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Sem festa

São Mateus cancela festa de réveillon em Guriri após impactos da chuva

São Mateus chegou a decretar situação de emergência devido às chuvas. O município informou que, no momento, a prioridade é auxiliar famílias afetadas

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 17:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2022 às 17:30
A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, cancelou a tradicional festa na orla de Guriri durante o réveillon de 2023 devido aos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. O município informou que, no momento, a prioridade é auxiliar famílias afetadas no balneário e em outras regiões da cidade. 
“Lamentamos por não fazer a programação de Réveillon, que é onde milhares de famílias tiram o seu sustento e ainda contribui para dar mais visibilidade à Ilha de Guriri, que tem tanto potencial turístico. Mas o momento é de foco total nas famílias que precisam do Poder Público, que são justamente as que têm menos poder aquisitivo”, afirmou a Prefeitura por nota.
Estão cancelados os shows, já tradicionais, na orla de Guriri durante o Réveillon 2022.
Estão cancelados os shows, já tradicionais, na orla de Guriri durante o Réveillon 2023 Crédito: Prefeitura de São Mateus | Reprodução
São Mateus chegou a decretar situação de emergência devido às chuvas. O município registrou o maior volume de chuvas para o mês de novembro dos últimos 14 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) – foram mais de 500mm acumulados entre novembro e início de dezembro.
“Há centenas de casas ilhadas, a Prefeitura trabalha na construção de canais para escoar a água parada e desobstruir ruas. O Município já atendeu mais de 2.000 pessoas, e ainda há muito o que fazer. A prioridade é auxiliar quem mais precisa e reconstruir”, diz a nota.

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