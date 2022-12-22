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Transtornos

Chuva no ES: Linhares cancela festa de réveillon nas praias

Anúncio leva em conta o grande volume de chuva desde novembro e os transtornos causados por ela. Programação para janeiro está mantida por enquanto

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 11:37
Praia de Povoação, em Linhares
Praia de Povoação, em Linhares Crédito: Edson Chagas
As festas de réveillon nas praias de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram canceladas por conta das fortes chuvas que atingiram o município. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (22) pela prefeitura. Somente nesta madrugada foi registrado 90 mm de chuva e a previsão é de que o mau tempo continue nos próximos dias.
Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada em comum acordo com os presidentes das associações de moradores dos balneários e lideranças comunitárias. A programação da virada de ano já estava pronta e seria divulgada neste fim de semana.

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A programação de verão no mês de janeiro está mantida, caso as condições climáticas permitam, destacou o município.

Situação de emergência

Por conta do grande acumulado de chuvas, o município decretou situação de emergência. Desde o fim de novembro, há impactos nas regiões do interior e dos balneários de Linhares, com ocorrências de alagamentos. Algumas famílias precisaram sair de casa. No momento, há sete pessoas desalojadas.

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