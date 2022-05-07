Vitória ganha um novo circuito turístico e cultural em São Benedito

Circuito histórico-cultural do São Benedito Crédito: Thais Gobbo

Uma das primeiras moradoras do Bairro São Benedito, em Vitória, se chama Dona Nailma. Ainda jovem, ela chegou no bairro na década de 1970, vinda do quilombo Sapê do Norte, com esperança de uma nova oportunidade de vida. Primeira mulher quilombola a estabelecer moradia em São Benedito, Nailma cedia sua própria casa como ponto de apoio para outros quilombolas que vinham do Norte. Essa é uma das histórias que serão contadas nos murais e no Áudio Tour da "Rota de Turismo do São Benedito", que será inaugurada neste sábado (07), às 9h, com participação da Banda de Congo Amores da Lua.

A "Rota do São Benedito" é uma iniciativa criada a muitas mãos para aquecer a economia no Território do Bem a partir do turismo de base comunitária, revivendo histórias da formação do Bairro.

Ao todo, são oito pontos na Rota, que segue pela Rua principal do bairro até chegar a um dos pontos mais altos da cidade: o Farol de São Benedito, com vista panorâmica para toda a Grande Vitória. A última parada é o Banco Bem, projeto que movimenta a economia da região.

Circuito histórico-cultural do São Benedito Crédito: Thais Gobbo

Idealizada pela ONG Ateliê de Ideias, a rota conta com recursos da Prefeitura de Vitória, parceria estratégica da Cidade Quintal e participação coletiva dos moradores.

Na inauguração, a equipe do Ateliê de Ideias fará com os visitantes a primeira visita guiada pelo São Benedito para conhecer os murais e o áudio tour, com histórias do bairro e as iniciativas sustentáveis, como a sinalização e o banco feito com tampinhas de plástico. É indispensável que o visitante traga um fone de ouvido para escutar as histórias disponíveis em QR code.

Os oito pontos que formam o circuito histórico-cultural foram identificados através de um inventário participativo que traz informações dadas pelos moradores sobre a formação do bairro. De forma colaborativa, os moradores participaram de todo processo de criação da Rota, desde pensar no circuito até o conteúdo dos murais e do áudio tour.

Circuito histórico-cultural do São Benedito Crédito: Thais Gobbo

“Para contar essa história, o cuidado foi trazer um artista plástico de um quilombo lá do Sapé do Norte, Thiago Balbino, para pensar e pintar esse mural, junto com os moradores”, conta Valmir Dantas, morador de São Benedito, responsável pela ativação da Rota como técnico em Desenvolvimento Comunitário do Ateliê de Ideias.

CAMINHOS DA ROTA DE SÃO BENEDITO

Mais que chegar ao topo e contemplar a vista de 360° da Grande Vitória, os visitantes e moradores terão a oportunidade de vivenciar o caminho, conversar com as pessoas, valorizar os comércios e a cultura local. Cada ponto tem algo a contar sobre as memórias desse povo que constituem a história do Bairro.

"Geograficamente, o São Benedito está muito bem localizado, prova disso é a vista que vimos lá de cima, uma visão privilegiada, que só a gente tem, e queremos compartilhar com todo mundo. Mas a Rota vai muito além disso, ela é a oportunidade para que as pessoas de fora construam uma visão positiva da nossa região, valorizem o potencial humano e cultural que há por aqui, conhecendo nossa história contada por nós, com a nossa versão”, diz Valmir.

Além dos murais e áudio tour, há sinalização para orientar o visitante, banheiro em um dos comércios e, para descansar no final da Rota, um banquinho feito de tampinhas de plástico recolhidas pelos moradores.

Circuito histórico-cultural do São Benedito Crédito: Thais Gobbo

PROCESSO COLABORATIVO ENVOLVE MORADORES

Segundo Valmir, os moradores estão encantados com o resultado das pinturas e sinalização dos murais. “Quando os moradores relacionam cada história vivida a pintura o encantamento aumenta mais ainda”, ressalta.

A criação da Identidade Visual da Rota de Turismo traz no logotipo as letras e os traços desenhados pelo letrista, morador de São Benedito, Senhor Almeida. Pedreiros e pintores locais também foram contratados para participar do processo das pinturas dos murais, sempre com orientação dos artistas da Cidade Quintal.

Circuito histórico-cultural do São Benedito Crédito: Thais Gobbo

AQUECER A ECONOMIA LOCAL

A iniciativa de implantação da Rota de Turismo de São Benedito é uma das ações do "Projeto Economia do Bem", realizado pelo Ateliê de Ideias, com recursos da Prefeitura de Vitória. Para ativação dos murais e criação do Áudio Tour, o Ateliê trouxe a Cidade Quintal que deu vida às histórias de formação do Bairro.

“Um dos principais objetivos com a Rota de Turismo é atrair o consumidor da cidade e de outros lugares para consumir aqui em cima. E esse estimulo já vem incentivando os empreendedores a investirem em melhorias nos comércios para atender novos consumidores. Além disso, alguns jovens estão se preparando para atuar como guia turístico”, conta Valmir.

Como forma de incentivar as melhorias dos comércios, o Projeto Economia do Bem lançou um Edital de “Prêmio de Empreendedorismo” que, como prêmio, reformou o banheiro de um dos pontos comerciais localizado na Rota de Turismo, para melhorar o acolhimento de visitantes e turistas. “Aqui o turista vai encontrar artesanatos, comidas, pode comprar água, suco durante a rota. A ideia é que esse movimento aqueça a economia no Bairro”, finalizou Valmir.

CONHECENDO A HISTÓRIA NOS ÁUDIO TOUR DA ROTA DE SÃO BENEDITO

O roteiro da Rota de São Benedito contempla oito pontos de relevância histórica para a comunidade.

Ponto 1 - Praça Jair de Andrade

Começo da Rota – “Conhecida como praça de São Benedito, é um local marcado pela sociabilidade entre vizinhos e pela ocupação do espaço público como lugar de permanência, muito comum em bairros populares. Hoje em dia aqui é o ponto final do ônibus, a linha 031, que só surgiu em 1999, apesar da história desse bairro ter início bem antes, lá no final dos anos 20. Este é o local onde ficava um chafariz no início da ocupação do bairro. (...)”.





Ponto 2 - Lavanderia Comunitária

“Também é marcado como lugar de encontro por causa da água. Talvez se você olhar ali na parte mais alta desse espaço ainda veja algumas roupas secando no varal, pois aqui era a lavanderia comunitária do São Benedito. Imagina que no início da ocupação do bairro não tinha água encanada chegando diretamente nas casas, então uma atividade do dia a dia de muitas mulheres era vir até aqui para lavar as roupas. Imagina o perrengue! (...)”.





Ponto 3 - Bar do Seu Manoel

“Ah! como é bom receber notícias de um amigo, não é mesmo? (...) Pois é, o bar do Sr. Manuel salvava a gente porque aqui era o único endereço registrado na época, nº 220! As cartas e contas a pagar da comunidade eram organizadas em uma caixa de sapato e por ordem alfabética. O estabelecimento do Sr. Manuel tornou-se o endereço mais conhecido em São Benedito! Na frente do comércio de Sr. Manuel tinha um orelhão instalado, um dos primeiros telefones públicos na região, e em seu comércio eram vendidas as fichas telefônicas. Praticamente uma central de comunicações do bairro! (...)”.





Ponto 4 - Dona Nailma

“(...) Aqui é um lugar de homenagem a uma mulher que tem muita história para contar, uma das primeiras moradoras do São Benedito, que teve suma importância nesse bairro, Dona Nailma. (...)”.





Ponto 5 - Igreja do São Benedito

“Em uma conversa informal, Neneca, filha de Dona Maria José de Alves Araújo, uma das construtoras da capela de São Benedito e que ficou responsável pelo santo em 1968, conta como foi essa procissão que trouxe a imagem de São Benedito para esta igreja. (...)”.





Ponto 6 - Maria Sururu

“Aqui neste ponto, vive uma mulher que faz de suas mãos instrumento de trabalho e força e que por elas alimenta muitas pessoas. Estou falando de Maria das Graças dos Santos, popularmente conhecida como Maria Sururu (...)”.





Ponto 7 - Farol do São Benedito

“Nossa! Que caminhada boa nós fizemos até aqui, hein! Acho que você pode até se sentar um pouquinho nesse banco lindo e colorido, tá vendo ali? Saiba que além de lindo ele foi feito a partir da reciclagem de tampinhas de garrafa pet que foram coletadas pelos próprios moradores daqui do São Benedito. (...) Estamos no Farol de São Benedito. E será que você sabia que esse farol existia? Deve estar impressionado com a beleza dessa cidade, não é mesmo? (...)”.





Ponto 8 - Banco Bem

“Você já imaginou o que é articular nove comunidades periféricas que não se entendiam para juntas lutarem por um objetivo em comum? Essa é uma conquista de que o Banco Bem, nosso banco comunitário de São Benedito, se orgulha e constrói até hoje! (...)”.

COMO AGENDAR VISITAS PÓS INAUGURAÇÃO?

Depois da Inauguração, visitantes e turistas podem acessar o site da iniciativa Rota Do São Benedito ou o Instagram @rotadosaobenedito para mais informações e contatos para agendar passeios e visitas.