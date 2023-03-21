Lívia Andrade sofre golpe na compra de ingressos para show de Coldplay Crédito: Instagram/@liviaandradereal

Lívia Andrade passou por um perrengue e quase não conseguiu assistir a uma apresentação da banda Coldplay, que está se em turnê no Brasil desde o dia 10 de março. Nesta segunda-feira (20), a apresentadora compartilhou nas redes sociais que sofreu um golpe na compra dos ingressos para o show em São Paulo, no sábado (18).

Pelo Twitter, ela disse que, comprou oito ingressos falsos mas que teve um final feliz e conseguiu assistir ao show. O comentário foi feito em resposta a uma publicação do jornalista José Norberto Flesh que escreveu que ela havia comprado cinco ingressos falsos com cambistas.

"Não é bem isso!!! Na verdade foram 8 e não comprei de cambista foi direto com o Terrazza! O meu final foi feliz , mas dezenas de pessoas foram chorando pra casa!", publicou.

Não é bem isso!!! Na verdade foram 8 e não comprei de cambista foi direto com o Terrazza! O meu final foi feliz , mas dezenas de pessoas foram chorando pra casa! https://t.co/824U51QSyi — Lívia Andrade ? (@liviaandradezn) March 20, 2023

Lívia também compartilhou, na sequência, que foi instruída pela Polícia Militar a fazer um boletim de ocorrência e que conseguiu entrar e curtir o show da banda. "A polícia militar nos instruiu a fazer um B.O. Muita gente foi lesada , foi triste ver as pessoas chorando desesperadas! Não foi barato, pagaram caro pra ter um sonho destruído", escreveu a apresentadora.

A polícia militar nos instruiu a fazer um B.O. Muita gente foi lesada , foi triste ver as pessoas chorando desesperadas! Não foi barato, pagaram caro pra ter um sonho destruído! pic.twitter.com/PyGaxksgZJ — Lívia Andrade ? (@liviaandradezn) March 20, 2023