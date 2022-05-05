Formemus divulga os selecionados para o Showcase do evento

O artista Dan Abranches será uma das atrações dos showcases do Formemus Crédito: MAGU

9 selecionados. A princípio a produção informou que seriam 8 selecionados, no entanto a curadoria decidiu por premiar um a mais. Formemus , que acontece de 18 a 21 de maio, divulgou o resultado do Chamamento Nacional para Showcase. Foram 220 inscritos de 23 estados brasileiros e. A princípio a produção informou que seriam 8 selecionados, no entanto a curadoria decidiu por premiar um a mais.

Os artistas vão se apresentar no palco do evento, de 19 a 21 deste mês, gratuitamente, para o público em geral, além de empresários, curadores de festivais, players e produtores de todo o Brasil. A curadoria procurou identificar novos movimentos artísticos, linguagens e tendências musicais para apresentar na vitrine musical.

Para o Showcase foram selecionados: 2DE1 (SP), Azzula (MG), Black Pantera (MG), Dan Abranches (ES), Jesus Lumma (SC), Pacha Ana (MT), Pretaô (ES), Suindara (ES) e Vitrolab (BA). Outras duas vagas serão definidas no Pitching Musical, que acontece no dia 18 de maio, exclusivamente para artistas do Espírito Santo.

Mais do que negócios, o Formemus é uma união de pessoas inspiradoras. Uma conferência de música que reúne palestras, oficinas, painéis, mostras fotográfica e de videoclipe, Conexão Periferia & Interior, debatendo temas relevantes do mercado e as constantes transformações do cenário musical no estado, no Brasil e no mundo.

Para o retorno de sua edição presencial, o Formemus volta ao Centro de Vitória. O evento vai reunir os maiores nomes do mercado da música nacional e um público interessado no atual cenário da música, com uma visão especial pro futuro e todas as possibilidades de difusão da carreira artísticas dos participantes.

Em breve o público vai poder conferir a programação completa, que promete ser de muita conexão e painéis potentes.

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