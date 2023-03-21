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Sabrina Sato e Duda Nagle anunciam fim do casamento

Após o início dos rumores desta terça-feira, os dois confirmaram a separação por meio de declarações nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2023 às 16:36

Sabrina sato e Duda Nagle
Sabrina sato e Duda Nagle: fim do casamento Crédito: Reprodução @sabrinasato
Chegou ao fim o relacionamento de Sabrina Sato, de 42 anos, e Duda Nagle, de 39. Após o início dos rumores desta terça-feira, os dois confirmaram a separação por meio de declarações nas redes sociais. A apresentadora e o ator são pais de Zoe, de quatro anos.
Sabrina compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o amor e o respeito sempre vão prevalecer".
Já Duda compartilhou um texto comunicando o fim do relacionamento. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", afirmou ele.

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