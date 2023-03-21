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Lívia Andrade sofre golpe na compra de ingressos para show de Coldplay

Apresentadora compartilhou nas redes sociais, nesta segunda (20), que conseguiu resolver a situação e assistiu ao show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2023 às 13:25

Lívia Andrade sofre golpe na compra de ingressos para show de Coldplay
Lívia Andrade sofre golpe na compra de ingressos para show de Coldplay Crédito: Instagram/@liviaandradereal
Lívia Andrade passou por um perrengue e quase não conseguiu assistir a uma apresentação da banda Coldplay, que está se em turnê no Brasil desde o dia 10 de março. Nesta segunda-feira (20), a apresentadora compartilhou nas redes sociais que sofreu um golpe na compra dos ingressos para o show em São Paulo, no sábado (18).
Pelo Twitter, ela disse que, comprou oito ingressos falsos mas que teve um final feliz e conseguiu assistir ao show. O comentário foi feito em resposta a uma publicação do jornalista José Norberto Flesh que escreveu que ela havia comprado cinco ingressos falsos com cambistas.
"Não é bem isso!!! Na verdade foram 8 e não comprei de cambista foi direto com o Terrazza! O meu final foi feliz , mas dezenas de pessoas foram chorando pra casa!", publicou.
Lívia também compartilhou, na sequência, que foi instruída pela Polícia Militar a fazer um boletim de ocorrência e que conseguiu entrar e curtir o show da banda. "A polícia militar nos instruiu a fazer um B.O. Muita gente foi lesada , foi triste ver as pessoas chorando desesperadas! Não foi barato, pagaram caro pra ter um sonho destruído", escreveu a apresentadora.
No Instagram, a apresentadora também compartilhou um registro no show para dizer que deu tudo certo. "E quando tudo dá errado, no final tudo dá certo", escreveu, sem dar detalhes de como conseguiu entrar no evento.

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