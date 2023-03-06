Inscrições do 30° Festival de Cinema de Vitória seguem até 10 de abril

Cena do longa-metragem "A Mãe", um dos premiados do Festival de Cinema de Vitória 2022 Crédito: Divulgação

Festival de Cinema de Vitória completa 30 anos em 2023. Como adiantando pela colunista Principal mostra audiovisual capixaba, ocompleta 30 anos em 2023. Como adiantando pela colunista Renata Rasselli, de "HZ" , para comemorar a data, o evento promove duas edições na temporada.

De 14 a 18 de junho, rola o evento comemorativo, com títulos que marcaram a história da mostra, e, de 20 a 25 de setembro, se dará a 30ª edição, com produções recentes do cinema brasileiro.

Para compor a programação inédita do segundo semestre, o FCV abriu - nesta segunda (6) - a seleção de curtas e longas-metragens. Podem participar do processo seletivo filmes produzidos entre 2022 e 2023, com inscrições e envio de material feito em formato digitalizado e gratuito.

Em tempo: serão aceitos somente produções enviadas pelo formulário oficial de inscrições, disponível no site do Festival de Cinema de Vitória . Fique ligado, pois as inscrições terminam em 10 de abril, às 23h59 (horário de Brasília). O regulamento e as especificações técnicas envolvidas no processo seletivo também podem ser consultados no portal

Podem participar filmes de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe, com duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens e mínima de 70 minutos, para longas.

Serão aceitos, no máximo, dois filmes por realizador ou coletivo de realizadores. Filmes anteriormente inscritos e que não foram exibidos não estarão aptos para participar novamente.

Pintou alguma dúvida? Para esclarecê-la, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99241-7022, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.

MOSTRAS

Os filmes escolhidos pela curadoria serão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão a 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas; a 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas; a 13ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 12ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 12ª Mostra Foco Capixaba, exclusiva para realizadores do ES; e a 10ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

O curta "Sideral", de Carlos Segundo, foi um dos vencedores do FCV de 2022 Crédito: Festival de Cinema de Vitória

E a festa cinematográfica continua com a 8ª Mostra Mulheres no Cinema, uma janela para filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, abordando questões de gênero; e a 8ª Mostra Cinema e Negritude, que exibe títulos produzidos por realizadores negros.