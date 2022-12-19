Réveillon 2023: veja as cidades do ES que terão queima de fogos e shows

Réveillon em Anchieta terá shows e queima de fogos nas praias Crédito: Prefeitura de Anchieta

Muita gente já está se programando para o réveillon. Seja na praia ou nas montanhas, o Espírito Santo terá diversas programações gratuitas para celebrar a chegada de 2023. Por isso, HZ foi atrás dos municípios que já divulgaram a programação da noite da virada com muita festa e, é claro, a tradicional queima de fogos.

Todos os anos, um dos destinos mais procurados para a virada do ano é a praia. Diversos pontos do litoral capixaba ficam lotados de pessoas que, além de se reunirem com a família e amigos, também vão atrás dos espetáculos no céu quando o relógio marca meia-noite.

Cariacica e Viana informaram que não terão queima de fogos ou qualquer evento para a virada. Até o fechamento desta matéria, o município de Colatina não divulgou a programação para o Réveillon 2023.



VITÓRIA

O espetáculo de luzes e cores no céu de Vitória na virada de ano contará com uma série de novidades. Além do show pirotécnico, moradores e turistas poderão curtir várias atrações musicais em três pontos da capital: Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras. O destaque fica para o grupo Olodum, que irá animar a virada na orla de Camburi.

Ao todo, serão montados três palcos na cidade: um na Prainha de Santo Antônio, outro na Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro, e um terceiro na orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. Em Camburi, serão dois dias de programação: na sexta-feira (30) e no sábado (31).

As atrações culturais incluem nomes de bandas regionais e também do cenário musical nacional. Confira:

Vitória

Sexta-feira (30)

20h - Cristian Sullivan

22h - Filipe Fantin

00h - Carla Visi e Márcia Short





Sábado (31)

19h - Neno Bahia

21h - Léo Lima

23h - Olodum

01h - Escola de Samba Novo Império





Santo Antônio

20h - Feijão Balanço

22h - Reder Matos

00h - Leonardo Valentim





Ilha das Caieiras

20h - Banda Prakatum

22h - Cheiro da Cor

00h - LeqSamba

Sobre a queima de fogos, a Praia de Camburi contará com duas balsas grandes e três balsas menores, localizadas na direção da Adalberto Simão Nader. O show pirotécnico terá duração de 20 minutos. Já em Jardim Camburi, serão uma balsa grande e duas balsas menores, que ficarão atracadas na direção do Parque da Vale. O show pirotécnico também terá duração de 20 minutos.

Em Santo Antônio, o público poderá conferir o espetáculo na direção da Rodovia Serafim Derenzi, local onde uma balsa média ficará atracada. Na Ilha das Caieiras, uma balsa média ficará atracada na direção da Praça Dom João Batista. Nos dois locais o show pirotécnico terá 8 minutos de duração.

VILA VELHA

A virada de ano em Vila Velha vai contar com 14 pontos de fogos de artifícios . Serão 10 balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e a Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar à rua Santa Catarina) e outras cinco na Praia de Itaparica (do Bob's à Praça dos Ciclistas). Todas as balsas vão ficar a uma distância de 400 metros da faixa de areia.

Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. Nesses locais, os artefatos pirotécnicos estarão em terra, com duração de oito minutos de detonações. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, "a queima de fogos vai durar aproximadamente 15 minutos, com milhares de disparos pirotécnicos distribuídos entre bombas de alto, médio e de baixo alcance".

Nesta virada de ano no espaço da orla, está proibida a instalação de tendas, barracas, toldos, palco, tablados, banheiros químicos ou hidráulicos, cercamento de área, equipamentos de sonorização, iluminação, realização de shows, eventos e queimas de fogos em toda a extensão do calçadão e nos 32km da faixa litorânea de Vila Velha. No entanto, Paulo Renato esclarece que "não é permitida a instalação de grandes estruturas loteando o espaço público para grandes eventos, impedindo o ir e vir das pessoas. O cidadão pode levar a sua cadeira de praia, pequenas mesas, coolers e outros utensílios de uso individual".

SERRA

Na Serra, a festa está marcada para acontecer em todo o litoral. Na na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, a programação começa às 21h, com apresentação da banda Agitaê. Já à meia noite, o público poderá acompanhar um show pirotécnico com 15 minutos de duração. Em Bicanga, acontecerá show pirotécnico em um ponto da praia, com duração prevista de 10 minutos. Antes, tem show musical com a banda Samba Diverso, a partir de 22 horas.

Em Nova Almeida terá show pirotécnico em um ponto da praia, com duração prevista de 10 minutos. Já em Manguinhos o público poderá acompanhar um show pirotécnico com duração prevista de 10 minutos.

GUARAPARI

Saindo da Serra e pegando estrada para o litoral Sul, Guarapari terá vários locais com queima de fogos. A prefeitura informou que os shows pirotécnicos irão acontecer nas orlas de Setiba, Praia do Morro, Centro e Nova Guarapari. Não haverá atração musical no réveillon.

ANCHIETA

Já quem optar passar o ano novo nos principais balneários de Anchieta também pode se preparar para curtir um espetáculo no céu. Haverá shows e fogos em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central. Segundo a prefeitura do município, a queima de fogos deve durar cerca de sete minutos e serão utilizados fogos de classificação ‘visuais - silenciosos’, adequando-se à nova lei estadual. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro.

PROGRAMAÇÃO DO DIA 31

Local: Praia Central, em Anchieta Sede

21h30: Banda Pele Morena

00h10: Emerson Xumbrega e Banda





Local: Praia Costa Azul, em Iriri

21h30: Marcelo Ribeiro & Banda, às 21h30

00h10: Banda Sambolada





Local: Castelhanos

21h30: Banda Canto Livre

00h10: João Victor & Vinícius





Local: Ubu, Praça Central

21h30: Banda 10

00h10: Banda Uau

DOMINGOS MARTINS

A chegada de 2023 será celebrada com muita festa em Domingos Martins. Após dois anos sem ser realizado por conta da pandemia, o Réveillon volta com três shows e a tradicional queima de fogos, no centro da Sede do município. As atrações se apresentam no palco que será montado exclusivamente para o evento, na Avenida Presidente Vargas. A tradicional queima de fogos à meia-noite também está confirmada e será de acordo com a Lei Estadual 11.703/2022, que permite somente os chamados “fogos de vista”, que proporcionam efeitos visuais sem ruído ou de baixa intensidade.

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 31

Local: Av. Presidente Vargas

19h30: Irmãos Valli

21h30: Banda Chama no Trem

23h30: Jackson Lima

Cantor Jackson Lima Crédito: Instagram/ @jacksonlima.oficial

ITAPEMIRIM

O município terá queima de fogos em três pontos: Praia de Itaoca, Praia de Itaipava e na ponte da Vila. Os espaços terão shows com início da programação às 20h, mas a prefeitura não detalhou a programação nas redes.

MARATAÍZES

Em Marataízes, a queima de fogos será no Centro, na Barra, Lagoa Funda, Lagoa Dantas, Lagoa do Siri, Praia dos Cações e Lagoa de Boa Vista. Além disso, o município preparou uma programação de shows. Confira abaixo as atrações: