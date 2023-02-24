Rita Lee é internada em São Paulo; estado de saúde seria "extremamente delicado"

Rita Lee foi internada em São Paulo nesta sexta-feira (24) Crédito: Reprodução/Instagram/@roberto_de_carvalho

A cantora Rita Lee, 75 anos, diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta (24). Seu estado de saúde seria, segundo as primeiras informações, "extremamente delicado".

Horas depois da informação do estado da artista, familiares fizeram uma postagem nas redes sociais de Rita explicando a situação. "Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", afirmou o texto.

A família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado. "A cura da minha mãe me emocionou pra car.... Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'. That's Rita", escreveu o filho Beto Lee em suas redes.

A última publicação de Rita Lee no Instagram foi há cinco dias. A cantora publicou uma imagem das unhas pintadas durante o Carnaval. "Em clima de folia", escreveu na legenda.

O jornal O Estado de S. Paulo revelou, dias depois da informação de que a cantora estava livre do tumor no pulmão, que Rita estava escrevendo um livro sobre os dias em que havia lutado contra a doença ao lado do marido Roberto.