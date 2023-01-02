Roteiro de verão: Vila Velha reúne praias e cultura num dia de lazer

A estação mais quente do ano começa oficialmente nesta quarta-feira (21). E para celebrar a chegada do verão, o HZ preparou uma série de reportagens especiais com roteiros simples e práticos de várias cidades do Espírito Santo. A primeira que vamos apresentar é Vila Velha, o município mais antigo do Espírito Santo.
A nossa primeira dica para quem está querendo conhecer a cidade canela verde é começar o dia no Convento da Penha. No caso dos fiéis católicos, vale a pena assistir uma missa logo de manhã (consulte os horários no site). O local é o maior ponto turístico do Espírito Santo e recebe anualmente cerca de 2 milhões de turistas. Aproveite para tirar boas fotos nas belezas da arquitetura da igreja e, é claro, na vista privilegiada lá do alto.
Seguindo o nosso roteiro, basta descer do Convento que você já está na Prainha. O bairro é um dos cartões postais de Vila Velha e carrega muita história e cultura. Inclusive, a Igreja do Rosário, bem no centro da Prainha, é atualmente a igreja mais antiga em funcionamento do Brasil.
Por lá, muitos ateliês como o “Bendito Canto”, onde o carro chefe é a cerâmica. É possível encontrar copos, talheres, pratos, panelas, peças decorativas e muita habilidade manual. A arte milenar é reproduzida pelas sócias Tetê Lordello e Janine de Oliveira através do barro.
Aproveite também para passar na Rua 23 de Maio, local onde fica um coletivo que reúne obras de 16 artistas de todo Estado. O “Coletivo Voa”, localizado dentro da pousada Vilazinha, abrange diversas peças artísticas como porcelanas, artesanatos, pinturas, livros e até produtos aromáticos. O terceiro ponto do nosso circuito é a Rua Coronel Mascarenhas. Próxima à Igreja do Rosário fica uma pequena - e charmosa - galeria de arte, chamada Guyrá.
Por fim, não deixe de ir à Casa da Memória, reaberta ao público em 2021. O espaço reúne quadros, imagens e peças históricas de Vasco Fernandes Coutinho. Ao lado da Casa, está um outro ponto importante de Vila Velha, o Museu Homero Massena. A antiga residência do histórico pintor traz sua vida e trajetória em imagens, objetos e móveis do local onde morou por anos.
Se você se empolgou em andar pela Prainha e já deu a hora do almoço? A região conta com algumas opções de restaurantes e gastrobares (confira algumas dicas aqui).
Bora de praia?!
O nosso roteiro continua na Praia da Costa, a cerca de 10 minutos de carro da Prainha. Os quiosques da região são uma ótima opção para quem busca aproveitar a praia com muito conforto. Vale lembrar que no final da orla está a Praia da Sereia, que obteve o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional de uma praia ambiental e sustentável.
Na culinária, entre os principais pedidos estão as famosas porções de peroá com fritas, além da moqueca capixaba. Uma experiência gastronômica bem típica do nosso Estado. Além dos quiosques, o bairro conta com bons restaurantes até mesmo na orla, como o tradicional Atlântica e o Blu Foods Park.
Se tiver pique, estique no Farol de Santa Luzia. O local é um belo exemplo da cultura e da história de Vila Velha e do Espírito Santo. Suas peças vieram da Escócia em 1870 e ele foi montado em 1871, pelo Barão de Cotegipe. A torre mede 12 metros de altura. Até os dias de hoje, o sinaleiro orienta a entrada dos navios na baía de Vitória / Porto de Vitória, Tubarão e Vila Velha. Com entrada franca, o Farol funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 16h30.
Caso seja da turma que gosta de se planejar, vale agendar uma visita ao Parque Cultural Casa do Governador. Os agendamentos são feitos pelo telefone (27) 3636-1032, de segunda-feira a sexta-feira. As visitas são gratuitas e vão acontecer sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado.
A NOITE EM VILA VELHA
Já que estamos na região da Praia da Costa, por que não finalizar o nosso roteiro por lá? Alguns barzinhos se destacam por ali e se tornam ótimas opções de bons drinks para fechar a noite com chave de ouro. Vale a pena conhecer o Castanheira Bar, Budas Pub e Jackson’s Pub, todos ficam na área do Parque das Castanheiras, que também conta com restaurantes. Após um dia longo e cansativo, relaxar a noite em uma região boêmia é ainda melhor, principalmente se estiver bem acompanhado.
Passear no calçadão da Praia da Costa à noite também é uma delícia. No final dele, perto da Sereia, tem uma feirinha que funciona todos os dias. Nos finais de semana, ela costuma ficar mais cheia e no verão também. Funciona durante o dia, muitas vezes, com pessoas vendendo lembranças da cidade. Boa viagem.