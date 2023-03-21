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Alicia Keys anuncia shows no Brasil em maio

Cantora fará apresentações únicas nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2023 às 15:28

Alicia Keys durante apresentação no Rock in Rio, em 2017
Alicia Keys durante apresentação no Rock in Rio, em 2017 Crédito: Folhapress/Folhapress
Alicia Keys anunciou nesta terça-feira, 21, que irá desembarcar no Brasil com sua turnê mundial Alicia + Keys World Tour. As apresentações no País darão início à etapa latino-americana do projeto, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Por enquanto, serão apenas duas datas no Brasil: 3 de maio na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e 5 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Na capital carioca, os ingressos custarão a partir de R$ 225, enquanto na capital paulista as opções de setores serão a partir de R$ 275.
A pré-venda para ambas as apresentações serão abertas nesta terça-feira, 22, a partir do meio-dia, exclusiva para clientes BRBCard no site da Eventim e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). A venda geral inicia no dia seguinte, quarta-feira, 23, no mesmo horário.
Após o Brasil, a artista passará pela Argentina, Chile e Colômbia, antes de concluir com três noites no México em Monterrey, Cidade do México e Guadalajara, nos dias 14, 17 e 19 de maio.

‘Alicia + Keys World Tour’

  • RIO DE JANEIRO
  • Data: 3 de maio de 2023 (quarta-feira)
  • Abertura dos Portões: 17h
  • Horário Alicia Keys: 21h
  • Local: Jeunesse Arena
  • Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
  • Ingressos: a partir de R$ 225 (ver tabela completa)
  • Classificação etária: desacompanhado a partir de 16 anos
  • Menores entre 6 e 15 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal*
  • *Classificação sujeita à alteração Judicial
  • SÃO PAULO
  • Data: 5 de maio de 2023 (sexta-feira)
  • Abertura dos Portões: 17h
  • Horário Alicia Keys: 21h
  • Local: Allianz Parque
  • Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP
  • Ingressos: a partir de R$275 (ver tabela completa)
  • Classificação etária: desacompanhado a partir de 16 anos.
  • Menores entre 6 e 15 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal*
  • *Classificação sujeita à alteração Judicial

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