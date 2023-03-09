VIIIXE: maior festival de piseiro do país chega ao ES dia 25

Na cola do sertanejo, que surfou na onda de grandes festivais do gênero como o VillaMix e Festeja, o piseiro pede passagem com um evento focado no ritmo do momento. Assim, o VIIIXE percorre o país como o maior evento de forró e piseiro e garante parada no Espírito Santo no próximo dia 25, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Como não poderia ser diferente, potências dos gêneros citados estão garantidas no line-up.
João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião são as atrações garantidas no evento em terras capixabas. As entradas vão de R$ 90 a R$ 480, sendo vendidas no site BrasilTicket.
O VIIIXE foi sucesso no ano passado, acontecendo em 13 capitais, com público variando entre 14 e 46 mil pessoas por cidade. Em 2023, serão 15 datas até o momento. Cariacica vai sediar a terceira edição do Viiixe em 2023, uma vez que o festival já passou por Aracaju e Brasília. Após a apresentação no Espírito Santo, o evento já garantiu datas em Goiânia, São Paulo, Salvador, Recife, Manaus.
SERVIÇO:
- VIIIXE FORRÓ E PISEIRO
- Atrações: João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião
- Quando: 25 de março, a partir das 20h
- Onde: Estádio Kleber Andrade - Rua Rio Branco, 638 - Rio Branco, Cariacica/ES
- Ingressos: R$ 90 (arena/meia/1º lote); R$ 140 (espaço vip/meia/1º lote); R$ 180 (arena/inteira/1º lote); R$ 240 (front premium/meia/3º lote); R$ 280 (espaço vip/inteira/1º lote); e R$ 480 (front premium/inteira/3º lote), à venda no site Brasilticket.com.br