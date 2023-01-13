De Mundo Bita à colônia de férias: confira atrações para a garotada curtir em janeiro

O Mundo Bita é uma das atrações do Mimo Festival, na Serra Crédito: Chico Barros

Janeiro é tempo de férias escolares e, com as crianças desencanadas dos livros didáticos, é hora de fazer uma programação lúdica, buscando atividades ao ar livre, aproveitando o calor e o clima descontraído da estação mais colorida do ano!

"HZ" preparou uma lista com opções que passeiam por brincadeiras recreativas em praias, parques e centros esportivos, as tradicionais colônias de férias. O melhor: as dicas são gratuitas, ou seja, basta embarcar na diversão, livre, leve e solto!

ARENA DE VERÃO DE VITÓRIA

Praia de Camburi (em frente ao antigo Hotel Aruan). Arena de Verão também abriu suas portas para crianças e adolescentes (de 7 a 15 anos) participarem de uma série de atividades recreativas, que seguem até 29 de janeiro, na

Atividades recreativas para crianças e adolescentes embalam a Arena de Verão de Vitória Crédito: PMV

No local, brincadeiras com bola, jogos populares e muita diversão, aliada ao esporte. As atividades acontecem de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 15h às 17h. Tudo monitorado e acompanhado por profissionais especializados da Secretaria de Esportes e Lazer. Em tempo: as crianças e adolescentes devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e a programação é gratuita.

CENTROS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA DE VITÓRIA

E nem só de praia vive as férias da gurizada. Vitória também vai contar com atividades nos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) da capital. Tem exposição, oficinas, show de Física e sessões no Planetário. Todas as atividades são gratuitas e não precisam de agendamento prévio. Basta escolher o roteiro maneiro e curtir o mundo da ciência de um jeito divertido!

A Escola da Ciência, Biologia e História (Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste) funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. As visitas guiadas duram cerca de 50 minutos por cada roteiro, que são dois: "Patrimônio Histórico-Cultural" e "Patrimônio Natural".

Às quartas-feiras, sempre às 10 horas, o público pode participar de tecno-experiências, atividades lúdicas, interativas e "gamificadas", contemplando representações dos elementos históricos e ambientais do Espírito Santo.

Abaixo, você confere também a programação da Escola de Física, localizada na Rua Vinte e Três de Maio, 39, Parque Moscoso, Vitória.

8h a 12h: Visita ao acervo



13h a 14h: Oficinas científicas (terça e quinta: catapulta; quarta e sexta: barquinho de papel)

Oficinas científicas (terça e quinta: catapulta; quarta e sexta: barquinho de papel) 14h10 a 17h: Visita ao acervo

Visita ao acervo Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h



PLANETÁRIO DE VITÓRIA

O Planetário de Vitória, especialmente para quem curte ver as estrelas e o espaço, está com programação de exibições de documentários e também aberto à visitação de sua cúpula. Para frequentar as sessões, conforme as normas da Ufes, é necessário usar máscara de proteção individual. Uma dica: ao planejar o seu passeio pelo local, também use um repelente.

Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes Crédito: Brunella França

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, com sessões às 15h e 15h45; 16h30 e 17h15; 18h e 18h45; 19h30 e 20h. O Planetário fica localizado na Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.

PRAÇA DA CIÊNCIA

Também viajando pelos mistérios científicos, que tal dar uma passada pela Praça da Ciência? Por lá, entre outras atrações, está rolando a exposição "Emoções em Preto e Branco". Além disso, há visitas guiadas pelo acervo e Show de Física.

O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado e domingo, abre das 8h às 12h. A Praça da Ciência fica na Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, próximo à praia da Guarderia.

MIMO FESTIVAL, NA SERRA

E tem diversão para os pequenos da Serra também. No município, rola gratuitamente o Mimo Festival, que acontece nos dias 21 e 22 de janeiro.

Com atividades educativas, que estimulam a criatividade, o evento conta com shows, espetáculos circenses e teatrais. Além disso, traz oficinas de construção de pipas, gastronomia, atividades lúdicas e até mesmo parkour.

A contação de histórias e atividades de recreação não ficarão de fora. O melhor: todas as atividades têm entrada livre e são gratuitas, mas os espaços estão sujeitos à lotação.

Eriberto Leão é um dos convidados do Mimo Festival, na Serra Crédito: Divulgação/Mimo Festival

O festival vai ocupar o Parque da Cidade, localizado entre a Avenida Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul, na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso. Ah, sim: o ator global Eriberto Leão é o convidado especial do espetáculo ROCKIN’ KIDZ e a apresentação de Mundo Bita deve bombar. Abaixo, você confere a programação:

Show Musical - MUNDO BITA

Espetáculo: A SEMENTE DA DIVERSÃO É A IMAGINAÇÃO

A SEMENTE DA DIVERSÃO É A IMAGINAÇÃO Quando: 21 de janeiro (sábado), às 19h





21 de janeiro (sábado), às 19h Espetáculo - BAGUNÇA , com os palhaços Batuca, Cucaracha, Inácio e Simplício



Quando: 21 de janeiro (sábado), às 16h, e 22 de janeiro (domingo), às 16h45





21 de janeiro (sábado), às 16h, e 22 de janeiro (domingo), às 16h45 Show - ROCKIN’ KIDZ convida ERIBERTO LEÃO



Quando: 22 de janeiro (domingo), às 19h15





Show- LILICA ROCHA



Espetáculo: O SOL REFLETE

O SOL REFLETE Quando: 22 de janeiro (domingo), às 18h





22 de janeiro (domingo), às 18h Circo - ADELLY COSTANTINI



Espetáculo: ONDE EU GUARDO UM SONHO

ONDE EU GUARDO UM SONHO Quando: 21 de janeiro (sábado), às 17h30, e 22 de janeiro (domingo), às 15h30





21 de janeiro (sábado), às 17h30, e 22 de janeiro (domingo), às 15h30 Oficina - CONSTRUÇÃO DE PIPAS, com MAX CARDOSO

MAX CARDOSO Quando: 21 de janeiro (sábado), das 15h30 às 17h30, e 22 de janeiro (domingo), das 15h às 17h





21 de janeiro (sábado), das 15h30 às 17h30, e 22 de janeiro (domingo), das 15h às 17h Oficina - BRINQUEDOS CANTADOS, com GRUPO RODA GIGANTE

com GRUPO RODA GIGANTE Quando: 21 de janeiro (sábado), das 18h às 19h





21 de janeiro (sábado), das 18h às 19h Contação de Histórias e Oficina - CONFEITARIA , com MACABUM!

MACABUM! Quando: 21 de janeiro (sábado), das 16h30 às 18h30, e 22 de janeiro (domingo), das 17h às 19h





21 de janeiro (sábado), das 16h30 às 18h30, e 22 de janeiro (domingo), das 17h às 19h Oficina - SOBE E DESCE (PARKOUR), com ADELLY COSTANTINI

com ADELLY COSTANTINI Quando: 22 de janeiro (domingo), das 16h30 às 17h30





22 de janeiro (domingo), das 16h30 às 17h30 Oficina - CAMARIM INFANTIL, com MACABUM!

com MACABUM! Quando: 21 e 22 de janeiro (sábado e domingo), das 15h às 17h





21 e 22 de janeiro (sábado e domingo), das 15h às 17h Recreação - JOGOS E BRINCADEIRAS , com MACABUM!

MACABUM! Quando: 21 de janeiro(sábado), das 15h às 19h

Pensa que acabou? Não, mesmo! No município, ainda está rolando uma colônia de férias até 28 de janeiro, na Arena Jacaraípe, na Estação Cidadania de Esporte, em Vila Nova de Colares, e na Estação Cidadania de Cultura, em Novo Porto Canoa.

A programação contará com várias ações, como cinema e atividades pedagógicas e recreativas para a criançada. As colônias funcionam gratuitamente de segunda e sexta-feira, das 14 às 18 horas. Terça, quarta e quinta-feira, os horários são: das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

COLÔNIA DE FÉRIAS EM CARIACICA

E tem colônia de férias para a garotada em Cariacica também. O espaço para a diversão dos pequenos fica localizado na Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília (Parque O Cravo e a Rosa, na Alameda da Frincasa, 256).

As atividades acontecem até o dia 3 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira, em dois turnos: pela manhã, das 8h30 às 10h30, e, na parte da tarde, das 14h30 às 16h30.

A colônia de férias de Cariacica está acontecendo na Estação Cidadania-Esporte Crédito: Cláudio Postay

As brincadeiras são voltadas para crianças de 6 a 14 anos e, para participar, não é preciso fazer inscrição prévia. É necessário que os pais ou responsáveis levem a gurizada ao local para que elas entrem na diversão. É tudo 0800, ou seja, grátis.

VILA VELHA

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma colônia de férias será montada no lugar onde estava a Vila do Natal, no Parque da Prainha. O espaço deve funcionar de 20 de janeiro a 5 de fevereiro, de terça a sexta, das 15 às 23h, e sábado e domingo, das 9 às 12h e das 14h às 23h, com entrada franca.