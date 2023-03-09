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VIIIXE: maior festival de piseiro do país chega ao ES dia 25

João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião vão se apresentar no Kleber Andrade, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2023 às 08:00

VIIXE é considerado o maior festival de forró e piseiro do Brasil
VIIXE é considerado o maior festival de forró e piseiro do Brasil Crédito: Instagram/@viiixeforroepiseiro
Na cola do sertanejo, que surfou na onda de grandes festivais do gênero como o VillaMix e Festeja, o piseiro pede passagem com um evento focado no ritmo do momento. Assim, o VIIIXE percorre o país como o maior evento de forró e piseiro e garante parada no Espírito Santo no próximo dia 25, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Como não poderia ser diferente, potências dos gêneros citados estão garantidas no line-up.
João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião são as atrações garantidas no evento em terras capixabas. As entradas vão de R$ 90 a R$ 480, sendo vendidas no site BrasilTicket.
O VIIIXE foi sucesso no ano passado, acontecendo em 13 capitais, com público variando entre 14 e 46 mil pessoas por cidade. Em 2023, serão 15 datas até o momento. Cariacica vai sediar a terceira edição do Viiixe em 2023, uma vez que o festival já passou por Aracaju e Brasília. Após a apresentação no Espírito Santo, o evento já garantiu datas em Goiânia, São Paulo, Salvador, Recife, Manaus.

SERVIÇO:

  • VIIIXE FORRÓ E PISEIRO 
  • Atrações: João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião
  • Quando: 25 de março, a partir das 20h
  • Onde: Estádio Kleber Andrade - Rua Rio Branco, 638 - Rio Branco, Cariacica/ES
  • Ingressos: R$ 90 (arena/meia/1º lote); R$ 140 (espaço vip/meia/1º lote); R$ 180 (arena/inteira/1º lote); R$ 240 (front premium/meia/3º lote); R$ 280 (espaço vip/inteira/1º lote); e R$ 480 (front premium/inteira/3º lote), à venda no site Brasilticket.com.br

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