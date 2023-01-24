Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 23

Bruna Griphao e Gabriel Tavares têm DR na madrugada: 'Não consigo ser amiga'

O modelo diz que não pretende ter segunda chance com a atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 12:52

O assunto da madrugada na casa do BBB 23 foi o jogo da discórdia. Mas o que continua ainda em pauta nas conversas entre os grupos é a relação de Bruna Griphao e Gabriel Tavares.
Bruna Griphao e Gabriel tem outra DR no BBB 23
Bruna Griphao e Gabriel têm DR no BBB 23 Crédito: Globo
Na sala, a atriz e o modelo conversaram e ele desabafou sobre o sentimento do momento e disse que não busca uma segunda chance com ela: "Não mudou as coisas, mas me sinto muito mais aliviado por ter externado o que falei. Queria te chamar e pedir desculpas de novo. Pedir desculpa pra sua família. Nunca mais vou falar isso para você nem para outra mulher. Não vou falar que mudei de ontem pra hoje, não existe, estou no processo".
"A única coisa que eu quero é quando a gente sair lá fora ter uma relação saudável, trocar 'direct'. Não quero ter uma segunda chance com você, não mereço. Você é uma mina muito da hora. Queria que a gente pudesse ter uma relação tranquila, entre amigos", completou o modelo.
Bruna Griphao, então, falou sobre a postura de Gabriel Tavares dentro da casa depois do recado de Tadeu, no último domingo (22): "Não se acomoda nessa posição. Odeio te ver mal. Não consigo ser essa amiga agora. Não te enxergo dessa forma, monstro. Não mesmo".
Quase amanhecendo, na área externa da casa, Bruna desabafou com MC Guimê e Aline Wirley sobre toda a situação. A atriz falou que quando sair do reality vai querer ver tudo para saber se tem outra percepção: "Eu estou muito confusa. Estou tentando ser o mais coerente possível, não decepcionar mais as pessoas lá fora. Mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa que vai crucifixar o Gabriel".

Veja Também

Jogo da Discórdia rende choro, desabafos e estratégias durante a madrugada no BBB 23

BBB 23: Rodrigo Mussi fala sobre Key Alves e revela para quem está torcendo

BBB 23: entenda o que é a relação tóxica vivida por Bruna e Gabriel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP
Imagem de destaque
Irã e Europa reagem a 'insultos' de Trump ao papa Leão XIV
Imagem de destaque
Seres estelares: conheça 6 entidades e suas missões espirituais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados