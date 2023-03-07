Padre Marcelo Rossi vem a Vila Velha para dia de autógrafos

Após cancelar a vinda ao Espírito Santo, por questões de saúde, em janeiro deste ano, Padre Marcelo Rossi confirmou uma sessão de autógrafos dos seus últimos lançamentos, os livros "Batismo de Fogo" e "Menos é Mais", nesta quarta (8). O evento será realizado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Os interessados em garantirem uma dedicatória do religioso serão atendidos das 10h às 22h, por ordem de chegada, na Livraria Leitura. Para participar, é necessário retirar uma senha mediante a compra de uma ou ambas as obras na fila do evento.
Quem já tiver outras obras do religioso em casa, poderá levar para garantir a assinatura. Mas para entrar na fila e conseguir a senha é preciso comprar um dos dois últimos lançamentos na loja do shopping.
Em entrevista a 'HZ' no começo deste ano, o padre já tinha adiantado a felicidade em se reencontrar com os capixabas. "Feliz por Deus me proporcionar esta nova visita. Amo muito os capixabas e sei do imenso carinho que vocês têm comigo e na minha missão de evangelizar", disse.
LIVROS
"Cheios do Espírito Santo vamos além". É esta a frase que define o livro "Batismo de Fogo", publicado em 2020. Por ser um livro mais pessoal, o sacerdote narra em primeira pessoa suas histórias de superação pela fé.
Entre os relatos, o padre relembra um acidente de carro quase fatal em sua juventude, além de detalhar sua batalha contra a depressão, com mensagens de transformação e de superação pela fé.
A mensagem principal do livro, segundo o religioso, é de que, "apesar das tribulações, Deus tem sempre a última palavra".
Já o "Menos é Mais", de 2021, Padre Marcelo define na frase "Menos de mim, mais de Deus". Reunindo pensamentos de sabedoria de vida, a obra é resultado de incontáveis missas, conversas, sermões, homilias e até entrevistas que o religioso realizou em aproximadamente 30 anos de sacerdócio.
Ao escrevê-lo, o padre pensou em "dar gotas de esperança" a quem o lesse. "É de gota em gota, passo a passo, que coisas boas acontecem. É semear boas sementes nos corações, uma frase que seja, que pode mudar o dia de alguém para melhor", compartilhou com HZ.
TRAJETÓRIA
Filho de seu Antônio e dona Vilma, Padre Marcelo Rossi nasceu em São Paulo, em 1967. Formou-se em Educação Física, mas, um ano depois, seguiu a vocação que tinha desde criança: ser padre.
Ingressou no Seminário da Diocese de Santo Amaro, onde foi ordenado sacerdote em 1994. Desde então dedica-se fervorosamente ao trabalho de evangelização em todo o país, o que fez com que recebesse do Papa Bento XVI o título de "Evangelizador do Novo Milênio".
Atualmente, possui um programa diário de rádio na Rede Capital da Fé, intitulado No Colo de Jesus e de Maria. Apresenta ainda os programas Santa Missa, Batismo de Fogo, Missa do Santuário da Mãe de Deus, O Terço Bizantino e Quem Ama Canta. Toda semana, celebra missas no Santuário Mãe de Deus, que construiu em São Paulo, onde reside.
SERVIÇO
- SESSÃO DE AUTÓGRAFOS COM PADRE MARCELO ROSSI
- QUANDO: Quarta, 8 de março de 2023
- HORÁRIO: 10h às 22h
- ONDE: Loja Leitura - Piso L1, em frente a Praça de Eventos – Shopping Praia da Costa
- ENTRADA: A partir da distribuição de senhas, mediante compra de um dos livros na fila do evento