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Bombou nas redes

William Bonner e Renata Vasconcellos recebem visita de Fátima Bernardes no 'JN'

O momento foi registrado em foto e, ainda, chamou a atenção por um detalhe na composição dos ‘looks’ dos apresentadores; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2023 às 10:59

Na noite desta segunda-feira, 20, William Bonner e Renata Vasconcellos receberam uma visita especial nos bastidores do Jornal Nacional: Fátima Bernardes. A jornalista, que já comandou a atração ao lado do ex-marido, posou ao lado da dupla para registrar o momento.
Além da visita de Fátima, o que chamou a atenção na imagem, compartilhada no Instagram, foi a composição de estilo usada pelos apresentadores do Jornal Nacional. A dupla de jornalistas investiu no conforto, usando tênis.
No story do Instagram, o perfil da atração brincou com o assunto e fez uma enquete para interagir com os seguidores. "Quem mais começou a semana apostando num look confortável, que nem a Renata Vasconcellos?", questionou.
Nos comentários do feed, o público elogia tanto a produção dos apresentadores quanto a maturidade na relação entre Bonner e Fátima. Entre as mensagens destacam-se frases como: "não parem de usar tênis", "quanta elegância numa foto" e "gente chique e bem resolvida é outro nível".

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