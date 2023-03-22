ES recebe Festival Internacional de Violão na próxima semana

Festival Internacional de Violão do Espírito Santo terá pré-estreia em Vila Velha Crédito: Divulgação

Os amantes da boa música têm encontro marcado em Vila Velha e Vitória na próxima semana. Na segunda (27), a cidade canela-verde recebe uma espécie de pré-estreia do IV Festival Internacional de Violão do Espírito Santo, que acontece até 31 de março.

A apresentação na cidade canela verde rola a partir das 18h, no auditório da Pracinha da Cultura, em Ilha das Flores, com performances de Moacyr Teixeira Neto e do norte-americano Isaac Lausell.

De terça (28) a quinta (30), o evento se dá em Vitória, em horários matutinos e noturnos, no Palácio Anchieta - onde acontece a abertura oficial - e no Teatro Virgínia Tamanini, do Sesc Glória. O encerramento da mostra volta para Vila Velha, com evento marcado para sexta (31), às 20h, no Centro de Capacitação Titanic, localizado na praça Duque de Caxias, Centro.

A última noite contará com a premiação do Concurso Maurício de Oliveira e concertos com o Duo Teixeira-Mayer de Violões e Marcos Vinicius.

"É uma honra para Vila Velha receber um festival tão importante. Além do centro da cidade, o nosso objetivo é levar eventos deste porte para outras regiões, democratizando ainda mais o acesso à cultura para todos os públicos", informou o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

TALENTOS

O IV Festival Internacional de Violão do Espírito Santo vai trazer ao Estado os maiores nomes do violão nacional e internacional, em concertos, shows e masterclasses. Do Uruguai, teremos a presença do violonista Daniel Morgade, uma referência em festivais na América-Latina; da Colômbia, o jovem violonista Juan Manuel Molaño, vencedor da edição do ano passado do Concurso Maurício de Oliveira e ganhador de vários prêmios internacionais.

Dos Estados Unidos, teremos as presenças de Marcus DeJesus e Isaac Lausell. Esse último é doutor pela Universidade de Nova York e referência na "jazz guitar" contemporânea.

Fechando a lista internacional, teremos o violonista e compositor ítalo-brasileiro Marcos Vinicius, um dos mais destacados compositores para violão da atualidade.

Na lista de brasileiros, estão Fábio Zanon, com carreira internacional consagrada, e Ulisses Rocha, um dos maiores representantes do violão instrumental nacional. Representando o Espírito Santo, o Duo Teixeira-Mayer de Violões promete um concerto de homenagens e referências à música brasileira.

Paralelamente ao festival, acontece o Concurso Latino-Americano de Violão Maurício de Oliveira, que distribuirá prêmios e o Troféu Maurício de Oliveira.

Haverá cobrança de ingressos apenas para a apresentação do dia 29 de março, em concerto de Ulisses Rocha e Daniel Morgade, no Sesc Glória (Vitória). Os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estarão à venda na bilheteria do centro cultural.

As demais apresentações são gratuitas, respeitando o limite de ocupação de cada espaço: Palácio Anchieta (320 lugares), Teatro Virginia Tamanine/Sesc Glória (80 lugares) e Titanic Vila Velha (196 lugares). Os bilhetes serão retirados nos locais.

PROGRAMAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIOLÃO DO ESPÍRITO SANTO