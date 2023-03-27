Show de Roberto Carlos em Vitória será em nova data

Roberto Carlos tem duas apresentações no Espírito Santo marcadas no mês do seu aniversário. Além do show em Vitória, o Rei se apresentará em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril, quando completará 82 anos. A apresentação está marcada para 20h30, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, inaugurando o Centro de Eventos do local.