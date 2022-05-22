Circuito Cultural na Prainha, em Vila Velha, é boa opção para curtir o dia

O bairro da Prainha, um dos cartões postais de Vila Velha, carrega muita história e cultura. Passear por ali é um convite para conhecer ainda mais o local onde o Espírito Santo começou. Por isso, não é de se estranhar que há vários locais voltados à arte pela região. Assim, “HZ” elaborou um Circuito Cultural para percorrer esses espaços em apenas um dia.

O nosso ponto de partida é a Rua 23 de Maio, local onde fica um coletivo que reúne obras de 16 artistas de todo Estado. O “Coletivo Voa”, localizado dentro da pousada Vilazinha, abrange diversas peças artísticas como porcelanas, artesanatos, pinturas, livros e até produtos aromáticos. Nos fins de semana, o espaço ainda oferece cursos e oficinas de fotografia e aroma terapia.

O espaço "Coletivo Voa" reúne obras e peças de artistas de todo Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Abaixo você confere um pouco da pousada Vilazinha, que abriga o coletivo.

Seguindo o nosso tour, fomos até o ateliê “Bendito Canto”, onde o carro chefe é a cerâmica. Por lá, copos, talheres, pratos, panelas, peças decorativas e muita habilidade manual. A arte milenar é reproduzida pelas sócias Tetê Lordello e Janine de Oliveira através do barro. Inaugurado em novembro de 2021, o espaço pretende iniciar oficinas de cerâmica para crianças aos sábados. Mas qualquer pessoa que for até o ateliê poderá aprender, na teoria, todo o processo de fabricação das peças.

Ateliê "Bendito Canto", em Vila Velha, traz diversas peças de cerâmicas Crédito: Vitor Jubini

O terceiro ponto do nosso circuito é a Rua Coronel Mascarenhas. Próxima à Igreja do Rosário fica uma pequena - e charmosa - galeria de arte, chamada Guyrá. O espaço leva ocasionalmente exposições de artistas locais para o público.

Coletivo "Guyrá" na Prainha, em Vila Velha Crédito: Felipe Khoury

Ainda na mesma rua, conhecemos o “Papel Recriado”, um estabelecimento que transforma papel reciclado em caixas personalizadas, capas de livros, cardápios e até convites de casamento.

"Papel Recriado transforma papel reciclado em caixas, capas e convites Crédito: Vitor Jubini

Andando mais um pouco até a Rua Luiza Grinalda fica a galeria de artes da artista plástica Catarina Zambe. Um acervo de quadros do Convento da Penha encantam o terceiro andar do edifício nº 39 da rua. Ainda é possível encontrar produtos de porcelana com imagens de Vila Velha e uma réplica do Convento em gesso.

Esculturas do Convento da Penha feitas em gesso Crédito: Vitor Jubini

Por fim, nosso tour chega até alguns dos espaços culturais mais conhecidos da região. A Casa da Memória, reaberta ao público em 2021, reúne quadros, imagens e peças históricas de Vasco Fernandes Coutinho. Além disso, há um local dedicado a exposições itinerantes.

Ao lado da Casa da Memória está um outro ponto importante de Vila Velha, o Museu Homero Massena. A antiga residência do histórico artista traz sua vida e trajetória em imagens, objetos e móveis do local onde morou por anos. E para finalizar o circuito, o Parque da Prainha, um novo point para a família nos finais de semana.

Museu Homero Massena em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Aos pés do Convento da Penha, o Parque da Prainha tem se transformado em um espaço de vários movimentos culturais aos sábados e domingos. Com atividades recreativas, piqueniques e ponto de encontro entre amigos, o local é a nova atração para os canelas-verdes. São tantas opções pela região, que - talvez - um dia inteiro não seja o suficiente, como havia dito no início do texto. Mas certamente valerá a pena embarcar nesse circuito.