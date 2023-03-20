Ex-PM, Márcia Carvalho diz ganhar 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais”

Ex-PM, Márcia Carvalho ganha 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais” Crédito: Divulgação

Márcia Carvalho deixou a vida militar para apostar no conteúdo adulto. Após servir sete anos na Polícia Militar de Santa Catarina, a loira pediu exoneração ao ver que os lucros com perfis em plataformas como OnlyFans e Privacy rendem até 10 vezes mais que seu salário como policial.

“Comecei numa pegada mais leve, só com nudes do dia a dia. Mas me libertei da opinião alheia e dos rótulos e decidi me jogar no conteúdo explícito de uma vez por todas, principalmente porque para mim o sexo nunca foi um tabu. A farda ficou para trás, nunca mais", brinca Márcia que fatura cerca de R$ 40 mil por mês.

Apesar das cenas explícitas, ela não se considera uma atriz pornô, já que não atua e não segue um roteiro para as cenas. "Sou quase uma atriz pornô, mas não me considero de fato porque não tem uma atuação ali, eu só gravo as minhas intimidades e compartilho. Não entro em personagem, isso não existe nos meus vídeos. É tudo natural, espontâneo, sem aquela coisa forçada do pornô profissional”.

Ex-PM, Márcia Carvalho ganha 10 vezes mais com Onlyfans: “Farda nunca mais” Crédito: Divulgação

Mais do que o dinheiro faturado com seus vídeos picantes, Márcia conta que criar conteúdo adulto ajudou a se descobrir como mulher. Vítima de abuso sexual na adolescência, ela encontrou no tantra a chance de se curar de traumas. E sua entrada no OnlyFans ajudou a ressignificar o corpo, indo muito além do sexo.