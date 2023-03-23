Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Colatina terá Vila da Páscoa com música e distribuição de doces
Para curtir

Colatina terá Vila da Páscoa com música e distribuição de doces

Espaço na Área Verde da cidade abre as portas nesta sexta (24). Cidade também receberá decorações na Praça da Catedral e no Calçadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Março de 2023 às 15:31

Vila de Páscoa de Colatina em 2023
Vila de Páscoa de Colatina em 2023 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
Não é só Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, que terá uma Vila da Páscoa para chamar de sua. Colatina, no Noroeste do Estado, inaugura um espaço voltado para a data na próxima sexta (24), a partir das 19h.
Localizada na Área Verde, na Av. Senador Moacyr Dalla, a vila contará com funcionamento diário, das 18h30 às 23h, e atividades em dias específicos para animar a garotada. Na abertura, está programado um show de Breno Tardin e pintura facial para as crianças.
Vila de Páscoa de Colatina em 2023
Vila de Páscoa de Colatina em 2023 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
Segundo a Prefeitura de Colatina, até a Páscoa, a organização do evento vai distribuir guloseimas em horários ainda a serem definidos. Outra atividade com data a ser divulgada é a famosa caça aos ovos.
A Vila de Páscoa de Colatina conta com mais de 4 mil metros quadrados decorados. São três casas montadas na tenda com as famílias dos coelhos, além de dois ambientes decorados com o tema para todos tirarem fotos. Os moradores e turistas podem visitar o espaço até o dia 16 de abril gratuitamente.
Coelhinhos, tocas decoradas, ovinhos coloridos, cenouras de diversos tamanhos, muitas luzes e cores estarão garantidos não só na Vila de Páscoa, mas por toda a cidade. Na Cadetral de Colatina será montada uma Toca do Coelho também bem colorida e iluminada. 
Vila de Páscoa de Colatina em 2023
Vila de Páscoa de Colatina em 2023 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
"Teremos decoração especial no Calçadão Geraldo Pereira, na Praça da Catedral, na Matriz de São Silvano, além da Vila de Páscoa montada na Área Verde da Beira Rio, com atrações especiais para as famílias da cidade e turistas de outros municípios que realizam as suas compras de Páscoa em Colatina", detalha o prefeito Guerino Balestrassi, lembrando da estratégia de decoração no Natal que movimentou as vendas na cidade.
"A ornamentação de Natal e a Vila do Papai Noel organizadas pela Prefeitura de Colatina transformaram o clima da cidade em 2022 e estimularam as vendas nos pontos tradicionais do comércio da cidade. E agora, com a chegada da Semana Santa e da Páscoa, estamos novamente decorando várias regiões da cidade com efeitos de luz, cor, painéis, trazendo o clima de paz, de renovação e de alegria que está época do ano transmite", completa.

Veja Também

Domingos Martins abre programação e Vila da Páscoa nesta sexta (10)

Ragu, paleta e kafta: 3 receitas com cordeiro para a Páscoa

Ovo de Páscoa de travessa é uma sobremesa fácil e irresistível

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Cultura Páscoa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados