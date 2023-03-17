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"Ninho de amor" de Roberto Carlos e sua namorada tem uma das melhores vistas do RJ

Segundo portal, capixaba estaria passando momentos românticos com a amada em seu luxuoso apartamento no bairro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Março de 2023 às 12:18

Especial de Natal do Rei Roberto Carlos
Segundo portal, Roberto Carlos estaria passando momentos românticos com a nova namorada em seu apê no Rio Crédito: Futura Press/Folhapress
Roberto Caros está fazendo mistério sobre o nome de seu novo amor, mas os pombinhos têm um cantinho pra lá de romântico para curtir juntos.
Segundo o Portal Terra, o cantor capixaba estaria vivendo momentos de paixão com a amada em sua residência no Bairro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos pontos mais agradáveis, requintados e bucólicos da cidade. Ah, sim: o Rei tem uma cobertura na tradicional Avenida Portugal, bem de frente para o mar.
O portal descreve com detalhes o apê do capixaba. Da varanda da cobertura, por exemplo, o cantor e sua nova namorada avistam um dos mais belos trechos da Baía de Guanabara. Das muretas em frente ao prédio, moradores e visitantes passam o fim da tarde contemplando o maravilhoso por do sol. 
Roberto Carlos mora em uma luxuosa cobertura no bairro da Urca, no Rio
Roberto Carlos mora em uma luxuosa cobertura no bairro da Urca, no Rio Crédito: Google Maps
Quase em frente ao edifício, fica a estátua de São Pedro, apóstolo de Jesus e padroeiro dos pescadores. O local recebe vários turistas diariamente. 
Do apartamento de Roberto Carlos também pode se avistar as charmosas praias de Botafogo e do Flamengo, o aeroporto Santos Dumont e - bem de longe - a ponte Rio-Niterói, um dos cartões postais da Cidade Maravilhosa.
O bairro do artista capixaba conta com uma das mais belas paisagens da Baía de Guanabara
O bairro do artista capixaba conta com uma das mais belas paisagens da Baía de Guanabara Crédito: Google Maps
Do local também pode ser visto o Cristo Redentor e, bem próximo da residência do Rei, fica a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Católico fervoroso, o artista, de 81 anos, é um frequentador do templo. 

CASAMENTOS

Voltando a falar da vida afetiva de Roberto, ele teve três casamentos, além de vários romances. Conforme o portal DCI, o artista se casou pela primeira vez em 1968, com Cleonice Rossi. O relacionamento durou pouco mais de 10 anos. 
Este primeiro enlace gerou três frutos, os filhos Roberto Carlos Segundo (conhecido como Dudu Braga), Luciana e Ana Paula. Ana Paula faleceu em 2011, aos 45 anos. Dudu também já não está mais entre nós, pois morreu em setembro de 2021, aos 52 anos.
O segundo casamento de Roberto Carlos foi com a atriz Myrian Rios (o casal não oficializou formalmente a relação), com quem ficou durante nove anos. O relacionamento começou em 1980 e eles não tiveram filhos.
O terceiro e última união do artista foi com Maria Rita. Eles começaram a se relacionar em 1991 e oficializaram a relação em abril de 1996. O romance durou até 1999, ano da morte da esposa do rei.

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