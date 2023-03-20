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Modelo apontada como amante de Lincoln Lau se pronuncia após polêmica

Em um vídeo, Kamille Milane confirma que estava saindo com o gamer há alguns dias e diz prestar solidariedade à Gabi Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Março de 2023 às 15:01

Modelo apontada como amante de Lincoln Lau, Kamille Milane se pronuncia após polêmica
Modelo apontada como amante de Lincoln Lau, Kamille Milane se pronuncia após polêmica Crédito: Instagram/@kamillemillane/@linfnx
A modelo Kamille Milane utilizou suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após a polêmica de que seria amante de Lincoln Lau. O nome dela entrou no assunto após Gabi Martins publicar nos stories prints de uma conversa entre o gamer e uma mulher, enquanto ele ainda estava em um relacionamento com a sertaneja.
No domingo (19), Kamille postou um vídeo em seu perfil do Instagram para confirmar que saiu com o gamer algumas vezes mas que Lincoln sempre afirmava que estava brigado com Gabi.
"Realmente, faz pouco tempo que eu conheço o Lincoln, e já estávamos saindo há alguns dias. Sempre que nos encontrávamos, ele deixava claro que estava brigado com a Gabi, e que esse relacionamento não ia pra frente", disse.
A modelo aproveitou o momento para desejar que a cantora fique bem e pedir que as pessoas parem de comentar seu erro de português — na conversa, quando o gamer a chamou para sair, Kamille respondeu "passa o indereço". Nas redes sociais, internautas fizeram piada com o erro de Kamille.
"Espero que ela fique bem, espero que vocês deem importância ao assunto do término e ao motivo, não ao erro de português", completou.
Confira algumas postagens de internautas:

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