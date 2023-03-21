Bruna Griphao é processada por racismo no BBB 23

Atriz Bruna Griphao foi processada por falas racistas no BBB 23 Crédito: Reprodução/Instagram/@brunagriphao

Uma expressão usada por Bruna Griphao para falar sobre Fred Nicácio no Big Brother Brasil 23 resultou em um processo por racismo. Em uma conversa com Sarah Aline, no final de fevereiro, quando o médico ainda estava no confinamento, a atriz o chamou de “urubu de luto”.

O "urubu de luto" é um animal silvestre, cujo verdadeiro nome científico é Coragyps atratus, ou "urubu-preto. Veja também o termo "macaco". Esses são os mesmos termos tratados como expressões racistas. Portanto, não os use em nenhum momento. pic.twitter.com/S9jIgZvCqI — Eusébio Djú (@DjuEusebio) February 25, 2023

Nas redes sociais, nesta terça-feira, 21, a equipe da atriz se manifestou sobre o assunto, negando má intenção de sua parte. "Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida", declarou em nota.

Ainda segundo a equipe, ela "sempre se referiu ao seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada a atitudes que não foram dela".

Em nota, o advogado de Bruna Griphao, Patrick Berriel, também se posicionou: "A defesa informa, ainda, que tomará as medidas judiciais cabíveis, nas áreas criminal e civil, por violência moral e danos morais".