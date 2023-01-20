  Verão de Vila Velha terá atrações culturais e infantis; confira programação completa
Divirta-se

Verão de Vila Velha terá atrações culturais e infantis; confira programação completa

Entre os nomes confirmados, estão Herança Negra, Macucos, Rastaclone e Big Beatles. Lembrando que as apresentações são totalmente gratuitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 10:47

Banda Macucos
A Banda Macucos é uma das atrações da programação de verão de Vila Velha Crédito: Divulgação
E a estação mais quente do ano também vai "pocar" em Vila Velha! A partir desta sexta (20), começa o projeto "Verão Vila Velha", que trará shows, atrações culturais e recreativas, além da Colônia de Férias, que "HZ" já tinha adiantado que rolaria na semana passada, lembra? 
O "bafulê" vai se concentrar no Parque da Prainha. Nesta sexta, o público confere gratuitamente, a partir das 20h, as apresentações de Leozinho e, na sequência, Banda Comichão.
No sábado (21), a partir das 20h, se apresentam Herança Negra e Rastaclone. Já no domingo (22), quem for a Prainha, vai se divertir com a Big Beatles, a partir das 20h. Abaixo, você confere a programação completa para os próximos dias.
A banda Herança Negra é formada por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats
A banda Herança Negra também é atração do verão de Vila Velha Crédito: Diego Luís/Divulgação
As atrações infantis tomam conta do palco da Colônia de Férias no último fim de semana de janeiro. Na sexta (27), a partir das 19h, a Gatarela vai interagir com os pequenos, enquanto no sábado (28), tem teatro, com Arteiros Encantados, a Boneca Leleca e o Palhaço Pafúncio, além dos personagens do Macakids, tudo a partir das 18h.
O último dia da colônia, no domingo (29), as atrações são Circo Chayene, às 18h30, e as brincadeiras do grupo Estripulia, a partir das 19h.

DIVERSÃO EM TODO LUGAR

Além das atrações da Prainha, a programação de verão de Vila Velha conta com edições itinerantes, em diversos bairros. Lembrando que todos os eventos são 0800.
Na próxima sexta (27) e sábado (28), a Praia de Itapuã também contará com apresentações culturais. Na sexta (27), a partir das 20h, rola show com Macucos e Rodrigo CX. No sábado (28), a partir das 17h, a trilha sonora do final de tarde fica por conta de JV Saxx. A banda Bandeira Dois entra às 20h e Anderson Ventura canta canções da banda Java Roots, às 22h.
No mesmo dia, mas na praia dos Recifes, a partir das 15h, sobem ao palco itinerante Kátia e Patrícia, Duduzinho e Carol e Priscila.
Na Praia de Itaparica, na praça do Ciclista, dia 4 de fevereiro, às 17h, as atrações serão Mania D’Samba, Bloco Simpatia e Show da MUG. No mesmo dia, às 19h, mas no deck 360º de Ponta da Fruta, o som fica por conta de Felipe Peo. No domingo (5), ainda no deck da igreja da Ponta da Fruta, Brenda Mozer se apresenta a partir das 17h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE VERÃO DE VILA VELHA

  • COLÔNIA DE FÉRIAS - PARQUE DA PRAINHA 
  • QUANDO: De 20 a 29 de janeiro, sempre das 16 às 23h, com entrada franca

  • TENDA CIRCO
  • SEXTA (20)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 18h: Mágico Gaudêncio
  • 18h30: Desafio X (mímica)
  • 19h: Brincadeiras musicais

  • SÁBADO (21)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 17h30: Desafio X (mímica)
  • 18h: Cinema infantil
  • 19h: Brincadeiras musicais
  • 19h30: Circo Chayene

  • DOMINGO (22)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 17h: Circo Chayene
  • 18h: Cinema infantil
  • 19h: Brincadeiras musicais

  • SEGUNDA (23) A QUINTA (26)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 18h30: Desafio X (mímica)
  • 19h: Brincadeiras musicais

  • SEXTA (27)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 17h: Mágico Marcelo
  • 19h: Gatarela
  • 20h: Desafio X (mímica)

  • SÁBADO (28)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 18h: Teatro: Arteiros Encantados, com a Boneca Leleca e o Palhaço Pafúncio
  • 19h: Macakids

  • DOMINGO (29)
  • 16h: Pintura de Rosto
  • 17h30: Desafio X (mímica)
  • 18h: Show de Balões
  • 18h30: Circo Chayene
  • 19h: Grupo Estripulia

  • TENDA CULTURAL
  • SEXTA (20)
  • 16h30: Fitdance Infantil
  • 17h30: Ginástica Rítmica 
  • 18h: Xadrez e dama
  • 20h: Leozinho
  • 22h: Comichão

  • SÁBADO (21)
  • 16h30: Fitdance Infantil
  • 17h30: Ginástica Rítmica 
  • 18h: Xadrez e dama
  • 20h: Herança Negra
  • 22h: Rastaclone

  • DOMINGO (22)
  • 16h30: Fitdance Infantil
  • 17h30: Ginástica Rítmica 
  • 18h: Xadrez e dama
  • 20h: Big Beatles

  • SEGUNDA (23) A DOMINGO (29)
  • 16h30: Fitdance Infantil
  • 17h30: Ginástica Rítmica 
  • 18h: Xadrez e dama

  • ÁREA VERDE
  • HORÁRIO: 16 às 20h
  • Brincadeiras de corda, roda, bolas e balões
  • Futebol, furingo e jogos
  • Caça ao tesouro
  • Jogos coletivos
  • Gincanas

  • SHOWS ITINERANTES 
  • ITINERANTE ITAPUÃ 
  • PRAIA DE ITAPUÃ (BEVERLY HILLS)
  • SEXTA (27)
  • 20H: Rodrigo CX
  • 22h: Macucos

  • SÁBADO (28)
  • 17h: JV Saxx 
  • 20h: Bandeira Dois
  • 22h: Anderson Ventura (Canta Java Roots)

  • PRAIA DOS RECIFES 
  • SÁBADO (28)
  • 15h: Kátia e Patrícia
  • 16h: Duduzinho 
  • 17h: Carol e Priscila

  • PRAIA DE ITAPARICA (PRAÇA DO CICLISTA)
  • SÁBADO (4)
  • 17h: Mania D’Samba
  • 18h30: Bloco Simpatia
  • 20h: Show da MUG

  • PONTA DA FRUTA (DECK DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES)
  • SÁBADO (4)
  • 19h: Felipe Peo

  • DOMINGO (5)
  • 17h: Brenda Mozer

