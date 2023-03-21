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Para os fãs de tattoo

Expo Tattoo Vitória volta ao calendário nacional de tatuadores

Após 3 anos sem ser realizado, evento está marcado para o início de abril com novidades do mercado e muita música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2023 às 17:49

Tatuagem, tatuador
Evento terá concurso de tatuagens com 19 categorias Crédito: Shutterstock
Depois de três anos sem ser realizada devido às restrições da pandemia da Covid-19, a Expo Tatto Vitória retorna em sua 8ª edição nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia. É a oportunidade de garantir novas tattoos e piercings em um dos 91 stands de expositores de todo o Brasil e países como Peru, Colômbia e Chile.
Retornando ao  Calendário Nacional de Convenções de Tatuagens, o evento contará com concurso de tatuagens, apresentações musicais e até pole dance. “Além da premiação para as duas melhores tatuagens em 19 categorias, teremos o concurso Miss Vitória Tatto para realçar a beleza e a importância da mulher nesse cenário” conta Carlos Tattoo, organizador da feira.
Para o concurso de tatuagens, um júri composto por três tatuadores de Estados diferentes decidirá os dois melhores de cada uma das 19 categorias. O troféu que será entregue aos vencedores foi confeccionado pelo artista plástico, escultor e desenhista, Heleno Lyra.
A Expo Tatto Vitória também contará com diversas atrações culturais. Entre as atrações, estarão as bandas Punição (SP), DoggBite, Hc187, KillJoy, Cinza e FlowSemFlores. O DJ será o LDFI. O artista plástico Mazinho Lima também estará presente para expor desenhos realistas com cor invertida.
Para quem não quer perder o evento, os ingressos estão sendo vendidos no site www.superticket.com.br ou na bilheteria. Os valores variam de R$ 15 (meia) a R$ 70 (passaporte).

SERVIÇO

  • 8ª EXPO TATTO VITÓRIA:
  • QUANDO: 7, 8 e 9 de Abril
  • HORÁRIO: Das 11h às 23h
  • ONDE: Centro de Convenções de Vitória, na Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia - Vitória/ ES
  • INGRESSOS: Inteira por R$30 | Meia por R$ 15 | Passaporte por R$ 70. Disponíveis no site da Super Ticket.
  • MAIS INFORMAÇÕES: (27) 3020-0960 – Carlos Tattoo Studio

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

  • SEXTA (7)
  • 16h: Rima (rap com Flowsemflores)
  • 18h: banda Doggbite
  • SÁBADO (8)
  • 15h: banda 187HC
  • 17h30: banda Cinza
  • 19h: banda Punição (SP)
  • DOMINGO (9)
  • 19h: banda Killjoy

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