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Turismo cultural

Circuito Cultural na Prainha, em Vila Velha, é boa opção para curtir o dia

Rico em história e cultura, o bairro da Prainha oferece diversos espaços culturais para visitação. Por isso, "HZ" preparou um roteiro turístico para conhecer em um dia
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 07:00

O bairro da Prainha, um dos cartões postais de Vila Velha, carrega muita história e cultura. Passear por ali é um convite para conhecer ainda mais o local onde o Espírito Santo começou. Por isso, não é de se estranhar que há vários locais voltados à arte pela região. Assim, “HZ” elaborou um Circuito Cultural para percorrer esses espaços em apenas um dia.
O nosso ponto de partida é a Rua 23 de Maio, local onde fica um coletivo que reúne obras de 16 artistas de todo Estado. O “Coletivo Voa”, localizado dentro da pousada Vilazinha, abrange diversas peças artísticas como porcelanas, artesanatos, pinturas, livros e até produtos aromáticos. Nos fins de semana, o espaço ainda oferece cursos e oficinas de fotografia e aroma terapia.
O espaço
O espaço "Coletivo Voa" reúne obras e peças de artistas de todo Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Abaixo você confere um pouco da pousada Vilazinha, que abriga o coletivo.
Seguindo o nosso tour, fomos até o ateliê “Bendito Canto”, onde o carro chefe é a cerâmica. Por lá, copos, talheres, pratos, panelas, peças decorativas e muita habilidade manual. A arte milenar é reproduzida pelas sócias Tetê Lordello e Janine de Oliveira através do barro. Inaugurado em novembro de 2021, o espaço pretende iniciar oficinas de cerâmica para crianças aos sábados. Mas qualquer pessoa que for até o ateliê poderá aprender, na teoria, todo o processo de fabricação das peças.
Ateliê
Ateliê "Bendito Canto", em Vila Velha, traz diversas peças de cerâmicas Crédito: Vitor Jubini
O terceiro ponto do nosso circuito é a Rua Coronel Mascarenhas. Próxima à Igreja do Rosário fica uma pequena - e charmosa - galeria de arte, chamada Guyrá. O espaço leva ocasionalmente exposições de artistas locais para o público.
Coletivo
Coletivo "Guyrá" na Prainha, em Vila Velha Crédito: Felipe Khoury
Ainda na mesma rua, conhecemos o “Papel Recriado”, um estabelecimento que transforma papel reciclado em caixas personalizadas, capas de livros, cardápios e até convites de casamento.
"Papel Recriado transforma papel reciclado em caixas, capas e convites Crédito: Vitor Jubini
Andando mais um pouco até a Rua Luiza Grinalda fica a galeria de artes da artista plástica Catarina Zambe. Um acervo de quadros do Convento da Penha encantam o terceiro andar do edifício nº 39 da rua. Ainda é possível encontrar produtos de porcelana com imagens de Vila Velha e uma réplica do Convento em gesso.
Esculturas do Convento da Penha feitas em gesso
Esculturas do Convento da Penha feitas em gesso Crédito: Vitor Jubini
Por fim, nosso tour chega até alguns dos espaços culturais mais conhecidos da região. A Casa da Memória, reaberta ao público em 2021, reúne quadros, imagens e peças históricas de Vasco Fernandes Coutinho. Além disso, há um local dedicado a exposições itinerantes.
Ao lado da Casa da Memória está um outro ponto importante de Vila Velha, o Museu Homero Massena. A antiga residência do histórico artista traz sua vida e trajetória em imagens, objetos e móveis do local onde morou por anos. E para finalizar o circuito, o Parque da Prainha, um novo point para a família nos finais de semana.
Museu Homero Massena em Vila Velha
Museu Homero Massena em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Aos pés do Convento da Penha, o Parque da Prainha tem se transformado em um espaço de vários movimentos culturais aos sábados e domingos. Com atividades recreativas, piqueniques e ponto de encontro entre amigos, o local é a nova atração para os canelas-verdes. São tantas opções pela região, que - talvez - um dia inteiro não seja o suficiente, como havia dito no início do texto. Mas certamente valerá a pena embarcar nesse circuito.
Circuito Cultural na Prainha
Circuito Cultural na Prainha Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV

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