. Uma oportunidade de receber o Rei Roberto Carlos na nossa cidade e um momento único e extremamente importante de alegria do nosso povo", disse o prefeito durante live no Instagram. O show será privado e haverá cobrança de ingressos, porém não foram divulgados os valores.

"Era uma área subutilizada, era proibida ter eventos na Praça do Papa, mas a PMV fez um acordo e liberou a área, observando dia e horário adequados. Acho que esse evento vai parar a cidade, atraindo turistas de Rio, São Paulo e Minas", disse Pazolini ao HZ.

CACHOEIRO NA ROTA

"Roberto Carlos vem a Cachoeiro comemorar seu aniversário de 82 anos com um grandioso show no dia 19 de abril, inaugurando nosso novo Centro de Eventos. A informação é de Léo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor do Rei. Em breve, mais informações!", escreveu o prefeito.

ÚLTIMA VEZ EM 2018

Em sua terra natal (Cachoeiro), a última passagem de Roberto foi em 2016. Porém, o último show de Roberto Carlos em terras capixabas foi no ano de 2018, na Arena Vitória. Desde então, o Rei tentou o reencontro com os capixabas, mas alguns problemas em agenda e a pandemia da Covid-19 impediram o acontecimento.