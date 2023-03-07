Filha de Belchior, Vannick leva músicas do pai a show em Colatina

Vannick Belchior é a primeira convidada do projeto Poente Poético Crédito: Instagram@vannickbelchior

O amor pela arte vai "dominar" Colatina, afinal, a Princesinha do Norte recebe em abril o projeto Poente Poético. A iniciativa pretende unir poesia, música e bate-papo com escritores, poetas e músicos, sempre com entrada franca, em palco armado ao ar livre, na Praça Sol Poente.

A estreia está marcada para 28 de abril, com uma convidada pra lá de especial, Vannick Belchior, filha do saudoso cantor e compositor Belchior, morto em 2017, aos 70 anos.

A artista promete um show com clássicos da carreira do pai ("Apenas um Rapaz Latino-Americano" e "Como Nossos Pais", não podem faltar), com histórias da vida e obra do ícone da música popular brasileira, além de apresentar músicas de sua carreira autoral.

A vinda de Vannick tem um simbolismo especial para Colatina: em 2007, Belchior fez um dos últimos shows da carreira na cidade capixaba. O prefeito Guerino Balestrassi relembra com carinho e emoção este momento.

"Era o meu segundo mandato como prefeito e foi uma alegria imensa receber o Belchior na cidade. Ele cantou os seus grandes sucessos e emocionou a todos. Estrear o projeto Poente Poético com a Vannick, filha de Belchior, é muito simbólico. Relembrar as grandes composições que marcaram a história da música brasileira, em um show gratuito, será mais um grande momento para o público colatinense prestigiar", conta Guerino.

Nascida também no Ceará, Vannick é filha caçula de Belchior. Ligada à música desde cedo, resolveu seguir a carreira de forma profissional a partir de 2021, sob influência de Tarcísio Sardinha, amigo e parceiro musical do patriarca.

Com voz e interpretação singular, Vannick vem dando continuidade ao legado musical de Belchior. O espetáculo "Das Coisas Que Aprendi Nos Discos" é sucesso de público e de crítica, se transformando em um EP, uma espécie de reconexão com o talento do pai.

"A música me aproxima da energia dele, sinto muito sua presença, principalmente quando canto. Temos uma união astral e tenho certeza que ele está orientando e conduzindo meus caminhos", completa a cantora.

Em tempo: a programação do "Poente Poético" segue por todo o ano de 2023 e artistas capixabas e nacionais estão agendados para os próximos meses. Em breve, os organizadores pretendem divulgar novos nomes.

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