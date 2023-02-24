Esposa de Sorocaba defende a submissão da mulher no casamento e gera polêmica na web

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do sertanejo Sorocaba, gerou polêmica nas redes sociais nesta quinta (23). Numa sequência de publicações nos stories do Instagram, a loira defendeu a submissão da mulher no casamento.
O início foi com o compartilhamento da revista Vogue estampada pela cantora Rihanna à frente do rapper A$AP Rocky, que segura o filho do casal. Através de uma enquete, ela perguntou aos seguidores se eles "conseguem perceber algo diferente nessa imagem?".
Na sequência, Biah compartilhou respostas à publicação dizendo que cantora estaria guiando o homem e a família e que isto seria uma "inversão de valores".
A influenciadora também compartilhou, na sequência, a capa de uma outra revista em que Meghan Markle está posicionada à frente do príncipe Harry.
Respondendo a uma seguidora, Biah afirmou que é submissa ao seu marido. "Sim, Fernanda! Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência... Meu marido é autoridade no meu lar, ele ´´e o sacerdote, ele cuida, protege a nossa família, sim, sou submissa ao meu marido! Pois o respeito e honro! (...)", escreveu.
As publicações geraram polêmica nas redes sociais mas "não tiraram a paz" de Biah. Após a repercussão, ela voltou às redes para rebater as críticas. Segundo ela, algumas mulheres teriam interpretado errado, tendo uma visão deturpada de "submissão".
"Eu quis falar que a foto da Rihanna representa o que cada vez mais a sociedade tem mostrado. Nada mais é do que uma reflexão. As pessoas vieram me atacar como se eu fosse contra a Rihanna, contra as mulheres, contra o empoderamento. E fui falar de submissão, porque as pessoas têm uma visão deturpada, acham que submissão é ser 'Amélia', estar debaixo do pé do marido", comentou.
"Submissão é uma missão compartilhada, é honrar e respeitar a autoridade. Dentro do casamento, a Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a Igreja, e a mulher tem que honrar e respeitar o marido, a liderança no casamento, ponto", completou.
REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS
Internautas e outras celebridades repercutiram o assunto nas redes. Confira alguns comentários: