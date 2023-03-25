Teatro, cinema e circo se misturam no Abaré In Concert que roda o ES

Espetáculo itinerante Abaré In Concert terá apresentações em Viana e Vila Velha Crédito: Instagram @projetoemcenabrasil

Nesta segunda (27) se comemora o Dia Mundial do Circo. Por falar em uma das diversões mais populares do mundo, Viana e Vila Velha trazem o palco móvel do Abaré In Concert – Em cena Brasil, que conta com apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos de circo e mamulengo, os fofos fantoches típicos de Pernambuco, considerado patrimônio imaterial brasileiro.

Em Viana, o espetáculo rola neste sábado (25) e domingo (26), das 16h às 21h, no Parque Linear, em Canaã. Em Vila Velha, as apresentações vão acontecer na terça (28) e quarta (29), também das 16h às 21h, no Parque da Prainha.

Nas duas cidades, será montado um contêiner adaptado em formato de palco, onde uma equipe de 30 artistas e técnicos poderão mostrar seu talento. A entrada nas duas ocasiões é gratuita.

O Abaré In Concert tem 16 anos de estrada e já passou por aproximadamente 600 cidades do país, sendo assistido por mais de 2,5 milhões de pessoas.

Na atual turnê, a trupe se apresentou por cinco cidades de Minas Gerais (Nova União, Aimorés, Ipoema, Itabira e Antônio Dias). No Espírito Santo, estiveram em Baixo Guandu e João Neiva e Viana, encerrando por Viana e Vila Velha.

ABARÉ IN CONCERT - PROJETO EM CENA BRASIL

VIANA

ONDE: Parque Linear, em Canaã, neste sábado (25) e domingo (26), das 16h às 21h, com entrada franca





Parque Linear, em Canaã, neste sábado (25) e domingo (26), das 16h às 21h, com entrada franca SÁBADO (25)

16h – Teatro infantil "A Farra do Boi Bumbá"

– Teatro infantil "A Farra do Boi Bumbá" 17h - Atividades Recreativas

- Atividades Recreativas 18h – Teatro de Mamulengo "As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na Fazenda do Coronel Libório"

– Teatro de Mamulengo "As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na Fazenda do Coronel Libório" 19h – Cine Curta Brasil

– Cine Curta Brasil 20h – Apresentação circense do grupo Solagasta





– Apresentação circense do grupo Solagasta DOMINGO (26)

16h - Teatro infantil "Antes que o Galo Cante"

- Teatro infantil "Antes que o Galo Cante" 17h - Atividades Recreativas

- Atividades Recreativas 18h - Contação de Histórias "Amigos da Natureza"

- Contação de Histórias "Amigos da Natureza" 19h – Apresentação de grupo circense local

– Apresentação de grupo circense local 20h - Teatro "Ariano – O Cavaleiro Sertanejo"

VILA VELHA