Colatina terá Vila da Páscoa com música e distribuição de doces

Vila de Páscoa de Colatina em 2023 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

Não é só Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, que terá uma Vila da Páscoa para chamar de sua. Colatina, no Noroeste do Estado, inaugura um espaço voltado para a data na próxima sexta (24), a partir das 19h.

Localizada na Área Verde, na Av. Senador Moacyr Dalla, a vila contará com funcionamento diário, das 18h30 às 23h, e atividades em dias específicos para animar a garotada. Na abertura, está programado um show de Breno Tardin e pintura facial para as crianças.

Vila de Páscoa de Colatina em 2023 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

Segundo a Prefeitura de Colatina, até a Páscoa, a organização do evento vai distribuir guloseimas em horários ainda a serem definidos. Outra atividade com data a ser divulgada é a famosa caça aos ovos.

A Vila de Páscoa de Colatina conta com mais de 4 mil metros quadrados decorados. São três casas montadas na tenda com as famílias dos coelhos, além de dois ambientes decorados com o tema para todos tirarem fotos. Os moradores e turistas podem visitar o espaço até o dia 16 de abril gratuitamente.

Coelhinhos, tocas decoradas, ovinhos coloridos, cenouras de diversos tamanhos, muitas luzes e cores estarão garantidos não só na Vila de Páscoa, mas por toda a cidade. Na Cadetral de Colatina será montada uma Toca do Coelho também bem colorida e iluminada.

Vila de Páscoa de Colatina em 2023 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

"Teremos decoração especial no Calçadão Geraldo Pereira, na Praça da Catedral, na Matriz de São Silvano, além da Vila de Páscoa montada na Área Verde da Beira Rio, com atrações especiais para as famílias da cidade e turistas de outros municípios que realizam as suas compras de Páscoa em Colatina", detalha o prefeito Guerino Balestrassi, lembrando da estratégia de decoração no Natal que movimentou as vendas na cidade.