Key Alves revela que mentiu sobre quanto ganha no OnlyFans

Key Alves Crédito: Reprodução TV Globo

Participante do BBB23, a jogadora Key Alves é reconhecida, também, por participar da plataforma OnlyFans. Em conversa com Cezar Black e Gabriel Santana, na tarde desta quinta (23), a sister revelou que os valores que dizia receber pelas assinaturas— 200 mil reais — não passavam de marketing.

“Quando eu fiz o OnlyFans falei: ‘Preciso fazer isso aqui ser bem visto’. E aí, a estratégia de marketing foi: ‘Vou soltar quanto eu ganho jogando (vôlei) para a galera entender porque eu fui pra lá. E aí eu soltei que ganhava R$ 1.500 (jogando). Mas o que veio de gente atrás de mim. Você não tem noção, um monte”, contou aos brothers.

"Falei R$ 200 mil por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada", finalizou.

A sister chegou até a compartilhar o que disse para mentir para o técnico da equipe de vôlei que participava para defender sua permanência na plataforma.