Espírito Santo recebe dois novos alertas de chuvas intensas

ES tem dois alertas de chuvas intensas Crédito: Reprodução/Inmet

O aviso amarelo, representando perigo potencial, alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Ele atinge todo o território do Estado, com exceção dos municípios do extremo sul, na divisa com o Rio de Janeiro.

Já o aviso laranja, de perigo, abrange as cidades do extremo norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Ele prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, assim como ventos de até 100 km/h. Nesses locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para as cidades em alerta amarelo e laranja, o Inmet dá as seguintes orientações: