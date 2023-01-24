Por motivos de saúde, Padre Marcelo Rossi cancela vinda ao ES

Padre Marcelo Rossi lança novo livro "Cúria Diocesana de Santo Amaro" Crédito: Victor Moriyama/Folhapress

Vila Velha, nesta quarta (25), foi cancelada. A vinda de Padre Marcelo Rossi ao Espírito Santo , que participaria de um dia de autógrafos no Shopping Praia da Costa, em, nesta quarta (25),

Conforme divulgado pelas redes sociais do estabelecimento comercial, o sacerdote teve que cancelar a viagem ao Estado por motivos de saúde.

"A Editora responsável pela Sessão de Autógrafos com o Padre Marcelo Rossi, informou que, por motivos de saúde, o evento de amanhã (25/01) está cancelado. Em breve divulgaremos uma nova data para o momento de autógrafos e orações aqui no Espírito Santo", afirmou o comunicado.

"HZ" questionou à assessoria do shopping quais seriam os problemas de saúde que motivaram o cancelamento da viagem de Marcelo Rossi ao Espírito Santo.

Fomos informados que a equipe do sacerdote não deu mais detalhes sobre o estado clínico do religioso, destacando apenas que o adiamento se dá por "recomendações médicas".