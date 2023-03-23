Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival 'Parque Aberto' retorna domingo (26) na Casa do Governador
Ao ar livre

Festival 'Parque Aberto' retorna domingo (26) na Casa do Governador

Nova temporada contará com concerto do Grupo de Câmara da Oses e espetáculo "O Circo Faz de Conta" no parque localizado na Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Março de 2023 às 17:18

Parque Cultural Casa do Governador
Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Secult
Neste domingo (26), o Festival 'Parque Aberto' retorna ao Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Na abertura da nova temporada, estão garantidos o concerto do Grupo de Câmara da Oses (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo) e o espetáculo "O Circo Faz de Conta". 
De 9h às 13h, será possível curtir uma manhã de atrações culturais ao ar livre, com direito a passeio pelo parque para conhecer 21 esculturas de artistas capixabas e de fora do Estado. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos, com limite de 600 pessoas por edição. Para este domingo, os ingressos já estão esgotados.

PROGRAMAÇÃO

Para começar o dia, a programação cultural começa com um concerto do da Oses, que apresentará um repertório descontraído e leve com obras clássicas e populares de Bach, Mozart, Saint-Preux, Gardel, Tom Jobim e outros. No dia, o contrato da nova gestão da Oses também será assinado, que ficará a cargo da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes).
Na sequência, o grupo 'Gota, Pó e Poeira' apresenta o espetáculo “O Circo Faz de Conta”, que mistura a arte circense e o teatro. Além da programação cultural, food trucks também estarão no local.
Festival 'Parque Aberto' retorna domingo (26) na Casa do Governador
Para o Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, o Parque Cultural Casa do Governador carrega muita potência artística e histórica.
“Além de todo o simbolismo do governador abrir ao público a Residência Oficial como um espaço de arte e meio ambiente, o Festival Parque Aberto também se torna uma ótima opção de lazer, com curadoria de atrações feita por meio dos projetos contemplados nos editais do Funcultura, da Secult", ressaltou.

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador possui três eixos temáticos do projeto: ambiental, histórico e artístico.
Os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte espalhadas pelo parque, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021.
A visitação é gratuita, às terças e quintas, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

REGRAS DO PARQUE

  1. Não há estacionamento no parque. Quem for de carro, pode estacionar gratuitamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), na R. Gastão Roubach, S/N - Praia da Costa
  2. É proibido fumar no local
  3. É proibido entrar com bebidas alcoólicas
  4. Não é permitido usar área da praia
  5. A entrada no parque será permitida até o meio-dia e a permanência será até 13h

SERVIÇO

  • FESTIVAL PARQUE ABERTO
  • QUANDO: Domingo, 26 de março
  • HORÁRIO: Das 9h às 13h
  • ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
  • INGRESSOS: Para este domingo, estão esgotados. 
*Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult)

Veja Também

Turnê de 80 anos de Paulinho da Viola chega a Vitória: "É motivo para celebração"

Vila Velha é um dos 10 destinos mais procurados do Brasil no Airbnb

Minissérie conta a história de fotos que marcaram o jornalismo capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados