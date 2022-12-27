Conceição da Barra terá festival de verão com Jammil, Durval e Xanddy; veja programação

Durval Lelys, Jammil e Xanddy estão entre as atrações do festival "Dias Melhores Verão", de Conceição da Barra Crédito: Reprodução

Um dos points badalados do Litoral Norte Capixaba, Conceição da Barra vai ferver na estação mais quente do ano. Por essas bandas acontece, a partir de sexta-feira (30), o festival "Dias Melhores Verão", que segue até 4 de fevereiro com atrações nacionais e locais.

O "bafulê" ficará concentrado na orla da tradicional Praia da Barra (localizada na Avenida Atlântica). Com programação totalmente gratuita, o evento deve trazer shows de ícones do axé, como Olodum, Durval Lelys, Banda Eva, Tatau, Xanddy e Jammil, portanto, não é exagero dizer que a Barra vai praticamente se tornar "irmã gêmea" de Salvador.

"Queremos trazer de volta a tradição do axé. Afinal, fomos a primeira cidade capixaba que trouxe o trio elétrico, na década de 1980", adianta o secretário de Turismo do município, Roberto Malacarne.

Por falar na carreta criada pelos baianos Dodô e Osmar nos anos 1950, os artistas soteropolitanos vão se apresentar em cima do trio, que deve circular os 2 km de extensão da Praia da Barra.

Também na orla, estará localizada a Praça da Folia (onde os trios devem passar), que contará ainda com um palco trazendo shows de cantores locais. Será aquele esquema: as bandas se apresentam, param na hora que o trio elétrico estiver em cena, e depois retornam, ou seja, a festa nunca termina.

E o festival de verão não vai se resumir a Praia da Barra. No centro histórico do município, mais precisamente na Avenida Jones dos Santos Neves, haverá apresentação de bandas de fanfarra, muito tradicionais em Conceição, como a Bandinha da Barra e Bandinha Pôr do Sol. Aqui também é tudo 0800.

RÉVEILLON E CARNAVAL

Um detalhe: o "Dias Melhores Verão" vai se misturar ao Réveillon 2023 de Conceição da Barra, que acontece no sábado (31), com performances de Carla Visi (ex-Cheiro de Amor) e Márcia Short.

"As duas vão entrar no palco logo após a queima de fogos. Na Barra, o show pirotécnico deve durar cerca de 12 minutos, com imagens coreografadas e fogos de baixo ruído. Em Itaúnas (outro badalado litoral do município), também haverá espetáculo de luzes, com duração de cinco minutos", explica Malacarne.

Carla Visi é uma das atrações do Réveillon 2023 de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Em primeira mão à "HZ", Roberto afirmou que a programação do tradicional carnaval de Conceição da Barra - um dos mais bombados do ES - deve ser anunciada durante o "Dias Melhores Verão". Já tem folião contando as horas...

"Será o nosso retorno ao presencial após a pandemia da Covid-19. O lançamento (do carnaval) vai acontecer nas apresentações de Xanddy e Durval Lelys", pontua, dizendo que a alta estação deve movimentar a cidade, incrementando o turismo.

"Queremos recuperar os números de turistas do período pré-pandemia. Nossa expectativa é que, com o festival, a cidade receba mais de 200 mil visitantes. Estamos trabalhando para isso", complementa Malacarne.

PROGRAMAÇÃO DO "DIAS MELHORES VERÃO", EM CONCEIÇÃO DA BARRA

SEXTA (30)

Atrações: Gabriel Sabadim, Olodum (no trio elétrico), Chocolate e Cia

Gabriel Sabadim, Olodum (no trio elétrico), Chocolate e Cia Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





DOMINGO (1º)

Atração: Bandinha da Barra

Bandinha da Barra Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





6 DE JANEIRO

Atrações: Kelly Muniz, Jamil (no trio elétrico) e Leo Maier

Kelly Muniz, Jamil (no trio elétrico) e Leo Maier Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca





7 DE JANEIRO

Atrações: Banda d'Luar, Agitus e Ingrid Colares

Banda d'Luar, Agitus e Ingrid Colares Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atrações: Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra

Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





13 DE JANEIRO

Atrações: Banda Arerê e Luan Souza

Banda Arerê e Luan Souza Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra

Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





14 DE JANEIRO

Atrações: Banda d'Luar, Tatau (no trio elétrico) e Kelly Muniz

Banda d'Luar, Tatau (no trio elétrico) e Kelly Muniz Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra

Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





20 DE JANEIRO

Atrações: Ester Fraga, Durval Lelys (no trio elétrico) e TY Henry

Ester Fraga, Durval Lelys (no trio elétrico) e TY Henry Horário: a partir das 20h30

a partir das 20h30 Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha da Barra

Bandinha da Barra Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





21 DE JANEIRO

Atrações: Banda Agitus, Xandy Harmonia (no trio elétrico) e Juliano Couto

Banda Agitus, Xandy Harmonia (no trio elétrico) e Juliano Couto Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha da Barra e Bandinha Pôr do Sol

Bandinha da Barra e Bandinha Pôr do Sol Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





27 DE JANEIRO

Atrações: Banda Cerradus, Banda Eva (no trio elétrico) e Chocolate e Cia

Banda Cerradus, Banda Eva (no trio elétrico) e Chocolate e Cia Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha Pôr do Sol

Bandinha Pôr do Sol Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





28 DE JANEIRO

Atrações: Banda Arerê, Leo Mai e Gabriel Sabadim

Banda Arerê, Leo Mai e Gabriel Sabadim Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha da Barra

Bandinha da Barra Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





3 DE FEVEREIRO

Atrações: Banda Cerradus

Banda Cerradus Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca





Atração: Bandinha Pôr do Sol

Bandinha Pôr do Sol Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra

no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra Entrada franca





4 DE FEVEREIRO

Atrações: Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus

Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra

na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca

RÉVEILLON 2023 DE CONCEIÇÃO DA BARRA