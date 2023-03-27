Crianças de Uganda viralizam no TikTok com música do Alemão do Forró

Não à toa, Alemão do Forró começa a sua música 'Fica Amor' dizendo que "essa é pra sacudir a galera". O sucesso do artista capixaba é tanto que o seu forró faz pessoas pelo mundo todo arriscarem alguns passinhos. No último final de semana, quem sacudiu com o hit de 2018 foi um grupo de crianças de Uganda, na África, que postaram a coreografia no TikTok e alcançaram mais de 2,8 milhões de visualizações.
Os seis pequenos apostaram em passos sincronizados que acompanham o ritmo da música e não teve outra: conquistaram a galera. São apenas 36 segundos de vídeo, mas o instrumental e o clássico "Aô, paixão" no começo foram suficientes para os internautas identificarem o hit capixaba.
"Alô Espirito Santo", comentou um seguidor. "Gente, como assim? Que orgulho! Moro no Espírito Santo, Alemão do Forró do Brasil para o mundo", disse outro internauta.
E teve até quem não é do Estado mas sabe reverenciar um bom forró capixaba: "Eu moro no Rio de Janeiro e cresci ouvindo essa música. Minha família é forrozeira e até hoje escutam esse hino", comentou um internauta.
O grupo também publicou o vídeo no Instagram e no Shorts do YouTube. O perfil do Alemão do Forró compartilhou a postagem.
Em contato com 'HZ', Alemão do Forró contou que mandou mensagem para o grupo pelas redes sociais para agradecer e que acabou sendo surpreendido quando as crianças disseram que sonham em um dia dançar em um show do artista.
"Várias pessoas me marcaram nas redes sociais, eu procurei saber e fiquei mais encantado ainda. A felicidade para o artista é a galera curtir a música, dançar. Eu agradeci, eles falaram que gostaram demais, que é um prazer dançar a minha música e disseram que um dia, se Deus quiser, querem dançar no meu show", compartilhou.
Prestes a começar a quinta turnê pelos Estados Unidos, Alemão acredita que o ritmo contagiante e os temas de suas músicas é que fazem com que o forró nascido em Linhares, no Norte do Estado, encante tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo.
"É muito louco como a música atravessa oceano, atravessa tudo. Sou capixaba de Linhares, mas já tem alguns anos que minha música já passou além. Acho que o segredo é o ritmo dançante, músicas alegres, com tema popular. A música é boa mas com eles ficou melhor ainda", ressaltou.
O GRUPO
Os pequenos já são conhecidos nas redes sociais, trata-se do grupo Wakiso Dance Kids Foundation, formado por órfãos ugandenses que mandam bem demais na dança. Entre as coreografias que viralizaram, estão as que eles fizeram para as músicas "Wanna Be Startin' Something'", de Michael Jackson, e Pagodão do Birimbola, de Os Quebradeiras, também brasileiros.