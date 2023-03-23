Turnê de 80 anos de Paulinho da Viola chega a Vitória: "É motivo para celebração"

O sambista Paulinho da Viola em apresentação no Vibra, casa de shows de São Paulo, onde abriu sua turnê comemorativa de 80 anos., no dia 4 de março Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Há muitas formas de se comemorar um aniversário. Uma viagem com a família, um churrasco com os amigos, um bolinho para não deixar em branco. Mas que tal uma turnê? É assim que Paulinho da Viola, um dos maiores ícones do samba brasileiro, vai comemorar seus 80 anos, completados em novembro. A turnê "80 anos" teve início no dia 4 deste mês, em São Paulo, e vai percorrer o Brasil.

Para a felicidade dos fãs capixabas, a próxima parada dos shows é em Vitória. Neste sábado (25), no Espaço Patrick Ribeiro, o cantor e compositor apresentará sucessos de sua carreira e de outros artistas, como Cartola e Portela.

Nas redes sociais, Paulinho divulgou um trecho do ensaio para a apresentação na capital do Espírito Santo. Para a equipe de 'HZ', o artista já adiantou a expectativa de se reencontrar com o público.

"A expectativa é reencontrar um público que sempre me recebeu muito bem. Para este show, podem esperar uma celebração sobre diversos momentos da minha trajetória, algumas histórias e as música que se tornaram sucessos ao longo desses anos", disse.

Confira o trecho do ensaio:

Essa turnê celebra a chegada desse marco que é completar 80 anos. Sou muito grato por poder fazer o que gosto, estar junto do público e cantar as minhas músicas. É motivo para celebração

O repertório, claro, é composto, majoritariamente, por sucessos de sua carreira, como "Coisas do mundo, minha nega" e "Timoneiro". Mas, canções de muitos artistas, como Cartola, também não podem ficar de fora.

"Eu quis trazer músicas de diferentes momentos. A maior parte são minhas, mas tem também algo do Cartola e da Portela. Eu gosto muito de cantar 'Coisas do mundo, minha nega' entre outras, então não pude deixar de fora. Tem também uma música inédita, que ainda não gravei, logo no início do show", contou.

Mesmo sem lançar novas músicas desde 1996, com o álbum "Bebadosamba", as apresentações contam com uma música inédita que ainda não foi gravada.

NOVO DISCO EM BREVE

Quanto à pressão para algo novo por parte dos fãs, Paulinho diz já ter produções prontas e que espera atender aos pedidos com um disco novo, em breve. Mas, o compositor já adiantou que não tem fórmula mágica e que uma música pode surgir de várias maneiras.

"É um mistério a forma como uma canção surge. Às vezes, uma ideia vem e logo se desenvolve. Em outras situações, são anos até terminar uma música. Eu já tenho algumas músicas prontas e espero em breve poder atender ao pedido dos fãs com um disco novo", detalhou.

Sobre o sucesso inegável de sua carreira, que faz com que a história do samba e a do artista se misturem, Paulinho se diz orgulhoso de olhar para trás e ver tudo o que construiu.

"É um orgulho fazer parte dessa história tão importante que é a história do samba. São tantos artistas, compositores que construíram essa história ao longo de décadas que ser colocado ao lado deles é uma satisfação", finalizou.

Vale lembrar que, mesmo realizando alguns shows esporádicos nos últimos dois anos, esta é a primeira turnê de Paulinho desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020. Além dos shows em São Paulo e Vitória, a turnê "80 Anos" deve passar por Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Maceió, Rio de Janeiro, Curitiba, João Pessoa e Distrito Federal até novembro deste ano.

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