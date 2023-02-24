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Key Alves revela que mentiu sobre quanto ganha no OnlyFans

A sister do BBB23 contou aos brothers que inventou que ganhava R$ 200 mil, para justificar sua participação na plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 15:09

Key Alves
Key Alves Crédito: Reprodução TV Globo
Participante do BBB23, a jogadora Key Alves é reconhecida, também, por participar da plataforma OnlyFans. Em conversa com Cezar Black e Gabriel Santana, na tarde desta quinta (23), a sister revelou que os valores que dizia receber pelas assinaturas— 200 mil reais — não passavam de marketing.
“Quando eu fiz o OnlyFans falei: ‘Preciso fazer isso aqui ser bem visto’. E aí, a estratégia de marketing foi: ‘Vou soltar quanto eu ganho jogando (vôlei) para a galera entender porque eu fui pra lá. E aí eu soltei que ganhava R$ 1.500 (jogando). Mas o que veio de gente atrás de mim. Você não tem noção, um monte”, contou aos brothers.
"Falei R$ 200 mil por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada", finalizou.
A sister chegou até a compartilhar o que disse para mentir para o técnico da equipe de vôlei que participava para defender sua permanência na plataforma. 
"Eu virava para o meu técnico e falava: 'Você quer o quê, que eu pare de ganhar 200 mil?'. Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez", revelou.

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