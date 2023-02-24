José de Abreu sofre acidente com jegue em bastidores de "Mar do Sertão"

O ator José de Abreu Crédito: Globo/Raquel Cunha

Durante a gravação do capítulo final da novela das sete, "Mar do Sertão", o ator José de Abreu sofreu uma acidente com um jegue e precisou ser levado para o hospital. O animal, que faz parte do elenco da novela e se chama Shopi Centi, se assustou e acabou esbarrando no ator que caiu de costas, mas não se machucou, sentindo apenas algumas dores no local acertado.

Pelo Twitter, ele tranquilizou os internautas afirmando que seguiu o protocolo da emissora e que foi levado ao hospital para realizar alguns exames, mas que já teve alta e está de repouso.

"O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso. Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só", explicou o ator.