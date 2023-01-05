Vitória terá arena gastronômica com shows gratuitos de Jammil e Tatau

3D da Arena Verão 2023 que será montada na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

A partir desta sexta-feira (6), Vitória inicia sua programação de verão. Uma arena localizada em frente ao antigo Hotel Aruan, na Praia de Camburi, vai receber muita música, esportes, artesanato, serviços e gastronomia.

A Arena Verão contará com uma área esportiva, palco com diversos shows, além de espaços para gastronomia, exposição de artesanato e até mesmo oferecimento de serviços municipais e de apoio ao turista. Destaque para as apresentações de Tatau (ex-Araketu), Jammil e Alemão do Forró, todos com entrada franca.

"Temos atrações capixabas e nacionais de todos os estilos, para todos os públicos", disse o prefeito Lorenzo Pazolini, durante coletiva na manhã desta quinta-feira (5).

Banda Jammil promete agitar capital capixaba com show em Camburi Crédito: Instagram/ @bandajammil

No encontro, o prefeito e sua equipe deram mais detalhes do espaço e da programação. A área gastronômica, por exemplo, contará com 15 estandes oferecendo comidas típicas, lanches, sorvetes e chope artesanal, comportando aproximadamente 600 pessoas.

Cinco expositores vão apresentar seus trabalhos no local, que fica disponível até o dia 29 de deste mês. A arena ainda contará com um balcão de informações para o turista e espaço dedicado à leitura.

Área gastronômica da Arena Verão Crédito: Prefeitura de Vitória

"Vamos ter um stand na área de gastronomia com ênfase na parte de leitura e literatura. Além disso, teremos atividades artísticas, como oficinas de pintura no sábado (7) pela manhã. No segundo final de semana, teremos oficina de leitura e contação de histórias. E a novidade é que qualquer pessoa poderá fazer o uso de óculos com realidade virtual, levando por uma viagem pela história de Vitória", destaca Luciano Gagno, secretário Municipal de Cultura.

Na parte esportiva, a Arena Verão 2023 terá vôlei de praia, beach tennis e futebol de areia. Na sexta (6), já acontece uma etapa de volêi com atletas da melhor idade.

A partir de segunda (9), a Copa Vitória de futebol de areia toma conta da arena com jogos até o dia 26. "O beach soccer é uma competição tradicional que vamos fazer na arena de verão. Somos referência no esporte com vários jogadores daqui que se destacaram nacionalmente", destaca Sandro Parrine, secretário Municipal de Esportes.

Paralelamente, a etapa estadual de beach tennis ocupa o local na próxima semana, nos dias 14 e 15. Além disso, a programação ganhará um dia de inclusão (27 de janeiro) com portadores de necessidades especiais podendo praticar o esporte.

Não podemos esquecer do circuito funcional e ginástica aeróbica, que vai acontecer diariamente das 17h às 19h50. A programação esportiva encerra com o campeonato brasileiro feminino de futevôlei nos dias 28 e 29.

SERVIÇO

A prefeitura ainda se propõe a levar os serviços da Casa do Cidadão, do Sine e do Procon de Vitória para a arena. No local, as pessoas poderão tirar dúvidas sobre consumo, além de procurar vagas de emprego ou se inscrever em cursos de qualificação. Atualmente, o Sine conta com mais de mil vagas de trabalho e 115 vagas em sete cursos que vão de progamador de sistemas a confeiteiro, garante o órgão.

LIMPEZA URBANA

A Prefeitura de Vitória ainda garantiu que haverá uma maior estrutura para receber os turistas e munícipes em toda a orla. Assim, 50 banheiros químicos serão instalados em toda a extensão de praias da Capital, sendo 20 só na arena.

60 lixeiras de concreto serão instaladas na areia e 100 papeleiras de polietileno estarão espalhadas pelo calçadão. Para completar, a limpeza deverá ser reforçada com a ajuda de varredeiras mecanizadas trabalhando tanto no calçadão como na areia e ciclovias.

"Fizemos uma programação extensa em que todos os sábados e domingos de janeiro vai acontecer o projeto Praia Limpa, com mais de 200 pessoas envolvidas. Incluímos as orlas de São Pedro, Santo Antônio e Jesus de Nazaré em que trabalharemos a conscientização de temas como descarte correto do lixo", diz a subsecretária de Meio Ambiente, Cristiane Stein.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS