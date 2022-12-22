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Meteorologia

Espírito Santo recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Nas cidades do extremo norte do Estado, há possibilidade de ventos de até 100 km/h, alagamentos e descargas elétricas

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 10:59
ES tem dois alertas de chuvas intensas
ES tem dois alertas de chuvas intensas Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (22) dois alertas de chuvas intensas que atingem quase todo o Espírito Santo e são válidos pelo menos até o fim da noite desta sexta-feira (23).
O aviso amarelo, representando perigo potencial, alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Ele atinge todo o território do Estado, com exceção dos municípios do extremo sul, na divisa com o Rio de Janeiro.
Já o aviso laranja, de perigo, abrange as cidades do extremo norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Ele prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, assim como ventos de até 100 km/h. Nesses locais há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Para as cidades em alerta amarelo e laranja, o Inmet dá as seguintes orientações:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, nas últimas 24 horas, a cidade que mais sofreu com as chuvas foi Marilândia, com 89,2 mm.  Em Ibitirama, a casa de uma família foi soterrada durante um deslizamento de terra e uma criança de cinco anos morreu.

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