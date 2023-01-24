Bruna Griphao e Gabriel Tavares têm DR na madrugada: 'Não consigo ser amiga'

O assunto da madrugada na casa do BBB 23 foi o jogo da discórdia. Mas o que continua ainda em pauta nas conversas entre os grupos é a relação de Bruna Griphao e Gabriel Tavares.

Bruna Griphao e Gabriel têm DR no BBB 23 Crédito: Globo

Na sala, a atriz e o modelo conversaram e ele desabafou sobre o sentimento do momento e disse que não busca uma segunda chance com ela: "Não mudou as coisas, mas me sinto muito mais aliviado por ter externado o que falei. Queria te chamar e pedir desculpas de novo. Pedir desculpa pra sua família. Nunca mais vou falar isso para você nem para outra mulher. Não vou falar que mudei de ontem pra hoje, não existe, estou no processo".

"A única coisa que eu quero é quando a gente sair lá fora ter uma relação saudável, trocar 'direct'. Não quero ter uma segunda chance com você, não mereço. Você é uma mina muito da hora. Queria que a gente pudesse ter uma relação tranquila, entre amigos", completou o modelo.

Bruna Griphao, então, falou sobre a postura de Gabriel Tavares dentro da casa depois do recado de Tadeu, no último domingo (22): "Não se acomoda nessa posição. Odeio te ver mal. Não consigo ser essa amiga agora. Não te enxergo dessa forma, monstro. Não mesmo".