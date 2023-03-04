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Mês da Mulher: cantoras capixabas fazem shows gratuitos na Serra

Apresentações acontecem nos sábados de março, no Shopping Mestre Álvaro. Entre as convidadas, Michele Freire, Flávia Mendonça, Dona Fran e Ariel Morena
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 04 de Março de 2023 às 09:00

Ariel Morena, Michele Freire, Flávia Mendonça e Dona Fran estão no projeto
Ariel Morena, Michele Freire, Flávia Mendonça e Dona Fran estão no projeto "Música no Pátio" Crédito: Reprodução
Eis que chegamos ao mês cercado de simbologia. Afinal, março é voltado às comemorações do Dia Internacional da Mulher. É hora de relembrar as dores e as delícias de ser mãe, mulher e companheira, além de ser um "corpo" que luta por uma sociedade igualitária, especialmente no que tange a condições e oportunidades de trabalho.
Em uma época marcada por inúmeras atrações em todos os escopos culturais, é importante louvar o talento das artistas capixabas. Portanto, durante os sábados de março, o projeto "Música no Pátio", do Shopping Mestre Álvaro (Serra), reservou um cardápio de apresentações de cantoras locais. 
Quem dá início aos trabalhos é a sertaneja Michele Freire, que se apresenta neste sábado (4), a partir das 20h, com entrada franca. "Me sinto lisonjeada por ser convidada e parabenizo o espaço pela ideia de valorização das cantoras capixabas. Estou super ansiosa e o público pode esperar um show alto astral, cheio de sucessos antigos e da atualidade", garantiu Michele ao "HZ".
A cantora promete muita animação em uma performance cheia de "sofrência" e sertanejo, com repertório próprio e alguns dos sucessos de cantoras como Marília Mendonça. 

AXÉ

A iniciativa continua com Flávia Mendonça, no dia 11. A baiana radicada no ES vai levar um show cheio de animação e o tradicional axé, que caiu no gosto dos capixabas, com sucessos como a canção “Quem sabe um dia”.
"Num mundo onde precisamos ter e dar cada vez mais voz e espaço às mulheres, fazer uma homenagem dessas em nosso mês é um projeto super digno e justo. Ainda há muita luta por igualdade de espaço e reconhecimento pelo caminho, mas todo e qualquer movimento a mais de destaque que ganhamos é válido. Somos mulheres de tantas habilidades e talentos e nem sempre encontramos possibilidade de mostrar isso", enfatiza Mendonça.
"Espero que o público compareça em massa, porque tô pronta para levar alegria e energia boa do início ao fim do show. Podem esperar animação e um repertório alto astral, para todo mundo cantar e dançar junto".
Pensa que acabou? Claro que não! Embarcando na diversidade de estilos musicais, também vai ter muito rock’n roll, com Dona Fran, no dia 18. A cantora Ariel Morena fecha o mês com uma apresentação marcada por MPB e "brasilidades", em 25 de março.
"É tão válido participar desse projeto com mulheres que admiro e trazem diversificação de proposta e de repertório, atendendo a todas as preferências e engajando com o mês que a mulher é lembrada. Levar o classic rock é muito interessante nesse ambiente, pretendo levar um repertório para todo mundo cantar e se divertir muito. E, para quem não conhece o rock, vai se conectar e não largar mais", complementa Dona Fran, prometendo uma performance para levantar a galera.

PROJETO MÚSICA NO PÁTIO

  • QUANDO: todos os sábados de março, a partir das 20h
  • ONDE: Todos os sábados de março, no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
  • Entrada franca

  • PROGRAMAÇÃO: 
  • 4 DE MARÇO: Michele Freire
  • 11 DE MARÇO: Flávia Mendonça
  • 18 DE MARÇO: Dona Fran
  • 25 DE MARÇO: Ariel Morena

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