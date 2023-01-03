6 espaços culturais no ES para conhecer nas férias de verão

O Museu Solar Monjardim guarda relíquias religiosas e culturais Crédito: Setur/ES

O Espírito Santo, além de praias, cachoeiras e outras belezas naturais, conta com vários espaços culturais que podem ser visitados gratuitamente neste período de férias escolares e do verão, quando o Estado está repleto de visitantes.

Para você não perder nada, listamos locais em Vitória, Vila Velha, Santa Leopoldina e em Santa Teresa, opções de passeios que, além de muita diversão, garantem o conhecimento da arte e da história capixaba.

Em tempo: no site Descubra o Espírito Santo está disponível informações sobre os atrativos turísticos dos 78 municípios capixabas. Chega de blablablá e vamos às dicas...

PALÁCIO ANCHIETA

Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Hélio Filho

O Palácio Anchieta é uma das mais antigas sedes de governo do País. Localizado no Centro Histórico de Vitória, o local é um marco arquitetônico no Espírito Santo, que, além de abrigar o ponto principal do Poder Executivo (ocupado por Renato Casagrande), também é um importante espaço cultural e tem no acervo objetos históricos, mobiliário, fotos, documentos e obras de arte que contam a história do Estado.

Há uma visita guiada ao Palácio Anchieta e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3636-1032 ou 3636-1035. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 17 horas, e sábado e domingo, das 9h às 16h. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória.

MUSEU SOLAR MONJARDIM

O Museu Solar Monjardim guarda relíquias religiosas e culturais Crédito: Setur/ES

Está instalado em um casarão colonial que teve construção iniciada na década de 1780. Antiga sede da Fazenda Jucutuquara, em Vitória, o local abrigou ao longo de quase dois séculos importantes personagens da história regional e nacional.

Quem o visita tem acesso a um acervo histórico bastante eclético, que revela aspectos da vida cotidiana no século 19 por meio dos objetos, práticas sociais e manifestações artísticas da época.

terça a sexta, das 9h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 98169-0030 e e-mail Aberto deMais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 98169-0030 e e-mail [email protected] . Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília, Vitória.

MAES - MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO DIONÍSIO DEL SANTO

Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult

É um dos mais importantes patrimônios culturais do ES. Instalado em um prédio com mais de 80 anos, construído a partir do projeto arquitetônico do tcheco Joseph Pitilick e concluído em 1925, hoje é cenário para exposições de arte moderna.

Aberto terça-feira a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Mais informações pelo telefone (27) 3132-8390 e Mais informações pelo telefone (27) 3132-8390 e Instagram . Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 577, Centro, Vitória.

MUSEU HOMERO MASSENA

O Museu Homero Massena fica localizado em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

Localizado no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, o espaço foi a casa de Homero Massena, artista plástico e escritor mineiro que escolheu esta região do Espírito Santo para viver com a esposa Dona Edy Massena. O casal viveu no local até o ano de 1974, ocasião da morte do pintor.

Aberto a visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais informações pelo telefone (27) 3149-7320. Endereço: Avenida Antônio Ferreira de Queirós, 281, Prainha, Vila Velha.

MUSEU MELLO LEITÃO

O Museu Mello Leitão está localizado em Santa Teresa Crédito: Setur/ES

É uma das principais instituições ligadas ao patrimônio natural do país. Localizado em uma área preservada onde as pesquisas e descobertas do capixaba Augusto Ruschi podem ser conhecidas, conta com infraestrutura para receber os visitantes, com destaques para a observação de beija-flores. No local também está instalado o Instituto Nacional da Mata Atlântica.

terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Agendamento de grupos podem ser feitos pelo telefone (27) 3259-1182 ou pelo e-mail Aberto deAgendamento de grupos podem ser feitos pelo telefone (27) 3259-1182 ou pelo e-mail [email protected] . Mais informações pelo site do museu . Endereço: Avenida José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa.

MUSEU DO COLONO

O Museu do Colono fica em Santa Leopoldina Crédito: Setur/ES

Funciona em um casarão construído e mobiliado no fim do século 19. O espaço conta com acervo composto por, aproximadamente, 600 peças que pertenceram à família Holzmeister e outras que foram doadas pela comunidade, entre cristais, porcelanas e opalinas.

No imóvel funcionou um armazém e comércio no primeiro andar, e a casa da família no andar de cima. O assoalho, os afrescos e a estrutura do prédio permaneceram os mesmos da época, sendo apenas restaurados.

Na casa, residiu a família Holzmeister de 1877 a 1969, quando Luiz Holzmeister Júnior vendeu a casa para o Estado, a fim de transformar o ambiente em espaço público e cultural. O imóvel sofreu algumas modificações ao longo dos anos com a finalidade de receber o público.

terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Mais informações podem ser conseguidas pelos telefones (27) 3266-1250 e (27) 99902-1626, pelo e-mail Aberto de. Mais informações podem ser conseguidas pelos telefones (27) 3266-1250 e (27) 99902-1626, pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram . Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1.501, Santa Leopoldina.

* Com informações da Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo