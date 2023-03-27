Crianças de Uganda viralizam no TikTok com música do Alemão do Forró

Crianças africanas viralizam no Tik Tok com música do Alemão do Forró Crédito: Reprodução de vídeo/Instagram/@ugadance_kids_africa

Não à toa, Alemão do Forró começa a sua música 'Fica Amor' dizendo que "essa é pra sacudir a galera". O sucesso do artista capixaba é tanto que o seu forró faz pessoas pelo mundo todo arriscarem alguns passinhos. No último final de semana, quem sacudiu com o hit de 2018 foi um grupo de crianças de Uganda, na África, que postaram a coreografia no TikTok e alcançaram mais de 2,8 milhões de visualizações.

Os seis pequenos apostaram em passos sincronizados que acompanham o ritmo da música e não teve outra: conquistaram a galera. São apenas 36 segundos de vídeo, mas o instrumental e o clássico "Aô, paixão" no começo foram suficientes para os internautas identificarem o hit capixaba

"Alô Espirito Santo", comentou um seguidor. "Gente, como assim? Que orgulho! Moro no Espírito Santo, Alemão do Forró do Brasil para o mundo", disse outro internauta.

E teve até quem não é do Estado mas sabe reverenciar um bom forró capixaba : "Eu moro no Rio de Janeiro e cresci ouvindo essa música. Minha família é forrozeira e até hoje escutam esse hino", comentou um internauta.

O grupo também publicou o vídeo no Instagram e no Shorts do YouTube. O perfil do Alemão do Forró compartilhou a postagem.

Em contato com 'HZ', Alemão do Forró contou que mandou mensagem para o grupo pelas redes sociais para agradecer e que acabou sendo surpreendido quando as crianças disseram que sonham em um dia dançar em um show do artista.

"Várias pessoas me marcaram nas redes sociais, eu procurei saber e fiquei mais encantado ainda. A felicidade para o artista é a galera curtir a música, dançar. Eu agradeci, eles falaram que gostaram demais, que é um prazer dançar a minha música e disseram que um dia, se Deus quiser, querem dançar no meu show", compartilhou.

Prestes a começar a quinta turnê pelos Estados Unidos, Alemão acredita que o ritmo contagiante e os temas de suas músicas é que fazem com que o forró nascido em Linhares, no Norte do Estado, encante tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo.

"É muito louco como a música atravessa oceano, atravessa tudo. Sou capixaba de Linhares, mas já tem alguns anos que minha música já passou além. Acho que o segredo é o ritmo dançante, músicas alegres, com tema popular. A música é boa mas com eles ficou melhor ainda", ressaltou.

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