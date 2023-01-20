Verão de Vila Velha terá atrações culturais e infantis; confira programação completa

E a estação mais quente do ano também vai "pocar" em Vila Velha! A partir desta sexta (20), começa o projeto "Verão Vila Velha", que trará shows, atrações culturais e recreativas, além da Colônia de Férias, que "HZ" já tinha adiantado que rolaria na semana passada, lembra?
O "bafulê" vai se concentrar no Parque da Prainha. Nesta sexta, o público confere gratuitamente, a partir das 20h, as apresentações de Leozinho e, na sequência, Banda Comichão.
No sábado (21), a partir das 20h, se apresentam Herança Negra e Rastaclone. Já no domingo (22), quem for a Prainha, vai se divertir com a Big Beatles, a partir das 20h. Abaixo, você confere a programação completa para os próximos dias.
As atrações infantis tomam conta do palco da Colônia de Férias no último fim de semana de janeiro. Na sexta (27), a partir das 19h, a Gatarela vai interagir com os pequenos, enquanto no sábado (28), tem teatro, com Arteiros Encantados, a Boneca Leleca e o Palhaço Pafúncio, além dos personagens do Macakids, tudo a partir das 18h.
O último dia da colônia, no domingo (29), as atrações são Circo Chayene, às 18h30, e as brincadeiras do grupo Estripulia, a partir das 19h.
DIVERSÃO EM TODO LUGAR
Além das atrações da Prainha, a programação de verão de Vila Velha conta com edições itinerantes, em diversos bairros. Lembrando que todos os eventos são 0800.
Na próxima sexta (27) e sábado (28), a Praia de Itapuã também contará com apresentações culturais. Na sexta (27), a partir das 20h, rola show com Macucos e Rodrigo CX. No sábado (28), a partir das 17h, a trilha sonora do final de tarde fica por conta de JV Saxx. A banda Bandeira Dois entra às 20h e Anderson Ventura canta canções da banda Java Roots, às 22h.
No mesmo dia, mas na praia dos Recifes, a partir das 15h, sobem ao palco itinerante Kátia e Patrícia, Duduzinho e Carol e Priscila.
Na Praia de Itaparica, na praça do Ciclista, dia 4 de fevereiro, às 17h, as atrações serão Mania D’Samba, Bloco Simpatia e Show da MUG. No mesmo dia, às 19h, mas no deck 360º de Ponta da Fruta, o som fica por conta de Felipe Peo. No domingo (5), ainda no deck da igreja da Ponta da Fruta, Brenda Mozer se apresenta a partir das 17h.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE VERÃO DE VILA VELHA
- COLÔNIA DE FÉRIAS - PARQUE DA PRAINHA
- QUANDO: De 20 a 29 de janeiro, sempre das 16 às 23h, com entrada franca
- TENDA CIRCO
- SEXTA (20)
- 16h: Pintura de Rosto
- 18h: Mágico Gaudêncio
- 18h30: Desafio X (mímica)
- 19h: Brincadeiras musicais
- SÁBADO (21)
- 16h: Pintura de Rosto
- 17h30: Desafio X (mímica)
- 18h: Cinema infantil
- 19h: Brincadeiras musicais
- 19h30: Circo Chayene
- DOMINGO (22)
- 16h: Pintura de Rosto
- 17h: Circo Chayene
- 18h: Cinema infantil
- 19h: Brincadeiras musicais
- SEGUNDA (23) A QUINTA (26)
- 16h: Pintura de Rosto
- 18h30: Desafio X (mímica)
- 19h: Brincadeiras musicais
- SEXTA (27)
- 16h: Pintura de Rosto
- 17h: Mágico Marcelo
- 19h: Gatarela
- 20h: Desafio X (mímica)
- SÁBADO (28)
- 16h: Pintura de Rosto
- 18h: Teatro: Arteiros Encantados, com a Boneca Leleca e o Palhaço Pafúncio
- 19h: Macakids
- DOMINGO (29)
- 16h: Pintura de Rosto
- 17h30: Desafio X (mímica)
- 18h: Show de Balões
- 18h30: Circo Chayene
- 19h: Grupo Estripulia
- TENDA CULTURAL
- SEXTA (20)
- 16h30: Fitdance Infantil
- 17h30: Ginástica Rítmica
- 18h: Xadrez e dama
- 20h: Leozinho
- 22h: Comichão
- SÁBADO (21)
- 16h30: Fitdance Infantil
- 17h30: Ginástica Rítmica
- 18h: Xadrez e dama
- 20h: Herança Negra
- 22h: Rastaclone
- DOMINGO (22)
- 16h30: Fitdance Infantil
- 17h30: Ginástica Rítmica
- 18h: Xadrez e dama
- 20h: Big Beatles
- SEGUNDA (23) A DOMINGO (29)
- 16h30: Fitdance Infantil
- 17h30: Ginástica Rítmica
- 18h: Xadrez e dama
- ÁREA VERDE
- HORÁRIO: 16 às 20h
- Brincadeiras de corda, roda, bolas e balões
- Futebol, furingo e jogos
- Caça ao tesouro
- Jogos coletivos
- Gincanas
- SHOWS ITINERANTES
- ITINERANTE ITAPUÃ
- PRAIA DE ITAPUÃ (BEVERLY HILLS)
- SEXTA (27)
- 20H: Rodrigo CX
- 22h: Macucos
- SÁBADO (28)
- 17h: JV Saxx
- 20h: Bandeira Dois
- 22h: Anderson Ventura (Canta Java Roots)
- PRAIA DOS RECIFES
- SÁBADO (28)
- 15h: Kátia e Patrícia
- 16h: Duduzinho
- 17h: Carol e Priscila
- PRAIA DE ITAPARICA (PRAÇA DO CICLISTA)
- SÁBADO (4)
- 17h: Mania D’Samba
- 18h30: Bloco Simpatia
- 20h: Show da MUG
- PONTA DA FRUTA (DECK DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES)
- SÁBADO (4)
- 19h: Felipe Peo
- DOMINGO (5)
- 17h: Brenda Mozer