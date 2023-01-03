6 espaços culturais no ES para conhecer nas férias de verão

O Espírito Santo, além de praias, cachoeiras e outras belezas naturais, conta com vários espaços culturais que podem ser visitados gratuitamente neste período de férias escolares e do verão, quando o Estado está repleto de visitantes.
Para você não perder nada, listamos locais em Vitória, Vila Velha, Santa Leopoldina e em Santa Teresa, opções de passeios que, além de muita diversão, garantem o conhecimento da arte e da história capixaba.
Em tempo: no site Descubra o Espírito Santo está disponível informações sobre os atrativos turísticos dos 78 municípios capixabas. Chega de blablablá e vamos às dicas...
PALÁCIO ANCHIETA
O Palácio Anchieta é uma das mais antigas sedes de governo do País. Localizado no Centro Histórico de Vitória, o local é um marco arquitetônico no Espírito Santo, que, além de abrigar o ponto principal do Poder Executivo (ocupado por Renato Casagrande), também é um importante espaço cultural e tem no acervo objetos históricos, mobiliário, fotos, documentos e obras de arte que contam a história do Estado.
Há uma visita guiada ao Palácio Anchieta e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3636-1032 ou 3636-1035. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 17 horas, e sábado e domingo, das 9h às 16h. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória.
MUSEU SOLAR MONJARDIM
Está instalado em um casarão colonial que teve construção iniciada na década de 1780. Antiga sede da Fazenda Jucutuquara, em Vitória, o local abrigou ao longo de quase dois séculos importantes personagens da história regional e nacional.
Quem o visita tem acesso a um acervo histórico bastante eclético, que revela aspectos da vida cotidiana no século 19 por meio dos objetos, práticas sociais e manifestações artísticas da época.
Aberto de terça a sexta, das 9h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 98169-0030 e e-mail [email protected]. Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília, Vitória.
MAES - MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO DIONÍSIO DEL SANTO
É um dos mais importantes patrimônios culturais do ES. Instalado em um prédio com mais de 80 anos, construído a partir do projeto arquitetônico do tcheco Joseph Pitilick e concluído em 1925, hoje é cenário para exposições de arte moderna.
Aberto terça-feira a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Mais informações pelo telefone (27) 3132-8390 e Instagram. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 577, Centro, Vitória.
MUSEU HOMERO MASSENA
Localizado no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, o espaço foi a casa de Homero Massena, artista plástico e escritor mineiro que escolheu esta região do Espírito Santo para viver com a esposa Dona Edy Massena. O casal viveu no local até o ano de 1974, ocasião da morte do pintor.
Aberto a visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais informações pelo telefone (27) 3149-7320. Endereço: Avenida Antônio Ferreira de Queirós, 281, Prainha, Vila Velha.
MUSEU MELLO LEITÃO
É uma das principais instituições ligadas ao patrimônio natural do país. Localizado em uma área preservada onde as pesquisas e descobertas do capixaba Augusto Ruschi podem ser conhecidas, conta com infraestrutura para receber os visitantes, com destaques para a observação de beija-flores. No local também está instalado o Instituto Nacional da Mata Atlântica.
Aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Agendamento de grupos podem ser feitos pelo telefone (27) 3259-1182 ou pelo e-mail [email protected]. Mais informações pelo site do museu. Endereço: Avenida José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa.
MUSEU DO COLONO
Funciona em um casarão construído e mobiliado no fim do século 19. O espaço conta com acervo composto por, aproximadamente, 600 peças que pertenceram à família Holzmeister e outras que foram doadas pela comunidade, entre cristais, porcelanas e opalinas.
No imóvel funcionou um armazém e comércio no primeiro andar, e a casa da família no andar de cima. O assoalho, os afrescos e a estrutura do prédio permaneceram os mesmos da época, sendo apenas restaurados.
Na casa, residiu a família Holzmeister de 1877 a 1969, quando Luiz Holzmeister Júnior vendeu a casa para o Estado, a fim de transformar o ambiente em espaço público e cultural. O imóvel sofreu algumas modificações ao longo dos anos com a finalidade de receber o público.
Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Mais informações podem ser conseguidas pelos telefones (27) 3266-1250 e (27) 99902-1626, pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram. Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1.501, Santa Leopoldina.
* Com informações da Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo
Correção
04/01/2023 - 1:32
Ao contrário do que foi publicado, o Museu Solar Monjardim não está localizado atualmente na antiga sede da Secretaria da Fazenda, mas sim na antiga sede da Fazenda Jucutuquara, em Vitória. O contato telefônico do espaço também foi atualizado. A matéria foi corrigida.