"Ninho de amor" de Roberto Carlos e sua namorada tem uma das melhores vistas do RJ

Segundo portal, Roberto Carlos estaria passando momentos românticos com a nova namorada em seu apê no Rio Crédito: Futura Press/Folhapress

Segundo o Portal Terra, o cantor capixaba estaria vivendo momentos de paixão com a amada em sua residência no Bairro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos pontos mais agradáveis, requintados e bucólicos da cidade. Ah, sim: o Rei tem uma cobertura na tradicional Avenida Portugal, bem de frente para o mar.

O portal descreve com detalhes o apê do capixaba. Da varanda da cobertura, por exemplo, o cantor e sua nova namorada avistam um dos mais belos trechos da Baía de Guanabara. Das muretas em frente ao prédio, moradores e visitantes passam o fim da tarde contemplando o maravilhoso por do sol.

Roberto Carlos mora em uma luxuosa cobertura no bairro da Urca, no Rio Crédito: Google Maps

Quase em frente ao edifício, fica a estátua de São Pedro, apóstolo de Jesus e padroeiro dos pescadores. O local recebe vários turistas diariamente.

Do apartamento de Roberto Carlos também pode se avistar as charmosas praias de Botafogo e do Flamengo, o aeroporto Santos Dumont e - bem de longe - a ponte Rio-Niterói, um dos cartões postais da Cidade Maravilhosa.

O bairro do artista capixaba conta com uma das mais belas paisagens da Baía de Guanabara Crédito: Google Maps

Do local também pode ser visto o Cristo Redentor e, bem próximo da residência do Rei, fica a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Católico fervoroso, o artista, de 81 anos, é um frequentador do templo.

CASAMENTOS

Voltando a falar da vida afetiva de Roberto, ele teve três casamentos, além de vários romances. Conforme o portal DCI, o artista se casou pela primeira vez em 1968, com Cleonice Rossi. O relacionamento durou pouco mais de 10 anos.

Este primeiro enlace gerou três frutos, os filhos Roberto Carlos Segundo (conhecido como Dudu Braga), Luciana e Ana Paula. Ana Paula faleceu em 2011, aos 45 anos. Dudu também já não está mais entre nós, pois morreu em setembro de 2021, aos 52 anos.

O segundo casamento de Roberto Carlos foi com a atriz Myrian Rios (o casal não oficializou formalmente a relação), com quem ficou durante nove anos. O relacionamento começou em 1980 e eles não tiveram filhos.