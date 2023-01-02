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Turismo

Roteiro de verão: Vila Velha reúne praias e cultura num dia de lazer

HZ separou algumas dicas por pontos turísticos para quem busca otimizar tempo e aproveitar ao máximo o município mais antigo do Espírito Santo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 11:39

Feijoada servida no Bar e restaurante Stragalar, em Vila Velha
Feijoada servida no Bar e restaurante Stragalar, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A estação mais quente do ano começa oficialmente nesta quarta-feira (21). E para celebrar a chegada do verão, o HZ preparou uma série de reportagens especiais com roteiros simples e práticos de várias cidades do Espírito Santo. A primeira que vamos apresentar é Vila Velha, o município mais antigo do Espírito Santo.
A nossa primeira dica para quem está querendo conhecer a cidade canela verde é começar o dia no Convento da Penha. No caso dos fiéis católicos, vale a pena assistir uma missa logo de manhã (consulte os horários no site). O local é o maior ponto turístico do Espírito Santo e recebe anualmente cerca de 2 milhões de turistas. Aproveite para tirar boas fotos nas belezas da arquitetura da igreja e, é claro, na vista privilegiada lá do alto.
Vista da janela do Convento da Penha
Vista da janela do Convento da Penha Crédito: Arquivo AG
Seguindo o nosso roteiro, basta descer do Convento que você já está na Prainha. O bairro é um dos cartões postais de Vila Velha e carrega muita história e cultura. Inclusive, a Igreja do Rosário, bem no centro da Prainha, é atualmente a igreja mais antiga em funcionamento do Brasil.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário fica localizada na Prainha, em Vila Velha
A Igreja Nossa Senhora do Rosário fica localizada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Por lá, muitos ateliês como o “Bendito Canto”, onde o carro chefe é a cerâmica. É possível encontrar copos, talheres, pratos, panelas, peças decorativas e muita habilidade manual. A arte milenar é reproduzida pelas sócias Tetê Lordello e Janine de Oliveira através do barro.
Ateliê
Ateliê "Bendito Canto", em Vila Velha, traz diversas peças de cerâmicas Crédito: Vitor Jubini
Aproveite também para passar na Rua 23 de Maio, local onde fica um coletivo que reúne obras de 16 artistas de todo Estado. O “Coletivo Voa”, localizado dentro da pousada Vilazinha, abrange diversas peças artísticas como porcelanas, artesanatos, pinturas, livros e até produtos aromáticos. O terceiro ponto do nosso circuito é a Rua Coronel Mascarenhas. Próxima à Igreja do Rosário fica uma pequena - e charmosa - galeria de arte, chamada Guyrá.
Por fim, não deixe de ir à Casa da Memória, reaberta ao público em 2021. O espaço reúne quadros, imagens e peças históricas de Vasco Fernandes Coutinho. Ao lado da Casa, está um outro ponto importante de Vila Velha, o Museu Homero Massena. A antiga residência do histórico pintor traz sua vida e trajetória em imagens, objetos e móveis do local onde morou por anos.
Se você se empolgou em andar pela Prainha e já deu a hora do almoço? A região conta com algumas opções de restaurantes e gastrobares (confira algumas dicas aqui).

Bora de praia?!

O nosso roteiro continua na Praia da Costa, a cerca de 10 minutos de carro da Prainha. Os quiosques da região são uma ótima opção para quem busca aproveitar a praia com muito conforto. Vale lembrar que no final da orla está a Praia da Sereia, que obteve o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional de uma praia ambiental e sustentável.
Na culinária, entre os principais pedidos estão as famosas porções de peroá com fritas, além da moqueca capixaba. Uma experiência gastronômica bem típica do nosso Estado. Além dos quiosques, o bairro conta com bons restaurantes até mesmo na orla, como o tradicional Atlântica e o Blu Foods Park.
Arena Vila Velha, na Praia da Costa
Arena Vila Velha, na Praia da Costa Crédito: PMVV
Se tiver pique, estique no Farol de Santa Luzia. O local é um belo exemplo da cultura e da história de Vila Velha e do Espírito Santo. Suas peças vieram da Escócia em 1870 e ele foi montado em 1871, pelo Barão de Cotegipe. A torre mede 12 metros de altura. Até os dias de hoje, o sinaleiro orienta a entrada dos navios na baía de Vitória / Porto de Vitória, Tubarão e Vila Velha. Com entrada franca, o Farol funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 16h30.
Farol de Santa Luzia, em Vila Velha
Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta ES
Caso seja da turma que gosta de se planejar, vale agendar uma visita ao Parque Cultural Casa do Governador. Os agendamentos são feitos pelo telefone (27) 3636-1032, de segunda-feira a sexta-feira. As visitas são gratuitas e vão acontecer sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado. 

A NOITE EM VILA VELHA

Já que estamos na região da Praia da Costa, por que não finalizar o nosso roteiro por lá? Alguns barzinhos se destacam por ali e se tornam ótimas opções de bons drinks para fechar a noite com chave de ouro. Vale a pena conhecer o Castanheira Bar, Budas Pub e Jackson’s Pub, todos ficam na área do Parque das Castanheiras, que também conta com restaurantes. Após um dia longo e cansativo, relaxar a noite em uma região boêmia é ainda melhor, principalmente se estiver bem acompanhado.
Passear no calçadão da Praia da Costa à noite também é uma delícia. No final dele, perto da Sereia, tem uma feirinha que funciona todos os dias. Nos finais de semana, ela costuma ficar mais cheia e no verão também. Funciona durante o dia, muitas vezes, com pessoas vendendo lembranças da cidade. Boa viagem.

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