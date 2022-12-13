São Mateus cancela festa de réveillon em Guriri após impactos da chuva

“Lamentamos por não fazer a programação de Réveillon, que é onde milhares de famílias tiram o seu sustento e ainda contribui para dar mais visibilidade à Ilha de Guriri, que tem tanto potencial turístico. Mas o momento é de foco total nas famílias que precisam do Poder Público, que são justamente as que têm menos poder aquisitivo”, afirmou a Prefeitura por nota.

Estão cancelados os shows, já tradicionais, na orla de Guriri durante o Réveillon 2023 Crédito: Prefeitura de São Mateus | Reprodução

São Mateus chegou a decretar situação de emergência devido às chuvas. O município registrou o maior volume de chuvas para o mês de novembro dos últimos 14 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) – foram mais de 500mm acumulados entre novembro e início de dezembro.