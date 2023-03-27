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Música

Show de Roberto Carlos em Vitória será em nova data

Segundo assessoria, a apresentação será no dia 21 de abril, diferente do anunciado nos últimos dias pelo prefeito de Vitória
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 27 de Março de 2023 às 16:26

Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021
Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021 Crédito: Fabio Rocha / Globo
O show de Roberto Carlos em Vitória terá uma mudança de data. Segundo a assessoria do cantor, a apresentação que estava prevista para o dia 22 de abril - como divulgado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, no Instagram -, será realizada no dia 21 no mesmo local: a Praça do Papa. Questionada sobre o início das vendas e valores de ingressos para a apresentação na Capital capixaba, a assessoria disse que a informação deve ser divulgada até quarta-feira (29).
Roberto Carlos tem duas apresentações no Espírito Santo marcadas no mês do seu aniversário. Além do show em Vitória, o Rei se apresentará em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril, quando completará 82 anos. A apresentação está marcada para 20h30, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, inaugurando o Centro de Eventos do local.
Os ingressos para o show de Cachoeiro começam a ser vendidos nesta terça-feira (28). As entradas partem de R$ 90 (meia/arquibancada) e chegam a R$ 640 (inteira/setor azul). O pagamento pode ser feito em até três vezes no cartão de crédito.

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