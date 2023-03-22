ES recebe Festival Internacional de Violão na próxima semana

Os amantes da boa música têm encontro marcado em Vila Velha e Vitória na próxima semana. Na segunda (27), a cidade canela-verde recebe uma espécie de pré-estreia do IV Festival Internacional de Violão do Espírito Santo, que acontece até 31 de março.
A apresentação na cidade canela verde rola a partir das 18h, no auditório da Pracinha da Cultura, em Ilha das Flores, com performances de Moacyr Teixeira Neto e do norte-americano Isaac Lausell.
De terça (28) a quinta (30), o evento se dá em Vitória, em horários matutinos e noturnos, no Palácio Anchieta - onde acontece a abertura oficial - e no Teatro Virgínia Tamanini, do Sesc Glória. O encerramento da mostra volta para Vila Velha, com evento marcado para sexta (31), às 20h, no Centro de Capacitação Titanic, localizado na praça Duque de Caxias, Centro.
A última noite contará com a premiação do Concurso Maurício de Oliveira e concertos com o Duo Teixeira-Mayer de Violões e Marcos Vinicius.
"É uma honra para Vila Velha receber um festival tão importante. Além do centro da cidade, o nosso objetivo é levar eventos deste porte para outras regiões, democratizando ainda mais o acesso à cultura para todos os públicos", informou o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.
TALENTOS
O IV Festival Internacional de Violão do Espírito Santo vai trazer ao Estado os maiores nomes do violão nacional e internacional, em concertos, shows e masterclasses. Do Uruguai, teremos a presença do violonista Daniel Morgade, uma referência em festivais na América-Latina; da Colômbia, o jovem violonista Juan Manuel Molaño, vencedor da edição do ano passado do Concurso Maurício de Oliveira e ganhador de vários prêmios internacionais.
Dos Estados Unidos, teremos as presenças de Marcus DeJesus e Isaac Lausell. Esse último é doutor pela Universidade de Nova York e referência na "jazz guitar" contemporânea.
Fechando a lista internacional, teremos o violonista e compositor ítalo-brasileiro Marcos Vinicius, um dos mais destacados compositores para violão da atualidade.
Na lista de brasileiros, estão Fábio Zanon, com carreira internacional consagrada, e Ulisses Rocha, um dos maiores representantes do violão instrumental nacional. Representando o Espírito Santo, o Duo Teixeira-Mayer de Violões promete um concerto de homenagens e referências à música brasileira.
Paralelamente ao festival, acontece o Concurso Latino-Americano de Violão Maurício de Oliveira, que distribuirá prêmios e o Troféu Maurício de Oliveira.
Haverá cobrança de ingressos apenas para a apresentação do dia 29 de março, em concerto de Ulisses Rocha e Daniel Morgade, no Sesc Glória (Vitória). Os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estarão à venda na bilheteria do centro cultural.
As demais apresentações são gratuitas, respeitando o limite de ocupação de cada espaço: Palácio Anchieta (320 lugares), Teatro Virginia Tamanine/Sesc Glória (80 lugares) e Titanic Vila Velha (196 lugares). Os bilhetes serão retirados nos locais.
PROGRAMAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIOLÃO DO ESPÍRITO SANTO
- SEGUNDA (27)
- PROGRAMAÇÃO:
- A partir das 18h, no auditório da Pracinha da Cultura, Ilha das Flores (Vila Velha). Concerto com Moacyr Teixeira Neto (Brasil/ES) e Isaac Lausell (EUA). Entrada franca
- TERÇA (28)
- PROGRAMAÇÃO:
- A partir das 19h30, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta, Centro, Vitória. Abertura solene. Concertos Juan Manuel Molano (Colômbia) e Fábio Zanon (Brasil/SP). Entrada franca, com ocupação de 320 lugares e ingressos retirados na hora da apresentação
- QUARTA (29)
- PROGRAMAÇÃO:
- A partir das 10h, no Teatro Virgínia Tamanine/Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória). Prova Eliminatória do Concurso Maurício de Oliveira. Entrada franca
- A partir de 20h, no Teatro Virgínia Tamanine/Sesc Glória. Show/concerto de Ulisses Rocha (Brasil/RJ) e Daniel Morgade (Uruguai). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). À venda na bilheteria do espaço
- QUINTA (30)
- PROGRAMAÇÃO:
- A partir das 11h, no Teatro Virgínia Tamanine/ Sesc Glória. Concerto com as Orquestras de Violões do IFF de Campos dos Goytacazes (RJ) e Orquestra Jovem do Projeto Música nas Escolas (FAMES/FAPES/SEDU). Entrada franca
- A partir das 20h, no Teatro Virgínia Tamanine/ Sesc Glória. Concertos com Marcos DeJesus e Isaac Lausell (EUA). Entrada franca
- SEXTA (31)
- PROGRAMAÇÃO:
- A partir das 10h, no Teatro Virgínia Tamanine/Sesc Glória. Prova Final do Concurso Maurício de Oliveira. Entrada franca
- A partir das 20h, no Centro de Capacitação Titanic (Av. Duque de Caxias, Centro, Vila Velha). Premiação do Concurso Maurício de Oliveira e concerto com Duo Teixeira-Mayer de Violões (Brasil/ES) e Marcos Vinicius (Brasil/Itália). Entrada franca