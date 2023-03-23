Festival 'Parque Aberto' retorna domingo (26) na Casa do Governador

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Secult

Neste domingo (26), o Festival 'Parque Aberto' retorna ao Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Na abertura da nova temporada, estão garantidos o concerto do Grupo de Câmara da Oses (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo) e o espetáculo "O Circo Faz de Conta".

De 9h às 13h, será possível curtir uma manhã de atrações culturais ao ar livre, com direito a passeio pelo parque para conhecer 21 esculturas de artistas capixabas e de fora do Estado. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos, com limite de 600 pessoas por edição. Para este domingo, os ingressos já estão esgotados.

PROGRAMAÇÃO

Para começar o dia, a programação cultural começa com um concerto do da Oses, que apresentará um repertório descontraído e leve com obras clássicas e populares de Bach, Mozart, Saint-Preux, Gardel, Tom Jobim e outros. No dia, o contrato da nova gestão da Oses também será assinado, que ficará a cargo da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes).

Na sequência, o grupo 'Gota, Pó e Poeira' apresenta o espetáculo “O Circo Faz de Conta”, que mistura a arte circense e o teatro. Além da programação cultural, food trucks também estarão no local.

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Para o Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, o Parque Cultural Casa do Governador carrega muita potência artística e histórica.

“Além de todo o simbolismo do governador abrir ao público a Residência Oficial como um espaço de arte e meio ambiente, o Festival Parque Aberto também se torna uma ótima opção de lazer, com curadoria de atrações feita por meio dos projetos contemplados nos editais do Funcultura, da Secult", ressaltou.

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador possui três eixos temáticos do projeto: ambiental, histórico e artístico.

Os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte espalhadas pelo parque, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021.

A visitação é gratuita, às terças e quintas, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

REGRAS DO PARQUE

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro, pode estacionar gratuitamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), na R. Gastão Roubach, S/N - Praia da Costa É proibido fumar no local

É proibido entrar com bebidas alcoólicas

Não é permitido usar área da praia

A entrada no parque será permitida até o meio-dia e a permanência será até 13h



SERVIÇO

FESTIVAL PARQUE ABERTO

QUANDO: Domingo, 26 de março

Domingo, 26 de março HORÁRIO: Das 9h às 13h

Das 9h às 13h ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador, R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha INGRESSOS: Para este domingo, estão esgotados.