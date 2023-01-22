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Reality show

Com música e mistério, temporada de "The Masked Singer Brasil" estreia neste domingo (22)

Apresentadora do programa, Ivete Sangalo fala sobre sua expectativa para o terceiro ano da atração na Rede Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 09:00

Ivete Sangalo segue no comando do
Ivete Sangalo segue no comando do "The Masked Singer Brasil" Crédito: Mauricio Fidalgo/Rede Globo
Mistérios não param de surgir no "The Masked Singer Brasil", que estreia neste domingo (22) nas tardes da Rede Globo. A comandante Ivete Sangalo ressalta que a nova temporada está mais dinâmica e que para ser um mascarado é preciso acreditar na fantasia.
"Essa é a terceira temporada, e esse programa é um sucesso! Tem muita potência artística e de entretenimento. E, partindo das experiências das temporadas anteriores, agora dinamizaram ainda mais. Para ser um mascarado tem que acreditar na fantasia e tem que se divertir. Eu vi muita gente que saiu e falou: 'a dança não era o meu forte, a música não era o meu forte, essa experiência não era o meu forte'. E acabou vivendo uma experiência muito linda, vitoriosa e com muitas descobertas. Então, eu acho que o 'The Masked Singer Brasil' é sobre acreditar que é possível fazer as coisas", conta.
Nos bastidores, Priscilla Alcantara estará atenta a todos os detalhes e empenhada para descobrir pistas sobre os mascarados. "Está muito difícil, acho que a seleção do elenco foi muito massa porque, de fato, está despertando ainda mais curiosidade. Nenhum personagem está óbvio, tem muita pegadinha. Se o público gosta de mistério, com certeza essa temporada vai entregar ainda mais", adianta.
No programa, nomes conhecidos do público se enfrentam em um desafio musical que reúne performance, mistério e diversão para toda a família. A competição conta com diversas personalidades já conhecidas pelo público, mas fantasiadas da cabeça aos pés, que tentam até o último momento manter suas verdadeiras identidades em segredo.
Resta a cada um dos jurados, além de julgar, tentar adivinhar - junto ao público - quem é o artista mascarado. Durante as apresentações algumas dicas surgem. Nos dois primeiros programas, a plateia avalia os shows, e os dois menos votados partem para o combate final, um dueto. Cabe aos jurados, então, escolherem quem será desmascarado e quem segue na competição.

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