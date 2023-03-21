Sabrina Sato e Duda Nagle anunciam fim do casamento

Sabrina compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o amor e o respeito sempre vão prevalecer".