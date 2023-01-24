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Prova de fé

Padre Marcelo Rossi promove sessão de autógrafos em Vila Velha: "Amo os capixabas"

Evento - que contará com lançamento de dois livros do sacerdote - acontece no Shopping Praia da Costa nesta quarta (25), das 10h às 22h; interessados em participar poderão retirar uma senha mediante a compra dos livros
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 14:00

Padre Marcelo Rossi lança novo livro
Padre Marcelo Rossi lança livros "Batismo de Fogo" e "Menos é Mais" no ES Crédito: Victor Moriyama/Folhapress
Quem busca por mais palavras de fé e momentos de reflexão para 2023, pode adquirir dois lançamentos do padre Marcelo Rossi. E o melhor: com direito à dedicatória. Na próxima quarta (25), o religioso desembarca em solo capixaba para uma sessão de lançamento e autógrafos dos seus livros "Batismo de Fogo" e "Menos é Mais", no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Os interessados em participar do evento poderão retirar uma senha mediante a compra de uma ou ambas as obras na Livraria Leitura, também na quarta-feira. O atendimento será das 10h às 22h, por ordem de chegada na fila.
Não é a primeira vez do padre no Espírito Santo. Com o reencontro nesta semana, ele adiantou a "HZ" o carinho que sente ao ser recebido pelos capixabas. "Feliz por Deus me proporcionar esta nova visita. Amo muito os capixabas e sei do imenso carinho que vocês têm comigo e na minha missão de evangelizar", contou.
E, para quem precisa de uma luz para este 2023, fica aqui uma mensagem inspiradora de Rossi, especialmente para os leitores de "HZ":
Num mundo polarizado, que possamos ser pacificadores, que espalhemos boas histórias e sejamos canal do bem. Não vá na correnteza, faça diferente, seja você a diferença com Jesus no trabalho, na família e na igreja

LIVROS

"Cheios do Espírito Santo vamos além". É esta a frase que define o livro "Batismo de Fogo", publicado em 2020. Por ser um livro mais pessoal, o sacerdote narra em primeira pessoa suas histórias de superação pela fé.
Entre os relatos, o padre relembra um acidente de carro quase fatal em sua juventude, além de detalhar sua batalha contra a depressão, com mensagens de transformação e de superação pela fé.
A mensagem principal do livro, segundo o religioso, é de que, "apesar das tribulações, Deus tem sempre a última palavra".
Já o "Menos é Mais", de 2021, Padre Marcelo define na frase "Menos de mim, mais de Deus". Reunindo pensamentos de sabedoria de vida, a obra é resultado de incontáveis missas, conversas, sermões, homilias e até entrevistas que o religioso realizou em aproximadamente 30 anos de sacerdócio.
Ao escrevê-lo, o padre pensou em "dar gotas de esperança" a quem o lesse. "É de gota em gota, passo a passo, que coisas boas acontecem. É semear boas sementes nos corações, uma frase que seja, que pode mudar o dia de alguém para melhor", compartilhou.

TRAJETÓRIA

Filho de seu Antônio e dona Vilma, Padre Marcelo Rossi nasceu em São Paulo, em 1967. Formou-se em Educação Física, mas, um ano depois, seguiu a vocação que tinha desde criança: ser padre.
Ingressou no Seminário da Diocese de Santo Amaro, onde foi ordenado sacerdote em 1994. Desde então dedica-se fervorosamente ao trabalho de evangelização em todo o país, o que fez com que recebesse do Papa Bento XVI o título de "Evangelizador do Novo Milênio".
Atualmente, possui um programa diário de rádio na Rede Capital da Fé, intitulado No Colo de Jesus e de Maria. Apresenta ainda os programas Santa Missa, Batismo de Fogo, Missa do Santuário da Mãe de Deus, O Terço Bizantino e Quem Ama Canta. Toda semana, celebra missas no Santuário Mãe de Deus, que construiu em São Paulo, onde reside.

SERVIÇO

  • Evento: Sessão de autógrafos com Padre Marcelo Rossi
  • Data: 25 de janeiro 2023
  • Horário:  10h às 22h
  • Local: Loja 101 - Piso L1, em frente a Praça de Eventos – Shopping Praia da Costa 

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