VIIIXE: maior festival de piseiro do país chega ao ES dia 25

VIIXE é considerado o maior festival de forró e piseiro do Brasil Crédito: Instagram/@viiixeforroepiseiro

Na cola do sertanejo, que surfou na onda de grandes festivais do gênero como o VillaMix e Festeja, o piseiro pede passagem com um evento focado no ritmo do momento. Assim, o VIIIXE percorre o país como o maior evento de forró e piseiro e garante parada no Espírito Santo no próximo dia 25, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Como não poderia ser diferente, potências dos gêneros citados estão garantidas no line-up.

João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião são as atrações garantidas no evento em terras capixabas. As entradas vão de R$ 90 a R$ 480, sendo vendidas no site BrasilTicket.

O VIIIXE foi sucesso no ano passado, acontecendo em 13 capitais, com público variando entre 14 e 46 mil pessoas por cidade. Em 2023, serão 15 datas até o momento. Cariacica vai sediar a terceira edição do Viiixe em 2023, uma vez que o festival já passou por Aracaju e Brasília. Após a apresentação no Espírito Santo, o evento já garantiu datas em Goiânia, São Paulo, Salvador, Recife, Manaus.

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