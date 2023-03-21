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Comemoração

Roberto Carlos fará show em Vitória no mês de seu aniversário

A apresentação do cantor acontecerá no dia 21 de abril, na Praça do Papa. Anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pazolini em live no Instagram. Evento terá cobrança de ingressos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 21 de Março de 2023 às 19:37

O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
O cantor Roberto Carlos fará show em Vitória Crédito: Nestor Muller
Roberto Carlos fará duas apresentações no Espírito Santo no mês de seu aniversário. Após o Rei falar durante seu cruzeiro sobre o show em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril (dia do aniversário do cantor), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que Vitória também receberá uma apresentação de Roberto. Alguns dias após o anúncio do prefeito, a assessoria do Rei informou que o show teve a data alterada para o dia 21 de abril, na Praça do Papa, na Enseada do Suá.
"Acabei de receber a notícia que a cidade de Vitória vai receber o maior arista do Brasil. Em abril teremos o show do maior artista do Brasil na cidade de Vitória, na Praça do Papa. Vamos receber o show do Rei Roberto Carlos, dia 22 de baril, às 20h30. Uma oportunidade de receber o Rei Roberto Carlos na nossa cidade e um momento único e extremamente importante de alegria do nosso povo", disse o prefeito durante live no Instagram. O show será privado e haverá cobrança de ingressos, porém não foram divulgados os valores. 
"Era uma área subutilizada, era proibida ter eventos na Praça do Papa, mas a PMV fez um acordo e liberou a área, observando dia e horário adequados. Acho que esse evento vai parar a cidade, atraindo turistas de Rio, São Paulo e Minas", disse Pazolini ao HZ.

CACHOEIRO NA ROTA

Mais cedo, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (PSB), Victor Coelho, anunciou que o show de Roberto Carlos na Capital Secreta, no dia 19 de abril, está confirmado. Segundo o prefeito, o espetáculo que vai comemorar os 82 anos do Rei, na cidade do Sul do Espírito Santo, foi informado por Leo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor de Roberto Carlos.
"Roberto Carlos vem a Cachoeiro comemorar seu aniversário de 82 anos com um grandioso show no dia 19 de abril, inaugurando nosso novo Centro de Eventos. A informação é de Léo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor do Rei. Em breve, mais informações!", escreveu o prefeito.

ÚLTIMA VEZ EM 2018

Em sua terra natal (Cachoeiro), a última passagem de Roberto foi em 2016. Porém, o último show de Roberto Carlos em terras capixabas foi no ano de 2018, na Arena Vitória. Desde então, o Rei tentou o reencontro com os capixabas, mas alguns problemas em agenda e a pandemia da Covid-19 impediram o acontecimento.

Atualização

27/03/2023 - 4:33
A matéria informava que o show de Roberto Carlos em Vitória seria no dia 22 de abril. A assessoria enviou uma atualização informando que a apresentação será no dia 21. A matéria foi corrigida.

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