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Ex-PM, Márcia Carvalho diz ganhar 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais”

A modelo fatura alto com seus vídeos picantes. Apesar das cenas explícitas no seu canal, ela não se considera uma atriz pornô
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Março de 2023 às 17:02

Ex-PM, Márcia Carvalho ganha 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais”
Ex-PM, Márcia Carvalho ganha 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais” Crédito: Divulgação
Márcia Carvalho deixou a vida militar para apostar no conteúdo adulto. Após servir sete anos na Polícia Militar de Santa Catarina, a loira pediu exoneração ao ver que os lucros com perfis em plataformas como OnlyFans e Privacy rendem até 10 vezes mais que seu salário como policial.
“Comecei numa pegada mais leve, só com nudes do dia a dia. Mas me libertei da opinião alheia e dos rótulos e decidi me jogar no conteúdo explícito de uma vez por todas, principalmente porque para mim o sexo nunca foi um tabu. A farda ficou para trás, nunca mais", brinca Márcia que fatura cerca de R$ 40 mil por mês.
Apesar das cenas explícitas, ela não se considera uma atriz pornô, já que não atua e não segue um roteiro para as cenas. "Sou quase uma atriz pornô, mas não me considero de fato porque não tem uma atuação ali, eu só gravo as minhas intimidades e compartilho. Não entro em personagem, isso não existe nos meus vídeos. É tudo natural, espontâneo, sem aquela coisa forçada do pornô profissional”.
Ex-PM, Márcia Carvalho ganha 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais”
Ex-PM, Márcia Carvalho ganha 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais” Crédito: Divulgação
Mais do que o dinheiro faturado com seus vídeos picantes, Márcia conta que criar conteúdo adulto ajudou a se descobrir como mulher. Vítima de abuso sexual na adolescência, ela encontrou no tantra a chance de se curar de traumas. E sua entrada no OnlyFans ajudou a ressignificar o corpo, indo muito além do sexo.
“Foi um processo de autoconhecimento e libertação. Estava presa a traumas e logo que deixei a polícia tive que lidar com julgamentos pesados. Hoje vivo mais completa, empoderada e com dinheiro na conta (risos). Então faço com tesão e mostro tudo o que tenho vontade. Me descobri como mulher de verdade e tenho aproveitado as oportunidades sem medo”.

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