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Turismo

6 espaços culturais no ES para conhecer nas férias de verão

Entre as dicas de visitação, estão o Museu Solar Monjardim, em Vitória, o Museu Homero Massena, em Vila Velha, e o Museu do Colono, em Santa Leopoldina. Todos têm acesso gratuito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 09:55

O Museu Solar Monjardim guarda relíquias religiosas e culturais
O Museu Solar Monjardim guarda relíquias religiosas e culturais Crédito: Setur/ES
O Espírito Santo, além de praias, cachoeiras e outras belezas naturais, conta com vários espaços culturais que podem ser visitados gratuitamente neste período de férias escolares e do verão, quando o Estado está repleto de visitantes.
Para você não perder nada, listamos locais em Vitória, Vila Velha, Santa Leopoldina e em Santa Teresa, opções de passeios que, além de muita diversão, garantem o conhecimento da arte e da história capixaba. 
Em tempo: no site Descubra o Espírito Santo está disponível informações sobre os atrativos turísticos dos 78 municípios capixabas. Chega de blablablá e vamos às dicas...

PALÁCIO ANCHIETA

Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória
Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Hélio Filho
O Palácio Anchieta é uma das mais antigas sedes de governo do País. Localizado no Centro Histórico de Vitória, o local é um marco arquitetônico no Espírito Santo, que, além de abrigar o ponto principal do Poder Executivo (ocupado por Renato Casagrande), também é um importante espaço cultural e tem no acervo objetos históricos, mobiliário, fotos, documentos e obras de arte que contam a história do Estado.
Há uma visita guiada ao Palácio Anchieta e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3636-1032 ou 3636-1035. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 17 horas, e sábado e domingo, das 9h às 16h. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória.

MUSEU SOLAR MONJARDIM

O Museu Solar Monjardim guarda relíquias religiosas e culturais
O Museu Solar Monjardim guarda relíquias religiosas e culturais Crédito: Setur/ES
Está instalado em um casarão colonial que teve construção iniciada na década de 1780. Antiga sede da Fazenda Jucutuquara, em Vitória, o local abrigou ao longo de quase dois séculos importantes personagens da história regional e nacional.
Quem o visita tem acesso a um acervo histórico bastante eclético, que revela aspectos da vida cotidiana no século 19 por meio dos objetos, práticas sociais e manifestações artísticas da época.
Aberto de terça a sexta, das 9h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 98169-0030 e e-mail [email protected]. Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília, Vitória. 

MAES - MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO DIONÍSIO DEL SANTO

Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes), no Centro de Vitória
Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult
É um dos mais importantes patrimônios culturais do ES. Instalado em um prédio com mais de 80 anos, construído a partir do projeto arquitetônico do tcheco Joseph Pitilick e concluído em 1925, hoje é cenário para exposições de arte moderna.
Aberto terça-feira a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Mais informações pelo telefone  (27) 3132-8390 e Instagram. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 577, Centro, Vitória. 

MUSEU HOMERO MASSENA

O Museu Homero Massena fica localizado em Vila Velha
O Museu Homero Massena fica localizado em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis
Localizado no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, o espaço foi a casa de Homero Massena, artista plástico e escritor mineiro que escolheu esta região do Espírito Santo para viver com a esposa Dona Edy Massena. O casal viveu no local até o ano de 1974, ocasião da morte do pintor.
Aberto a visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais informações pelo telefone (27) 3149-7320. Endereço: Avenida Antônio Ferreira de Queirós, 281, Prainha, Vila Velha.

MUSEU MELLO LEITÃO

O Museu Mello Leitão está localizado em Santa Teresa
O Museu Mello Leitão está localizado em Santa Teresa Crédito: Setur/ES
É uma das principais instituições ligadas ao patrimônio natural do país. Localizado em uma área preservada onde as pesquisas e descobertas do capixaba Augusto Ruschi podem ser conhecidas, conta com infraestrutura para receber os visitantes, com destaques para a observação de beija-flores. No local também está instalado o Instituto Nacional da Mata Atlântica.
Aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Agendamento de grupos podem ser feitos pelo telefone (27) 3259-1182 ou pelo e-mail [email protected]. Mais informações pelo site do museu. Endereço: Avenida José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa.

MUSEU DO COLONO

O Museu do Colono fica em Santa Leopoldina
O Museu do Colono fica em Santa Leopoldina Crédito: Setur/ES
Funciona em um casarão construído e mobiliado no fim do século 19. O espaço conta com acervo composto por, aproximadamente, 600 peças que pertenceram à família Holzmeister e outras que foram doadas pela comunidade, entre cristais, porcelanas e opalinas.
No imóvel funcionou um armazém e comércio no primeiro andar, e a casa da família no andar de cima. O assoalho, os afrescos e a estrutura do prédio permaneceram os mesmos da época, sendo apenas restaurados.
Na casa, residiu a família Holzmeister de 1877 a 1969, quando Luiz Holzmeister Júnior vendeu a casa para o Estado, a fim de transformar o ambiente em espaço público e cultural. O imóvel sofreu algumas modificações ao longo dos anos com a finalidade de receber o público.
Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Mais informações podem ser conseguidas pelos telefones (27) 3266-1250 e (27) 99902-1626, pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram. Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1.501, Santa Leopoldina.
* Com informações da Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo

Correção

04/01/2023 - 1:32
Ao contrário do que foi publicado, o Museu Solar Monjardim não está localizado atualmente na antiga sede da Secretaria da Fazenda, mas sim na antiga sede da Fazenda Jucutuquara, em Vitória. O contato telefônico do espaço também foi atualizado. A matéria foi corrigida. 

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