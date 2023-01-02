Roteiro de verão: Vila Velha reúne praias e cultura num dia de lazer

Feijoada servida no Bar e restaurante Stragalar, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A estação mais quente do ano começa oficialmente nesta quarta-feira (21). E para celebrar a chegada do verão, o HZ preparou uma série de reportagens especiais com roteiros simples e práticos de várias cidades do Espírito Santo. A primeira que vamos apresentar é Vila Velha, o município mais antigo do Espírito Santo.

A nossa primeira dica para quem está querendo conhecer a cidade canela verde é começar o dia no Convento da Penha. No caso dos fiéis católicos, vale a pena assistir uma missa logo de manhã ( consulte os horários no site ). O local é o maior ponto turístico do Espírito Santo e recebe anualmente cerca de 2 milhões de turistas. Aproveite para tirar boas fotos nas belezas da arquitetura da igreja e, é claro, na vista privilegiada lá do alto.

Vista da janela do Convento da Penha Crédito: Arquivo AG

A Igreja Nossa Senhora do Rosário fica localizada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Por lá, muitos ateliês como o “Bendito Canto”, onde o carro chefe é a cerâmica. É possível encontrar copos, talheres, pratos, panelas, peças decorativas e muita habilidade manual. A arte milenar é reproduzida pelas sócias Tetê Lordello e Janine de Oliveira através do barro.

Ateliê "Bendito Canto", em Vila Velha, traz diversas peças de cerâmicas Crédito: Vitor Jubini

Aproveite também para passar na Rua 23 de Maio, local onde fica um coletivo que reúne obras de 16 artistas de todo Estado. O “Coletivo Voa”, localizado dentro da pousada Vilazinha, abrange diversas peças artísticas como porcelanas, artesanatos, pinturas, livros e até produtos aromáticos. O terceiro ponto do nosso circuito é a Rua Coronel Mascarenhas. Próxima à Igreja do Rosário fica uma pequena - e charmosa - galeria de arte, chamada Guyrá.

Por fim, não deixe de ir à Casa da Memória, reaberta ao público em 2021. O espaço reúne quadros, imagens e peças históricas de Vasco Fernandes Coutinho. Ao lado da Casa, está um outro ponto importante de Vila Velha, o Museu Homero Massena. A antiga residência do histórico pintor traz sua vida e trajetória em imagens, objetos e móveis do local onde morou por anos.

Bora de praia?!

O nosso roteiro continua na Praia da Costa, a cerca de 10 minutos de carro da Prainha. Os quiosques da região são uma ótima opção para quem busca aproveitar a praia com muito conforto. Vale lembrar que no final da orla está a Praia da Sereia, que obteve o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional de uma praia ambiental e sustentável.

Na culinária, entre os principais pedidos estão as famosas porções de peroá com fritas, além da moqueca capixaba. Uma experiência gastronômica bem típica do nosso Estado. Além dos quiosques, o bairro conta com bons restaurantes até mesmo na orla, como o tradicional Atlântica e o Blu Foods Park.

Arena Vila Velha, na Praia da Costa Crédito: PMVV

Se tiver pique, estique no Farol de Santa Luzia. O local é um belo exemplo da cultura e da história de Vila Velha e do Espírito Santo. Suas peças vieram da Escócia em 1870 e ele foi montado em 1871, pelo Barão de Cotegipe. A torre mede 12 metros de altura. Até os dias de hoje, o sinaleiro orienta a entrada dos navios na baía de Vitória / Porto de Vitória, Tubarão e Vila Velha. Com entrada franca, o Farol funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 16h30.

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta ES

Caso seja da turma que gosta de se planejar, vale agendar uma visita ao Parque Cultural Casa do Governador. Os agendamentos são feitos pelo telefone (27) 3636-1032, de segunda-feira a sexta-feira. As visitas são gratuitas e vão acontecer sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado.

A NOITE EM VILA VELHA

Já que estamos na região da Praia da Costa, por que não finalizar o nosso roteiro por lá? Alguns barzinhos se destacam por ali e se tornam ótimas opções de bons drinks para fechar a noite com chave de ouro. Vale a pena conhecer o Castanheira Bar, Budas Pub e Jackson’s Pub, todos ficam na área do Parque das Castanheiras, que também conta com restaurantes. Após um dia longo e cansativo, relaxar a noite em uma região boêmia é ainda melhor, principalmente se estiver bem acompanhado.