Festival de Alegre 2023 anuncia Capital Inicial no line-up

Capital Inicial traz turnê de 40 anos para o ES Crédito: Leo Aversa

Faltando pouco mais de dois meses para sua realização, o Festival de Alegre anuncia mais uma atração para o evento que retorna após sete anos de hiato. Na tarde desta sexta-feira (17), a organização garantiu que o evento terá o show do Capital Inicial.

Dinho Ouro Preto e sua turma devem desembarcar no Espírito Santo para um grande reencontro com os fãs em sua turnê de 40 anos de carreira. O Festival de Alegre acontece entre os dias 8 e 10 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições da cidade. A banda de Brasília é a penúltima atração nacional a ser anunciada para o evento.

A promessa da organização é de 5 atrações por noite, somando 15 artistas e bandas em todo o festival. Destes, 12 são nacionais e três regionais. Até o momento, foram divulgados os nomes de: Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis Dj, João Gomes, Jorge e Mateus e Pedro Sampaio.

De acordo com a ATS Promoções e eventos, a última atração nacional será anunciada na próxima semana e em breve os shows regionais. Vale lembrar que a produtora ainda realiza uma enquete em suas redes sociais para saber quem os espectadores esperam ver no palco do festival.