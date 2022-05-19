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Turismo

Vila Velha passa a oferecer tour a pé no sítio histórico da Prainha

Passeio acontece toda quarta e sábado, às 9h30. Interessados podem agendar por e-mail
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 18:34

Prainha, em Vila Velha, terá um roteiro turístico a pé
Prainha, em Vila Velha, terá um roteiro turístico a pé Crédito: Felix Falcao/Prefeitura de Vila Velha
Cheio de história, o bairro da Prainha ganha um presente nos 487 anos de colonização do Espírito Santo. A partir desta sexta-feira (20), a Prefeitura de Vila Velha passa a oferecer o Tour a Pé da Prainha, um roteiro acompanhado de um guia para dar detalhes de locais históricos presentes na região.
O ponto de partida será na Casa da Memória. Na sequência, passando pelas praças Almirante Tamandaré e da Bandeira, os participantes vão até a Igreja do Rosário. Os próximos passos são até a orla da Prainha. Depois os visitantes vão até o largo do Frei Pedro Palácios, finalizando próximo à entrada da Ladeira da Penitência, o antigo acesso do Convento da Penha.
Até 15 pessoas podem participar do Tour gratuito com guia de turismo e o personagem histórico Vasco Coutinho, que vão ilustrar e ressaltar as curiosidades e principais destaques dos atrativos locais ao longo do percurso de, aproximadamente, 1h30 de duração.
Os guias de turismo da atividade são, preferencialmente, de Vila Velha e cadastrados no Cadastur do Ministério do Turismo. O roteiro piloto do projeto, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo, contou com a colaboração do pesquisador e morador local, Gether Quintães Freitas Lima.
No aniversário da cidade, excepcionalmente, os passeios acontecem nos seguintes dias e horários:
  • Sexta (20), 9h30 – inaugural
  • Sábado (21), 9h30 – aberto para agendamento
  • Domingo (22), 15h – aberto para agendamento
  • Segunda (23), 9h30 – aberto para agendamento

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A partir da próxima semana, o Tour a Pé da Prainha será realizado toda quarta e sábado, às 9h30. Para agendar a participação, basta encaminhar o nome completo, contato de telefone e data que pretende realizar o passeio para o e-mail: [email protected].
De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior, “caminhar proporciona uma experiência profunda, observando o cotidiano das pessoas, da comunidades, ouvindo histórias e curiosidades que só um guia local pode contar. Uma forma leve, dinâmica e divertida que oferece uma boa perspectiva do lugar para os visitantes de primeira viagem ou até para os próprios moradores que querem redescobrir sua cidade”.
“Nos últimos cinco anos, esses tours a pé vêm conquistando um público cada vez maior e, atualmente, é possível encontrar diversas opções de passeios, alguns gratuitos e outros bem acessíveis. Por isso, estamos oferendo essa experiência sem custo para o visitante”, explica a subsecretária de Turismo, Carla Rezende.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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