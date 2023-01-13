De Mundo Bita à colônia de férias: confira atrações para a garotada curtir em janeiro

Janeiro é tempo de férias escolares e, com as crianças desencanadas dos livros didáticos, é hora de fazer uma programação lúdica, buscando atividades ao ar livre, aproveitando o calor e o clima descontraído da estação mais colorida do ano!
"HZ" preparou uma lista com opções que passeiam por brincadeiras recreativas em praias, parques e centros esportivos, as tradicionais colônias de férias. O melhor: as dicas são gratuitas, ou seja, basta embarcar na diversão, livre, leve e solto!
ARENA DE VERÃO DE VITÓRIA
A Arena de Verão também abriu suas portas para crianças e adolescentes (de 7 a 15 anos) participarem de uma série de atividades recreativas, que seguem até 29 de janeiro, na Praia de Camburi (em frente ao antigo Hotel Aruan).
No local, brincadeiras com bola, jogos populares e muita diversão, aliada ao esporte. As atividades acontecem de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 15h às 17h. Tudo monitorado e acompanhado por profissionais especializados da Secretaria de Esportes e Lazer. Em tempo: as crianças e adolescentes devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e a programação é gratuita.
CENTROS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA DE VITÓRIA
E nem só de praia vive as férias da gurizada. Vitória também vai contar com atividades nos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) da capital. Tem exposição, oficinas, show de Física e sessões no Planetário. Todas as atividades são gratuitas e não precisam de agendamento prévio. Basta escolher o roteiro maneiro e curtir o mundo da ciência de um jeito divertido!
A Escola da Ciência, Biologia e História (Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste) funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. As visitas guiadas duram cerca de 50 minutos por cada roteiro, que são dois: "Patrimônio Histórico-Cultural" e "Patrimônio Natural".
Às quartas-feiras, sempre às 10 horas, o público pode participar de tecno-experiências, atividades lúdicas, interativas e "gamificadas", contemplando representações dos elementos históricos e ambientais do Espírito Santo.
Abaixo, você confere também a programação da Escola de Física, localizada na Rua Vinte e Três de Maio, 39, Parque Moscoso, Vitória.
- 8h a 12h: Visita ao acervo
- 13h a 14h: Oficinas científicas (terça e quinta: catapulta; quarta e sexta: barquinho de papel)
- 14h10 a 17h: Visita ao acervo
- Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
PLANETÁRIO DE VITÓRIA
O Planetário de Vitória, especialmente para quem curte ver as estrelas e o espaço, está com programação de exibições de documentários e também aberto à visitação de sua cúpula. Para frequentar as sessões, conforme as normas da Ufes, é necessário usar máscara de proteção individual. Uma dica: ao planejar o seu passeio pelo local, também use um repelente.
O espaço funciona de segunda a sexta-feira, com sessões às 15h e 15h45; 16h30 e 17h15; 18h e 18h45; 19h30 e 20h. O Planetário fica localizado na Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.
PRAÇA DA CIÊNCIA
Também viajando pelos mistérios científicos, que tal dar uma passada pela Praça da Ciência? Por lá, entre outras atrações, está rolando a exposição "Emoções em Preto e Branco". Além disso, há visitas guiadas pelo acervo e Show de Física.
O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado e domingo, abre das 8h às 12h. A Praça da Ciência fica na Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, próximo à praia da Guarderia.
MIMO FESTIVAL, NA SERRA
E tem diversão para os pequenos da Serra também. No município, rola gratuitamente o Mimo Festival, que acontece nos dias 21 e 22 de janeiro.
Com atividades educativas, que estimulam a criatividade, o evento conta com shows, espetáculos circenses e teatrais. Além disso, traz oficinas de construção de pipas, gastronomia, atividades lúdicas e até mesmo parkour.
A contação de histórias e atividades de recreação não ficarão de fora. O melhor: todas as atividades têm entrada livre e são gratuitas, mas os espaços estão sujeitos à lotação.
O festival vai ocupar o Parque da Cidade, localizado entre a Avenida Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul, na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso. Ah, sim: o ator global Eriberto Leão é o convidado especial do espetáculo ROCKIN’ KIDZ e a apresentação de Mundo Bita deve bombar. Abaixo, você confere a programação:
- Show Musical - MUNDO BITA
- Espetáculo: A SEMENTE DA DIVERSÃO É A IMAGINAÇÃO
- Quando: 21 de janeiro (sábado), às 19h
- Espetáculo - BAGUNÇA, com os palhaços Batuca, Cucaracha, Inácio e Simplício
- Quando: 21 de janeiro (sábado), às 16h, e 22 de janeiro (domingo), às 16h45
- Show - ROCKIN’ KIDZ convida ERIBERTO LEÃO
- Quando: 22 de janeiro (domingo), às 19h15
- Show- LILICA ROCHA
- Espetáculo: O SOL REFLETE
- Quando: 22 de janeiro (domingo), às 18h
- Circo - ADELLY COSTANTINI
- Espetáculo: ONDE EU GUARDO UM SONHO
- Quando: 21 de janeiro (sábado), às 17h30, e 22 de janeiro (domingo), às 15h30
- Oficina - CONSTRUÇÃO DE PIPAS, com MAX CARDOSO
- Quando: 21 de janeiro (sábado), das 15h30 às 17h30, e 22 de janeiro (domingo), das 15h às 17h
- Oficina - BRINQUEDOS CANTADOS, com GRUPO RODA GIGANTE
- Quando: 21 de janeiro (sábado), das 18h às 19h
- Contação de Histórias e Oficina - CONFEITARIA, com MACABUM!
- Quando: 21 de janeiro (sábado), das 16h30 às 18h30, e 22 de janeiro (domingo), das 17h às 19h
- Oficina - SOBE E DESCE (PARKOUR), com ADELLY COSTANTINI
- Quando: 22 de janeiro (domingo), das 16h30 às 17h30
- Oficina - CAMARIM INFANTIL, com MACABUM!
- Quando: 21 e 22 de janeiro (sábado e domingo), das 15h às 17h
- Recreação - JOGOS E BRINCADEIRAS, com MACABUM!
- Quando: 21 de janeiro(sábado), das 15h às 19h
Pensa que acabou? Não, mesmo! No município, ainda está rolando uma colônia de férias até 28 de janeiro, na Arena Jacaraípe, na Estação Cidadania de Esporte, em Vila Nova de Colares, e na Estação Cidadania de Cultura, em Novo Porto Canoa.
A programação contará com várias ações, como cinema e atividades pedagógicas e recreativas para a criançada. As colônias funcionam gratuitamente de segunda e sexta-feira, das 14 às 18 horas. Terça, quarta e quinta-feira, os horários são: das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas.
COLÔNIA DE FÉRIAS EM CARIACICA
E tem colônia de férias para a garotada em Cariacica também. O espaço para a diversão dos pequenos fica localizado na Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília (Parque O Cravo e a Rosa, na Alameda da Frincasa, 256).
As atividades acontecem até o dia 3 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira, em dois turnos: pela manhã, das 8h30 às 10h30, e, na parte da tarde, das 14h30 às 16h30.
As brincadeiras são voltadas para crianças de 6 a 14 anos e, para participar, não é preciso fazer inscrição prévia. É necessário que os pais ou responsáveis levem a gurizada ao local para que elas entrem na diversão. É tudo 0800, ou seja, grátis.
VILA VELHA
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma colônia de férias será montada no lugar onde estava a Vila do Natal, no Parque da Prainha. O espaço deve funcionar de 20 de janeiro a 5 de fevereiro, de terça a sexta, das 15 às 23h, e sábado e domingo, das 9 às 12h e das 14h às 23h, com entrada franca.
O local vai contar com área gastronômica, shows e atividades infantis (recreação, parquinho e brinquedos infláveis). A programação deve ser divulgada pelo município na próxima semana.