Esposa de Sorocaba defende a submissão da mulher no casamento e gera polêmica na web

Cantor Sorocaba ao lado da esposa, Biah Rodrigues, que defende a submissão da mulher no casamento Crédito: Instagram/@biahrodriguesz

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do sertanejo Sorocaba, gerou polêmica nas redes sociais nesta quinta (23). Numa sequência de publicações nos stories do Instagram, a loira defendeu a submissão da mulher no casamento.

O início foi com o compartilhamento da revista Vogue estampada pela cantora Rihanna à frente do rapper A$AP Rocky, que segura o filho do casal. Através de uma enquete, ela perguntou aos seguidores se eles "conseguem perceber algo diferente nessa imagem?".

Na sequência, Biah compartilhou respostas à publicação dizendo que cantora estaria guiando o homem e a família e que isto seria uma "inversão de valores".

A influenciadora também compartilhou, na sequência, a capa de uma outra revista em que Meghan Markle está posicionada à frente do príncipe Harry.

Respondendo a uma seguidora, Biah afirmou que é submissa ao seu marido. "Sim, Fernanda! Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência... Meu marido é autoridade no meu lar, ele ´´e o sacerdote, ele cuida, protege a nossa família, sim, sou submissa ao meu marido! Pois o respeito e honro! (...)", escreveu.

As publicações geraram polêmica nas redes sociais mas "não tiraram a paz" de Biah. Após a repercussão, ela voltou às redes para rebater as críticas. Segundo ela, algumas mulheres teriam interpretado errado, tendo uma visão deturpada de "submissão".

"Eu quis falar que a foto da Rihanna representa o que cada vez mais a sociedade tem mostrado. Nada mais é do que uma reflexão. As pessoas vieram me atacar como se eu fosse contra a Rihanna, contra as mulheres, contra o empoderamento. E fui falar de submissão, porque as pessoas têm uma visão deturpada, acham que submissão é ser 'Amélia', estar debaixo do pé do marido", comentou.

"Submissão é uma missão compartilhada, é honrar e respeitar a autoridade. Dentro do casamento, a Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a Igreja, e a mulher tem que honrar e respeitar o marido, a liderança no casamento, ponto", completou.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

Internautas e outras celebridades repercutiram o assunto nas redes. Confira alguns comentários:

E eu acho que o que faz esse povo achar estranho é pq é a Rihanna. Uma mulher preta, empresária, rica, poderosa conduzindo um homem. Pq antes nunca vi ninguém reclamando de um cara branco segurando bebê. Era considerado fofo.

Agr na vez dela tão usando até a Bíblia. Oh Deus! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) February 23, 2023

E a Biah Rodrigues esposa do Sorocaba que inventou um novo significado para a palavra submissão para justificar sua fala, Revolucionária a diva. pic.twitter.com/OObwQXoXQf — Jairinho ex-anitter (@bolsogay_) February 23, 2023

Triste ver esse tipo de posicionamento de uma figura pública. Em um relacionamento, a base é o respeito. Isso não é submissão, isso é fundamental em qualquer tipo de união. Nós, mulheres, lutamos por décadas para ter voz ativa, para ocupar um lugar a mesa, para igualar salários. pic.twitter.com/96CFBbsJPJ — Franceli Stefani (@F_Franceli) February 23, 2023