Conceição da Barra terá festival de verão com Jammil, Durval e Xanddy; veja programação

Um dos points badalados do Litoral Norte Capixaba, Conceição da Barra vai ferver na estação mais quente do ano. Por essas bandas acontece, a partir de sexta-feira (30), o festival "Dias Melhores Verão", que segue até 4 de fevereiro com atrações nacionais e locais.
O "bafulê" ficará concentrado na orla da tradicional Praia da Barra (localizada na Avenida Atlântica). Com programação totalmente gratuita, o evento deve trazer shows de ícones do axé, como Olodum, Durval Lelys, Banda Eva, Tatau, Xanddy e Jammil, portanto, não é exagero dizer que a Barra vai praticamente se tornar "irmã gêmea" de Salvador.
"Queremos trazer de volta a tradição do axé. Afinal, fomos a primeira cidade capixaba que trouxe o trio elétrico, na década de 1980", adianta o secretário de Turismo do município, Roberto Malacarne.
Por falar na carreta criada pelos baianos Dodô e Osmar nos anos 1950, os artistas soteropolitanos vão se apresentar em cima do trio, que deve circular os 2 km de extensão da Praia da Barra.
Também na orla, estará localizada a Praça da Folia (onde os trios devem passar), que contará ainda com um palco trazendo shows de cantores locais. Será aquele esquema: as bandas se apresentam, param na hora que o trio elétrico estiver em cena, e depois retornam, ou seja, a festa nunca termina.
E o festival de verão não vai se resumir a Praia da Barra. No centro histórico do município, mais precisamente na Avenida Jones dos Santos Neves, haverá apresentação de bandas de fanfarra, muito tradicionais em Conceição, como a Bandinha da Barra e Bandinha Pôr do Sol. Aqui também é tudo 0800.
RÉVEILLON E CARNAVAL
Um detalhe: o "Dias Melhores Verão" vai se misturar ao Réveillon 2023 de Conceição da Barra, que acontece no sábado (31), com performances de Carla Visi (ex-Cheiro de Amor) e Márcia Short.
"As duas vão entrar no palco logo após a queima de fogos. Na Barra, o show pirotécnico deve durar cerca de 12 minutos, com imagens coreografadas e fogos de baixo ruído. Em Itaúnas (outro badalado litoral do município), também haverá espetáculo de luzes, com duração de cinco minutos", explica Malacarne.
Em primeira mão à "HZ", Roberto afirmou que a programação do tradicional carnaval de Conceição da Barra - um dos mais bombados do ES - deve ser anunciada durante o "Dias Melhores Verão". Já tem folião contando as horas...
"Será o nosso retorno ao presencial após a pandemia da Covid-19. O lançamento (do carnaval) vai acontecer nas apresentações de Xanddy e Durval Lelys", pontua, dizendo que a alta estação deve movimentar a cidade, incrementando o turismo.
"Queremos recuperar os números de turistas do período pré-pandemia. Nossa expectativa é que, com o festival, a cidade receba mais de 200 mil visitantes. Estamos trabalhando para isso", complementa Malacarne.
PROGRAMAÇÃO DO "DIAS MELHORES VERÃO", EM CONCEIÇÃO DA BARRA
- SEXTA (30)
- Atrações: Gabriel Sabadim, Olodum (no trio elétrico), Chocolate e Cia
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- DOMINGO (1º)
- Atração: Bandinha da Barra
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 6 DE JANEIRO
- Atrações: Kelly Muniz, Jamil (no trio elétrico) e Leo Maier
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 7 DE JANEIRO
- Atrações: Banda d'Luar, Agitus e Ingrid Colares
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atrações: Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 13 DE JANEIRO
- Atrações: Banda Arerê e Luan Souza
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 14 DE JANEIRO
- Atrações: Banda d'Luar, Tatau (no trio elétrico) e Kelly Muniz
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha Pôr do Sol e Bandinha da Barra
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 20 DE JANEIRO
- Atrações: Ester Fraga, Durval Lelys (no trio elétrico) e TY Henry
- Horário: a partir das 20h30
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha da Barra
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 21 DE JANEIRO
- Atrações: Banda Agitus, Xandy Harmonia (no trio elétrico) e Juliano Couto
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha da Barra e Bandinha Pôr do Sol
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 27 DE JANEIRO
- Atrações: Banda Cerradus, Banda Eva (no trio elétrico) e Chocolate e Cia
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha Pôr do Sol
- Horário: a partir das 19h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 28 DE JANEIRO
- Atrações: Banda Arerê, Leo Mai e Gabriel Sabadim
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha da Barra
- Horário: a partir das 20h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 3 DE FEVEREIRO
- Atrações: Banda Cerradus
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- Atração: Bandinha Pôr do Sol
- Horário: a partir das 20h
- Onde: no Centro Histórico de Conceição da Barra, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Conceição da Barra
- Entrada franca
- 4 DE FEVEREIRO
- Atrações: Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus
- Horário: a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
RÉVEILLON 2023 DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Luan Souza, Márcia Short e Carla Visi (no trio elétrico) e Thyerry
- Horário: Sábado (31), a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca