Padre Marcelo Rossi vem a Vila Velha para dia de autógrafos

Padre Marcelo Rossi lança livro "Cúria Diocesana de Santo Amaro" Crédito: Victor Moriyama/Folhapress

Os interessados em garantirem uma dedicatória do religioso serão atendidos das 10h às 22h, por ordem de chegada, na Livraria Leitura. Para participar, é necessário retirar uma senha mediante a compra de uma ou ambas as obras na fila do evento.

Quem já tiver outras obras do religioso em casa, poderá levar para garantir a assinatura. Mas para entrar na fila e conseguir a senha é preciso comprar um dos dois últimos lançamentos na loja do shopping.

Em entrevista a 'HZ' no começo deste ano, o padre já tinha adiantado a felicidade em se reencontrar com os capixabas. "Feliz por Deus me proporcionar esta nova visita. Amo muito os capixabas e sei do imenso carinho que vocês têm comigo e na minha missão de evangelizar", disse.

LIVROS

"Cheios do Espírito Santo vamos além". É esta a frase que define o livro "Batismo de Fogo", publicado em 2020. Por ser um livro mais pessoal, o sacerdote narra em primeira pessoa suas histórias de superação pela fé.

Entre os relatos, o padre relembra um acidente de carro quase fatal em sua juventude, além de detalhar sua batalha contra a depressão, com mensagens de transformação e de superação pela fé.

A mensagem principal do livro, segundo o religioso, é de que, "apesar das tribulações, Deus tem sempre a última palavra".

Já o "Menos é Mais", de 2021, Padre Marcelo define na frase "Menos de mim, mais de Deus". Reunindo pensamentos de sabedoria de vida, a obra é resultado de incontáveis missas, conversas, sermões, homilias e até entrevistas que o religioso realizou em aproximadamente 30 anos de sacerdócio.

Ao escrevê-lo, o padre pensou em "dar gotas de esperança" a quem o lesse. "É de gota em gota, passo a passo, que coisas boas acontecem. É semear boas sementes nos corações, uma frase que seja, que pode mudar o dia de alguém para melhor", compartilhou com HZ.

TRAJETÓRIA

Filho de seu Antônio e dona Vilma, Padre Marcelo Rossi nasceu em São Paulo, em 1967. Formou-se em Educação Física, mas, um ano depois, seguiu a vocação que tinha desde criança: ser padre.

Ingressou no Seminário da Diocese de Santo Amaro, onde foi ordenado sacerdote em 1994. Desde então dedica-se fervorosamente ao trabalho de evangelização em todo o país, o que fez com que recebesse do Papa Bento XVI o título de "Evangelizador do Novo Milênio".

Atualmente, possui um programa diário de rádio na Rede Capital da Fé, intitulado No Colo de Jesus e de Maria. Apresenta ainda os programas Santa Missa, Batismo de Fogo, Missa do Santuário da Mãe de Deus, O Terço Bizantino e Quem Ama Canta. Toda semana, celebra missas no Santuário Mãe de Deus, que construiu em São Paulo, onde reside.

SERVIÇO