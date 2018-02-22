Conheça o capixaba que vai levar o forró para a Europa

Waderson Santos: capixaba vai rodar Europa em turnê para lançar CD autoral Crédito: Elaine Lane/Divulgação

Hoje, aos 30 anos, a ficha de Waderson Santos ainda não caiu. O capixaba, quando decidiu se dedicar à música, não poderia imaginar que seu som romperia fronteiras. Ele comemora o convite  devidamente aceito  para a turnê europeia que realiza entre março e abril. Antes, porém, ele lança seu primeiro CD, amanhã, a partir das 19h, no Quintalzinho 40 Graus, na Praia do Canto, em Vitória  a noite ainda conta com a presença de Janaina Pereira, ex-Bicho de Pé. O repertório passeia entre forró, samba, reggae e MPB. Apesar de ser registrado do Espírito Santo, eu nasci na Bahia. Por isso misturo tanto os ritmos, conta, às gargalhadas, em entrevista ao C2.

Adotado por um casal capixaba, Waderson faz questão de agradecer aos pais. Meu pai morreu quando eu tinha quatro anos. Mas minha mãe, que me criou sendo filho único, sempre me apoiou e apoia até hoje. Tanto que a decisão mais difícil que tomei até agora foi a de ir morar em São Paulo, há um ano e meio. Ela sempre me perguntava: Vai ser melhor para você? É o que você quer? E não importava nada mais que isso, detalha.

Ele lembra ter tido um sinal quando ainda trabalhava em uma empresa e às vezes se sentia obrigado a pegar um papel e começar a escrever uma nova canção. E aí eu tinha que voltar à minha sala rapidamente para continuar. Naquele ponto eu já acordava mais cedo para treinar acordeon, de que eu sempre gostei, e todo tempo que eu tinha era para esses momentos que para mim eram de lazer, completa.

A carreira começou tarde, mas a paixão pela música, não. O capixaba comenta que desde pequeno tomou gosto pelas canções e escrevia músicas para ajudar nas matérias da escola. Se a disciplina falava de preposições, então eu tinha que compor algo que me lembrasse de como usá-las, em que momento, como lembrar quais são, brinca.

FORRÓ PÉ DE SERRA

A história de Waderson começou no forró pé de serra, quando ele ainda se apresentava timidamente em casas de show de Vila Velha. Ai fui ficando mais conhecido, comecei a tocar nos festivais de Itaúnas e fui tendo um nome mais de referência na área, diz.

Até os primeiros contatos europeus se deram por conta do ritmo. Eles gostam muito. Lá existe um movimento muito forte. A Alemanha, por exemplo, é apaixonada (por forró), garante.

A turnê que começa dia 1º de março será a primeira, mas não foi a primeira vez que ele recebeu o convite para shows no Velho Continente. Eles começaram a me ligar de lá, mas eram apresentações muito separadas e pontuais, não ia ser proveitoso. Dessa vez, tenho uma equipe que está me ajudando com essa logística aqui do Brasil e de lá. Na Alemanha tive a ajuda de um parceiro que ajustou grande parte das visitas aos outros países, relata.

Waderson se diz ansioso para aterrissar na Europa, mas reforça que a ansiedade que está sentindo é a melhor possível. Estou ansioso, mas por outro lado sei que eles gostam do ritmo e sei que eles já me escutam. Sempre recebi muitas mensagens e contatos de donos de escolas de dança, gente que faz festivais desse tipo lá... Até porque tem muitos (festivais). São mais de 50, detalha.

E de onde veio esse sucesso? Da internet, responde o músico. É que ele, desde quase sempre, gravava vídeos para postar em um canal que ele mesmo criou no YouTube. Foi a partir da repercussão desses vídeos que começaram a surgir os contatos para shows. Os primeiros convites para a Europa partiram daí. E tinha muita gente que acompanhava os vídeos que eu publicava, garante.

Foi quando Waderson Santos, o Black do Acordeon, viu aquela fagulha de oportunidade e decidiu transformar o sucesso na web em uma carreira que pretende continuar trilhando. Comecei a profissionalizar mais esses vídeos e as pessoas iam cada vez mais ficando fiéis, finaliza.

Assista a um vídeo do cantor capixaba que irá à Europa:

AGENDA

Na Europa, Waderson vai cumprir uma agenda de shows agitada, com mais de 20 apresentações em seis países do continente. Confira a agenda completa:

01 a 08 de março - Londres - Inglaterra

09 de março - Aachen - Alemanha

10 de março - Turin - Italia

11 de março - Roma - Italia

13 de março - Roma - Italia

16 de março - Berlim - Alemanha

17 de março - Munster - Alemanha

20 de março - Zurique - Suiça

21 de março - Lisboa - Portugal

23 de março - Stuttgart - Alemanha

24 de março - Hamburg - Alemanha

28 de março a 2 de abril - Paris - França

04 de abril - Freiburg - Alemanha

06 de abril - Bonn - Alemanha