Chuva no ES: Linhares cancela festa de réveillon nas praias

Praia de Povoação, em Linhares Crédito: Edson Chagas

As festas de réveillon nas praias de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram canceladas por conta das fortes chuvas que atingiram o município. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (22) pela prefeitura. Somente nesta madrugada foi registrado 90 mm de chuva e a previsão é de que o mau tempo continue nos próximos dias.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada em comum acordo com os presidentes das associações de moradores dos balneários e lideranças comunitárias. A programação da virada de ano já estava pronta e seria divulgada neste fim de semana.

A programação de verão no mês de janeiro está mantida, caso as condições climáticas permitam, destacou o município.

Situação de emergência