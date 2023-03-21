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Saúde

Maíra Cardi posta filha no hospital com namorado; Arthur Aguiar diz não saber de internação

Pequena Sophia teve febre e vômito, mas já está medicada. Internet criticou o ex-BBB, pai da criança, por supostamente não dar assistência à filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2023 às 13:25

Maira Cardi acompanhou a filha no hospital na madrugada desta terça (21)
Maira Cardi acompanhou a filha no hospital na madrugada desta terça (21) Crédito: Instagram@mairacardi
A relação de Maíra Cardi com ex, Arthur Aguiar, parece não estar muito tranquila, se assim podemos definir. Nesta terça (21), por exemplo, rolou um climão desagradável entre os dois.
Tudo começou quando a influenciadora, durante a madrugada, começou a postar vídeos e fotos de sua filha no hospital. Arthur, pai da menina, não gostou e usou as redes sociais para dizer que não foi avisado sobre o estado de saúde da criança e, por isso, não pode ajudar com a internação.
Conforme a Folha de S. Paulo, Maíra afirmou que a menina apresentava sintomas como febre e vômito. Ela também mostrou nas redes sociais que o novo namorado da influencer, Thiago Nigro, estava presente dando o suporte necessário para a menina, mesmo precisando sair para trabalhar. 
Maira Cardi postou, nos stories do Instagram, que sua filha está no hospital
Maira Cardi postou, nos stories do Instagram, que sua filha está no hospital Crédito: Instagram@mairacardi
Maira Cardi revelou que, durante internação da filha, estava acompanhada pelo novo namorado, Thiago Nigro
Maira Cardi revelou que, durante internação da filha, estava acompanhada pelo novo namorado, Thiago Nigro Crédito: Instagram@mairacardi
O problema (sempre tem um) é que vários internautas começaram a criticar Arthur Aguiar, falando que o pai da menina, teoricamente, não prestou a devida assistência.
O rapaz logo se manifestou pelas redes sociais. "A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: 'Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital'. Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital", começou.
"Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida", disparou.

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