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Fernanda Gentil anuncia saída da Globo após 15 anos na emissora

"Não gosto do salário tanto quanto eu gosto de mostrar serviço, por isso saí da Globo, para me aventurar em outros projetos", disse a jornalista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2023 às 17:54

Jornalista fez um longo texto nas redes sociais para anunciar sua saída da Rede Globo
Jornalista fez um longo texto nas redes sociais para anunciar sua saída da Rede Globo Crédito: Rede Globo
Fernanda Gentil anunciou nesta segunda-feira, 20, que não teve seu contrato renovado na Globo. A apresentadora comunicou sua saída da emissora nas redes sociais.
No Instagram, ela compartilhou uma carta aberta aos seguidores: "Apesar de chamarmos apenas de 'mudança', não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa de passar um filme na cabeça".
"Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo", escreveu a jornalista.
Em seu longo relato, ela explicou que optou por postar um texto ao invés de um vídeo chorando e revelou que decidiu se aventurar em novos projetos: "Eu não gosto do sucesso tanto quando eu gosto do frio na barriga, por isso saí do esporte onde eu estava consolidada, para me aventurar em novos desafios".
"E eu não gosto do salário tanto quanto eu gosto de mostrar serviço, por isso saí da Globo onde eu estava recebendo, para me aventurar em outros projetos. Então como eu te expliquei ainda agora, Globo, para continuar sendo uma relação justa como sempre foi, que a gente volte a se encontrar sempre que tiver um negocinho bem a nossa cara", publicou.
Fernanda iniciou sua carreira na Globo em 2009, no SporTV, e, no ano seguinte, cobriu as Olimpíada de Inverno no Canadá e da Copa do Mundo da África do Sul. Depois, ela assumiu a apresentação do Globo Esporte.
Em 2016, esteve à frente do Esporte Espetacular, onde seguiu até 2018. No ano seguinte, trocou o Jornalismo para o Entretenimento. Ela estreou no programa Se Joga e, depois, esteve no É de Casa. Em 2021, ela apresentou o dominical Zig Zag Arena, que durou só uma temporada.

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