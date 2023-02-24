Cachês de MC Guimê no BBB 23 são penhorados por dívida milionária

MC Guimê Crédito: Instagram/@mcguime

Considerando os quatro processos em andamento no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, a dívida de MC Guimê pode somar R$ 3,1 milhões, segundo informações do portal Splash, do UOL. Com isso, os cachês e prêmios que o brother receber durante o BBB23 estão penhorados.

Confira os processos ativos contra o cantor:

1. IMÓVEL DE LUXO

Segundo o Uol, o processo de maior valor envolvendo o nome do cantor é o de um imóvel em Alphaville, em Santana de Paranaíba, São Paulo, comprado por ele em 2016. Dois empresários cobram uma dívida de R$2,9 milhões pela quebra de contrato por parte de Guimê, que teria deixado de pagar R$ 777 mil após adquirir o imóvel. Os credores teriam entrado na Justiça e pedido rescisão do contrato e pagamento de indenização por fruição.

Para a Justiça, Guimê afirmou que "deixou de honrar com as parcelas do contrato" porque os empresários não teriam entregado o imóvel com as reformas combinadas.

2. CARTÃO DE CRÉDITO

Outro processo aberto contra o cantor e apontado pelo portal é movido pelo banco Bradesco, por uma dívida de cartão de crédito. O valor que hoje chega a R$ 126,7 mil começou com o valor inicial de R$ 74,8 mil. Em 2020, o cantor foi derrotado na Justiça.

A defesa de Guimê teria solicitado a impugnação dos cálculos em novembro de 2022. A ação permanece em aberto.

3. FÃ INDENIZADO

Outro processo citado pelo portal trata-se de uma indenização solicitada por um fã que teria levado um soco do segurança do cantor ao tentar tirar uma foto com Guimê, em 2014. O músico foi condenado a pagar R$ 10 mil, o valor solicitado pelo fã, inicialmente, era de R$ 37,4 mil.

MC Guimê teria argumentado que o segurança não foi contratado por ele, e sim pela produtora do show, mas a Justiça rejeitou a argumentação.

O hotel onde foi realizado o show, em Agudos. São Paulo, também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 2 mil ao fã.

4. COBRANÇA DE TRANSPORTADORA

Em 2019, uma transportadora de turismo entrou na Justiça contra Guimê, cobrando o valor de R$ 118,5 mil por serviços prestados. As produtoras Máximo e Trakilandia Records também foram processadas, sendo essa última condenada a pagar R$ 53 mil. A Justiça acatou o argumento da defesa de Guimê de que o cantor não teria relação com o acordo feito pela transportadora.