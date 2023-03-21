Expo Tattoo Vitória volta ao calendário nacional de tatuadores

Evento terá concurso de tatuagens com 19 categorias Crédito: Shutterstock

Depois de três anos sem ser realizada devido às restrições da pandemia da Covid-19, a Expo Tatto Vitória retorna em sua 8ª edição nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia. É a oportunidade de garantir novas tattoos e piercings em um dos 91 stands de expositores de todo o Brasil e países como Peru, Colômbia e Chile.

Retornando ao Calendário Nacional de Convenções de Tatuagens, o evento contará com concurso de tatuagens, apresentações musicais e até pole dance. “Além da premiação para as duas melhores tatuagens em 19 categorias, teremos o concurso Miss Vitória Tatto para realçar a beleza e a importância da mulher nesse cenário” conta Carlos Tattoo, organizador da feira.

Para o concurso de tatuagens, um júri composto por três tatuadores de Estados diferentes decidirá os dois melhores de cada uma das 19 categorias. O troféu que será entregue aos vencedores foi confeccionado pelo artista plástico, escultor e desenhista, Heleno Lyra.

A Expo Tatto Vitória também contará com diversas atrações culturais. Entre as atrações, estarão as bandas Punição (SP), DoggBite, Hc187, KillJoy, Cinza e FlowSemFlores. O DJ será o LDFI. O artista plástico Mazinho Lima também estará presente para expor desenhos realistas com cor invertida.

Para quem não quer perder o evento, os ingressos estão sendo vendidos no site www.superticket.com.br ou na bilheteria. Os valores variam de R$ 15 (meia) a R$ 70 (passaporte).

SERVIÇO

8ª EXPO TATTO VITÓRIA:

QUANDO: 7, 8 e 9 de Abril

7, 8 e 9 de Abril HORÁRIO: Das 11h às 23h

Das 11h às 23h ONDE: Centro de Convenções de Vitória, na Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia - Vitória/ ES

Centro de Convenções de Vitória, na Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia - Vitória/ ES INGRESSOS: Inteira por R$30 | Meia por R$ 15 | Passaporte por R$ 70. Disponíveis no site da Super Ticket.

Inteira por R$30 | Meia por R$ 15 | Passaporte por R$ 70. Disponíveis no site da Super Ticket. MAIS INFORMAÇÕES: (27) 3020-0960 – Carlos Tattoo Studio

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS