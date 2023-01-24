Por motivos de saúde, Padre Marcelo Rossi cancela vinda ao ES

A vinda de Padre Marcelo Rossi ao Espírito Santo, que participaria de um dia de autógrafos no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quarta (25), foi cancelada.
Conforme divulgado pelas redes sociais do estabelecimento comercial, o sacerdote teve que cancelar a viagem ao Estado por motivos de saúde.
"A Editora responsável pela Sessão de Autógrafos com o Padre Marcelo Rossi, informou que, por motivos de saúde, o evento de amanhã (25/01) está cancelado. Em breve divulgaremos uma nova data para o momento de autógrafos e orações aqui no Espírito Santo", afirmou o comunicado.
"HZ" questionou à assessoria do shopping quais seriam os problemas de saúde que motivaram o cancelamento da viagem de Marcelo Rossi ao Espírito Santo.
Fomos informados que a equipe do sacerdote não deu mais detalhes sobre o estado clínico do religioso, destacando apenas que o adiamento se dá por "recomendações médicas".
Rossi desembarcaria em solo capixaba para uma sessão de lançamento e autógrafo de seus dois últimos livros, "Batismo de Fogo" e "Menos é Mais", lançados no período da pandemia da Covid-19.