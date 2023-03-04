Mês da Mulher: cantoras capixabas fazem shows gratuitos na Serra

Ariel Morena, Michele Freire, Flávia Mendonça e Dona Fran estão no projeto "Música no Pátio" Crédito: Reprodução

Eis que chegamos ao mês cercado de simbologia. Afinal, março é voltado às comemorações do Dia Internacional da Mulher. É hora de relembrar as dores e as delícias de ser mãe, mulher e companheira, além de ser um "corpo" que luta por uma sociedade igualitária, especialmente no que tange a condições e oportunidades de trabalho.

Em uma época marcada por inúmeras atrações em todos os escopos culturais, é importante louvar o talento das artistas capixabas. Portanto, durante os sábados de março, o projeto "Música no Pátio", do Shopping Mestre Álvaro (Serra), reservou um cardápio de apresentações de cantoras locais.

Quem dá início aos trabalhos é a sertaneja Michele Freire, que se apresenta neste sábado (4), a partir das 20h, com entrada franca. "Me sinto lisonjeada por ser convidada e parabenizo o espaço pela ideia de valorização das cantoras capixabas. Estou super ansiosa e o público pode esperar um show alto astral, cheio de sucessos antigos e da atualidade", garantiu Michele ao "HZ".

A cantora promete muita animação em uma performance cheia de "sofrência" e sertanejo, com repertório próprio e alguns dos sucessos de cantoras como Marília Mendonça.

AXÉ

A iniciativa continua com Flávia Mendonça, no dia 11. A baiana radicada no ES vai levar um show cheio de animação e o tradicional axé, que caiu no gosto dos capixabas, com sucessos como a canção “Quem sabe um dia”.

"Num mundo onde precisamos ter e dar cada vez mais voz e espaço às mulheres, fazer uma homenagem dessas em nosso mês é um projeto super digno e justo. Ainda há muita luta por igualdade de espaço e reconhecimento pelo caminho, mas todo e qualquer movimento a mais de destaque que ganhamos é válido. Somos mulheres de tantas habilidades e talentos e nem sempre encontramos possibilidade de mostrar isso", enfatiza Mendonça.

"Espero que o público compareça em massa, porque tô pronta para levar alegria e energia boa do início ao fim do show. Podem esperar animação e um repertório alto astral, para todo mundo cantar e dançar junto".

Pensa que acabou? Claro que não! Embarcando na diversidade de estilos musicais, também vai ter muito rock’n roll, com Dona Fran, no dia 18. A cantora Ariel Morena fecha o mês com uma apresentação marcada por MPB e "brasilidades", em 25 de março.

"É tão válido participar desse projeto com mulheres que admiro e trazem diversificação de proposta e de repertório, atendendo a todas as preferências e engajando com o mês que a mulher é lembrada. Levar o classic rock é muito interessante nesse ambiente, pretendo levar um repertório para todo mundo cantar e se divertir muito. E, para quem não conhece o rock, vai se conectar e não largar mais", complementa Dona Fran, prometendo uma performance para levantar a galera.

PROJETO MÚSICA NO PÁTIO