Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cachês de MC Guimê no BBB 23 são penhorados por dívida milionária

Segundo portal, quatro processos em aberto contra o cantor podem somar até 3,1 milhões de reais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 14:37

MC Guimê
MC Guimê Crédito: Instagram/@mcguime
Considerando os quatro processos em andamento no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, a dívida de MC Guimê pode somar R$ 3,1 milhões, segundo informações do portal Splash, do UOL. Com isso, os cachês e prêmios que o brother receber durante o BBB23 estão penhorados. 
Confira os processos ativos contra o cantor:

1. IMÓVEL DE LUXO

Segundo o Uol, o processo de maior valor envolvendo o nome do cantor é o de um imóvel em Alphaville, em Santana de Paranaíba, São Paulo, comprado por ele em 2016. Dois empresários cobram uma dívida de R$2,9 milhões pela quebra de contrato por parte de Guimê, que teria deixado de pagar R$ 777 mil após adquirir o imóvel. Os credores teriam entrado na Justiça e pedido rescisão do contrato e pagamento de indenização por fruição.
Para a Justiça, Guimê afirmou que "deixou de honrar com as parcelas do contrato" porque os empresários não teriam entregado o imóvel com as reformas combinadas. 

2. CARTÃO DE CRÉDITO

Outro processo aberto contra o cantor e apontado pelo portal é movido pelo banco Bradesco, por uma dívida de cartão de crédito. O valor que hoje chega a  R$ 126,7 mil começou com o valor inicial de R$ 74,8 mil. Em 2020, o cantor foi derrotado na Justiça.
A defesa de Guimê teria solicitado a impugnação dos cálculos em novembro de 2022. A ação permanece em aberto.

3. FÃ INDENIZADO

Outro processo citado pelo portal trata-se de uma indenização solicitada por um fã que teria levado um soco do segurança do cantor ao tentar tirar uma foto com Guimê, em 2014. O músico foi condenado a pagar R$ 10 mil, o valor solicitado pelo fã, inicialmente, era de R$ 37,4 mil.
MC Guimê teria argumentado que o segurança não foi contratado por ele, e sim pela produtora do show, mas a Justiça rejeitou a argumentação.
O hotel onde foi realizado o show, em Agudos. São Paulo, também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 2 mil ao fã. 

4. COBRANÇA DE TRANSPORTADORA

Em 2019, uma transportadora de turismo entrou na Justiça contra Guimê, cobrando o valor de R$ 118,5 mil por serviços prestados. As produtoras Máximo e Trakilandia Records também foram processadas, sendo essa última condenada a pagar R$ 53 mil. A Justiça acatou o argumento da defesa de Guimê de que o cantor não teria relação com o acordo feito pela transportadora. 
A autora do processo recorreu e o caso será avaliado em segunda instância. 

Veja Também

Esposa de Sorocaba defende a submissão da mulher no casamento e gera polêmica na web

'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', favorito ao Oscar, chega ao streaming

Primeira madrugada de 'semana turbo' no 'BBB 23' é marcada por rivalidade no jogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados