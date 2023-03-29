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Cultura

Vale Música abre 100 vagas de ensino musical para jovens da Grande Vitória

Inscrições voltadas para crianças, adolescentes e jovens de 10 a 22 anos estão abertas na internet. São cursos para aprender a tocar instrumentos como bateria, viola, flauta, trompete, entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2023 às 14:02

Banda Sinfônica Vale Música
Banda Sinfônica Vale Música é formada por alguns jovens que participam dos cursos que estão com inscrições abertas Crédito: Fabio Prieto
Se você sempre teve o sonho de aprender a tocar algum instrumento musical, eis que surge uma oportunidade. O projeto Vale Música está com 100 vagas para crianças, adolescentes e jovens de 10 a 22 anos e que tenham interesse em estudar música no polo de ensino da Estação Conhecimento Serra, localizado no bairro Cidade Continental, na Serra.
As vagas são destinadas a estudantes que moram na Grande Vitória e que estejam matriculados (as) em escola da rede pública de ensino ou com bolsa integral em escolas particulares, no Ensino Fundamental, Médio ou Superior. Não é necessário ter experiência no instrumento ou em canto.
Para fazer a inscrição, o candidato ou responsável deverá realizar a leitura do edital e preencher todas as informações solicitadas por meio de formulário disponibilizado no site da Estação Conhecimento Serra, instituição executora do projeto no Espírito Santo.
As vagas são disponíveis para o estudo dos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, baixo acústico, flauta transversal, clarinete, oboé, fagote, saxofones, trompa, trompete, trombone, eufônio, tuba, percussão/bateria, violão/guitarra, piano /teclado e baixo elétrico.
Os estudantes selecionados irão compor os Grupos de Formação e os Grupos de Referência do Projeto Vale Música ES: Coral Jovem Vale Música, Coral Infantojuvenil, Orquestra Jovem Vale Música, Orquestra Elementar Vale Música, Banda Sinfônica Vale Música (Banda Intermediária e Elementar) e Vale Música Jazz Band (Jazz Band Intermediária e Elementar).

PRAZOS

As inscrições devem ser realizadas em duas etapas: a primeira etapa consiste no correto preenchimento do formulário de inscrição até o dia 31 de março; e a segunda etapa é uma entrevista que será realizada entre os dias 03 e 05 de abril, das 8h30 às 16h30, na Estação Conhecimento Serra.
Os alunos que possuem experiência no instrumento devem apresentar um exercício ou estudo/peça livre escolha.
No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o horário de sua entrevista de acordo com a disponibilidade de vagas por turno no formulário. Para efetivação da inscrição, cada candidato receberá um e-mail de confirmação.
A Lista de Selecionados e a Lista de Suplência estarão disponíveis no site da Estação Conhecimento de Serra a partir de 11 de abril. As matrículas serão realizadas conforme agendamento prévio, no período de 12 a 28 de abril, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

SERVIÇO

  • INSCRIÇÕES PARA O PROJETO VALE MÚSICA ES
  • Período: de 27 a 31 de março
  • Número de vagas: 100
  • Pré-requisitos: crianças, adolescentes e jovens de 10 a 22 anos, moradores da Grande Vitória, e que sejam alunos da rede pública de ensino ou com bolsa integral em escolas particulares (Ensino Fundamental, Médio e Superior) da Grande Vitória
  • Onde se inscrever: pelo formulário, disponibilizado no site www.estacaoconhecimentoserra.org
  • Dúvidas: e-mail [email protected] ou entrar em contato diretamente com a Estação Conhecimento Serra: Av. Meridional, S/N – Cidade Continental – Serra, ES. Tel.: (27) 3298-7100

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